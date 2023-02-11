Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 лютого святкують Міжнародний день жінок і дівчаток в науці
фото з відкритих джерел

У цей день не варто думати в негативному ключі

Сьогодні, 11 лютого, відзначається Міжнародний день жінок і дівчат у науці, Всесвітній день кіно, а також День хворого. Православні віряни вшановують пам’ять Святого Лаврентія Печерського.

Який сьогодні день в Україні та світі

11 лютого відзначають Міжнародний день жінок та дівчат у науці. Це нове свято існує від 22 грудня 2015 року, як зазначено в резолюції 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Свято засновано «для того, щоб досягти повного і рівного доступу жінок і дівчаток до науки, а також забезпечити гендерну рівність і розширення прав і можливостей жінок і дівчат».

Щороку у другу суботу лютого відзначається Всесвітній день кіно.  Свято було засновано третьою Академією кінематографічних мистецтв і наук у 2020 році, щоб відзначити здатність фільмів залучати, пов’язувати і надихати людей по всьому світу. 

11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Відзначити свято можна переглядаючи і обговорюючи фільми, які надихали вас протягом багатьох років.

Також 11 лютого відзначають Всесвітній день хворого. Цей день є свідченням підтримки суспільством всіх людей, здоров’я яких було порушено через різні недуги.

Ініціював встановлення цього свята Папа Римський Іоанн Павло II. Понтифік визначив метою цього дня – забезпечення кращого догляду за хворими у всіх куточках землі і надання допомоги немічним, які потребують полегшення своїх страждань.

11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято відзначають саме 11 лютого, оскільки в цей день в місті Лурд (Франція) люди спостерігали явище Богоматері. Вона зцілила стражденних, після чого її почали називати рятівницею хворих.

В Україні 11 лютого святкують День працівників органів РАЦСу. Кабінет міністрів України погодив указ президента України про встановлення цього професійного свята 2022 року. У працівників РАЦСу досить важка робота, адже вони допомагають змінювати громадянство, оформлювати усиновлення, смерть чи народження, а ще саме вони проводять церемонію одруження.

11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Яке сьогодні релігійне свято

У цей день православні віряни вшановують пам’ять преподобного Лаврентія Печерського, єпископа. На Лаврентія спостерігали за місяцем: якщо він ріс – погода цього дня простоїть всю першу половину наступного місяця; якщо ж дата випадала на новий місяць – така погода буде другу половину місяця.

11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Вважалося, що в цей день відьми влаштовують заломи сухої трави, заметеної снігом. У народі вірили, що такі заломи на порчі – вони робляться, щоб заподіяти господареві зло. Щоб відлякати відьом, потрібно було увіткнути по кутах поля будяк – цієї рослини нечиста сила боїться і ніколи до нього не доторкнеться.

Традиції та звичаї

День є пісним, але вживати страви з риби дозволяється. У народі цей день вважався дуже несприятливим. Чомусь саме 11 лютого відбувалися різні дрібні неприємності. Люди говорили про підступи відьом, намагалися відлякати їх від свого житла. Крім того, 11 лютого аналізували природні явища, прикмети і говорили про майбутню погоду.

На вечерю господині зазвичай випікали кулеб’яку – пиріг з капустою. Вважалося, що він принесе щастя сьогодні. Тому, намагалися єсти кулеб’яку а залишки пирога згодовували домашнім тваринам.

Народні погодні прикмети

  • Дим іде коромислом – незабаром настане тепло.
  • Червоний місяць – чекай поривчастого вітру.
  • Якщо на 11 лютого випадає молодик, то погода цього дня визначить погоду на весь місяць березень.
  • Повний місяць – по погоді можна судити про те, якою буде погода у другій половині березня.
  • У день Лаврентія ліс гуде і шумить – чекайте відлиги.

Заборони

  • Не можна думати у негативному ключі.
  • Не йдіть на невиправдані ризики.
  • Не дозволяйте іншим втягувати вас у суперечки та конфліктні ситуації.

Іменини

11 лютого День ангела святкують: Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Федір, Яків.

Теги: свята традиції свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новою російською релігійною утопією замість комунізму стала Перемога у майбутній великій війні
Крах російської релігії про Перемогу
9 лютого, 14:06
Календарна реформа. Що не так з рішенням греко-католиків
Календарна реформа. Що не так з рішенням греко-католиків
8 лютого, 17:07
Це четвертий шлюб для Марка Ентоні
Vogue опублікував фотографії з весілля колишнього Дженніфер Лопес з королевою краси
5 лютого, 11:35

Суспільство

11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Обмудсмен Кремінь розповів про мовну ситуацію на Закарпатті
Обмудсмен Кремінь розповів про мовну ситуацію на Закарпатті
ЗСУ показали, як збивали ворожий дрон-камікадзе (відео)
ЗСУ показали, як збивали ворожий дрон-камікадзе (відео)
З-під завалів у Туреччині врятували українку та її 4-річного сина
З-під завалів у Туреччині врятували українку та її 4-річного сина
Хвилина мовчання: згадаймо вчителя Ігоря Бончева з Одещини
Хвилина мовчання: згадаймо вчителя Ігоря Бончева з Одещини
Відсьогодні оператор Vodafone збільшує тарифи
Відсьогодні оператор Vodafone збільшує тарифи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
У який термін треба з'явитися в військкомат після вручення повістки: роз'яснення
27K
Загроза ракетного удару: Росія підняла в небо стратегічну авіацію
24K
Одна із ракет пролетіла через Молдову
18K
Львівщина: ракета впала поблизу автобусної зупинки
16K
Масована ракетна атака. Влада терміново звернулася до українців
14K
Данілов описав сценарій наступу росіян

Новини

Мешканці столиці помітили балкон в кольорах російського прапору
Сьогодні, 01:17
Німецький концерн Rheinmetall готовий збудувати в Україні завод із виробництва танків Panther
Вчора, 17:00
Візит Зеленського до Британії: надзвичайно тепле відео
Вчора, 16:31
ЗСУ показали, як захисники збили російську ракету з ПЗРК (відео)
Вчора, 16:12
ЗСУ на Донеччині знищили зброю, якою хизувалися російські пропагандисти (відео 18+)
Вчора, 15:49
На скільки вистачить грошей у Росії? Відповідь аналітиків
Вчора, 15:27

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту