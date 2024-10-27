Росіяни намагаються оточити Селидове: Нацгвардія розповіла про ситуацію в місті

Окупанти також активізували дії в напрямку поряд розташованого Вишневого

Росіяни намагаються повністю оточити Селидове, Сили оборони України проводять надпотужні заходи щодо стримування ворога. Про це розповів речник 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Кара-Даг» Віталій Миловидов в ефірі телемарафону. Він зазначив, що вже майже тиждень російські війська проводять широкомасштабну наступальну операцію на місто Селидове з метою повністю захопити населений пункт. Окупанти також активізували дії в напрямку поряд розташованого Вишневого.

«Тиждень Сили оборони проводять надпотужні заходи щодо стримування противника. Ворогу частково вдалося закріпитися на деяких ділянках міста Селидове, але активних дій зараз більше відбувається в сторону населеного пункту Вишневе. Це південніше Селидового, куди ворог кинув усі сили та засоби з метою створення повного оточення міста Селидове», – сказав Миловидов.

Речник підкреслив, що бойові дії та заходи по стримуванню ворога тривають.

«Підрозділи здійснюють заходи, перебувають в населеному пункті та проводять оборону, вживають всі заходи для незакріплення і недопущення ворога як в Селидовому, так і у Вишневому, яке є дуже важливим з точки зору логістичного забезпечення», – зазначив військовий.

Нагадаємо, у Селидовому окупанти розстріляли мирних мешканців.

Також майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що готувати до оборони Дніпропетровську область потрібно вже сьогодні.