ЗСУ, ймовірно, будуть змушені залишити Селидове – Bild

Щоб не потрапити в оточення, українські військові змушені будуть покинути місто Селидове

Експерт з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що силам оборони вдалося зупинити наступ російських військ у районі Селидового, що в Донецькій області. Проте, українським захисникам, ймовірно, доведеться покинути місто через загрозу оточення. Слова Рьопке передає видання BILD.

Оборону на цій ділянці фронту тримає 15-та бригада Нацгвардії України «Кара-Даг».

Селидове, розташоване в Донецькій області, є одним із передмість Покровська, де до початку війни проживало приблизно 23 000 осіб. Багато сусідніх населених пунктів вже захоплені російськими військами, але оборону під Селидовим успішно тримає 15-та бригада Національної гвардії України «Кара-Даг».

«Гірка реальність у Селидовому. «Кара-Даг» діє добре, захищаючи місто, але сусідні частини не справляються. Тож місто паде, попри його мужніх захисників. Це саме те, що я відчув, коли відвідав розташування «Кара-Даг» у цьому районі чотири тижні тому», – пише аналітик.

Навколо міста російські сили продовжують наступ, і наразі Селидове опинилося в півкільці. Щоб уникнути оточення, українським військовим, за словами Рьопке, доведеться залишити місто. До слова, у Миколаївці, Новогродівці та Гродівці росіяни підійшли дуже близько до Покровська.

Нагадаємо, що аналітики DeepState раніше повідомили, що станом на 12 жовтня українським оборонцям вдається стримувати наступ російських військ і досягати певних успіхів. Зокрема, Збройні сили України відновили свої позиції біля Новогродівки в Покровському районі. Проте ворог зміг просунутися в районах Веселого, Спального, Борків та Кругляківки.

До слова, російські війська наступають у напрямку Покровська. Їхньою метою, ймовірно, є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне. Про це повідомляють журналісти агентства Reuters.

Нагадаємо, Україна здійснила понад сім тисяч ударів по російській території, таку ексклюзивну інформацію журналісти отримали від одного з українських підрозділів БпЛА далекого радіусу дії.