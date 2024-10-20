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День кухаря: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Наталія Порощук
glavcom.ua
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День кухаря: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Міжнародний день кухарів та кулінарів відзначається 20 жовтня
фото з відкритих джерел

Свято було започатковано у 2004 році

Сьогодні, 20 жовтня, відзначається Міжнародний день кухарів та кулінарів. Свято було започатковано у 2004 році з ініціативи асоціації, яка об'єднує кулінарні спільноти з різних країн. На той час до її складу входило близько восьми мільйонів фахівців кухарських професій.

Привітання до Міжнародного дня кухарів та кулінарів у прозі

Я з усього серця бажаю тобі, щоб усі твої страви завжди запалювали вогонь у серцях та посмішки на обличчях! З Днем кулінара!

***

Твої руки вміють творити дива, перетворюючи прості інгредієнти на особливі смаки та поєднання. Дякую тобі за твою пристрасть і талант! Зі святом!

***

У цей особливий день бажаю, щоб твоя кулінарна творчість завжди була джерелом радості та натхнення. Нехай кожна створена тобою страва ставала шедевром! Зі святом тебе!

***

Дорогоцінний наш кулінар! Вітаю тебе з професійним святом і бажаю, щоб твоя професія виправдала всі надії, які ти на неї покладаєш. Нехай твоя праця стає рік від року все легшою, а позитивна віддача – все більшою.

***

Вітаю з Міжнародним днем кухаря! Нехай життя твоє кипить, як гарячий бульйон на плиті, кар’єра зростає, як тісто на дріжджах, успіх буде пишним, як збитий крем, а в повітрі сім’ї панує запаморочливий аромат любові!

***

З Днем кухаря! Бажаю вам завжди творчого натхнення і відмінного настрою, яке неодмінно стане кращою приправою до ваших страв.

Привітання для кулінарів у віршах

Ми кухарів сьогодні вітаємо,
Адже знову їхній день прийшов!
Ми натхнення вам й надалі бажаємо,
Щоб кожен кухар свій котел знайшов.

Вам бажаємо смачних рецептів
І клієнтів щедрих цілий рік!
І багато щоб у вас було адептів,
І ніколи не згорав пиріг!

***

І смачний суп, і солодке варення,
Салати, рогалики і деруни –
Все це рук твоїх чудові творіння,
За них спасибі ми скажемо завжди!

***

Нехай нічого не пригорає
І солі нехай завжди вистачає,
Всім подобаються твої страви.
З Днем кухаря тебе вітаю!

***

У жовтні ми відзначаємо
Усі День кухарів.
Кухарку вітаємо!
Багато добрих слів

Скажімо їй за смакоту,
Що готує нам,
Побажаємо їй здоров’я
І наллємо сто грам!

***

Слава, слава кухарям,
Адже вони готують нам,
Смачно так, що просто диво!
Прикрашають все красиво,
Але сьогодні свято їх,
Присвятимо їм цей вірш!

***

Зі святом тебе, кухарю, майстре душі!
Твоя робота – це більше, ніж просто ремесло,
Ти вмієш творити зі звичного щось чарівне,
І дарувати людям смак, що запам’ятовується назавжди.

Нехай кожен день приносить тобі радість,
А нові рецепти стають відкриттям.
Нехай твоя робота буде світлою і легкою,
І ти завжди знайдеш нові шляхи до успіху.

Бажаю тобі здоров’я, щастя й натхнення,
Щоб кожна страва була справжнім витвором мистецтва.
Нехай у твоєму житті завжди буде місце
Для нових кулінарних мрій і звершень!

Листівки до Міжнародного дня кухарів та кулінарів

День кухаря: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
День кухаря: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
День кухаря: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
День кухаря: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
День кухаря: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
День кухаря: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
День кухаря: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7
День кухаря: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 8

Нагадаємо, що 14 вересня 2024 року відзначалося важливе свято для кожного українця – День українського борщу. 

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Теги: Україна кулінар українці свята свято кулінарія

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