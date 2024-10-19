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Зниження мобілізаційного віку в Україні: нардеп зробив заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Зниження мобілізаційного віку в Україні: нардеп зробив заяву
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація
фото з відкритих джерел

У всіх країнах призивають 17-ти років, а у в Україні – із 25-ти років

Якщо українець може бути депутатом від 21 року, то і стати солдатом із 20 років він також здатен. Таку заяву в ефірі Radio NV зробив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко.

«Хлопці, у нас війна за незалежність. Ми даємо зброю, а ви кажете, що у нас проблеми з мобілізацією. Чому у всіх країнах призивають і17-ти, а у нас з 25-ти років», – висловився нардеп.

Він наголосив, що «ми всі люди цієї країни і повинні її захищати».

«Хто визначив, що ціна чийогось життя дорожче? Українець точно з 20 років здатен стати солдатом, якщо в Конституції є, що він може в 21 рік бути депутатом», – додав нардеп.

Раніше ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що не підтримує мобілізацію молоді 18-25 років. 

Як повідомлялося, призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років зупинено. Нині мобілізація таких громадян можлива лише за письмовою згодою. 

До слова, раніше члени комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони зверталися до Генерального штабу з питанням зменшення мінімального призовного віку із 25 до 20 років. Однак Генштаб запевнив, що наразі такої потреби немає. 

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Теги: війна Генштаб незалежність посол мобілізація Валерій Залужний роман Роман Костенко

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