11 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день не рекомендується займатися важкою фізичною працею

Сьогодні, 11 травня, православні християни відзначають Радоницю. Це народно-християнське свято, день особливого поминання покійних. Також сьогодні День березового соку (Березосік).

У світі в цей день такі свята:

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День березового соку



Фото з відкритих джерел

Березосік відзначається 11 травня 2021 року (за старим стилем – 28 квітня). Це народне свято присвячується чудесному дару природи – соку берези. У цей день він вважається чарівним, нагодованим великою силою відновлення і зцілення людського організму.

Історія

Березу здавна шанували і поважали. Її красу оспівали багато поетів, співаки і художники, як вітчизняні, так і зарубіжні. Кору, листя, бруньки, сік досі використовують в лікувальних і профілактичних цілях.

Легенда свідчить, берізка, як стоїть окремо від інших, – це душа людини, яка загинула не своєю смертю. Всередині у неї знаходиться не сік, а справжня кров.

Традиції та обряди

У цей день готують ліки від лихоманки, набряків, подагри, застарілого ревматизму, артриту і безлічі інших захворювань. Спеціальний відвар з лікувальних трав змішують з березовим соком. При його зборі використовують спеціальні слова. Чим вище узятий натуральний сік, тим він цінніший і смачніший. За старих часів цим займалися знахарі. Вони брали з собою в ліс або березовий гай місцевих хлопчаків, яким було в радість полазити по деревах для справи, а не заради забави.

Люди, які страждають певними захворюваннями або просто знесилені після довгих похмурих зимових днів, намагаються провести на свіжому повітрі якомога більше часу. Теплий вітер в день Березосока з давніх-давен вважається цілющим і зміцнюючим здоров'я.

Люди здійснюють обряд «лову полуденного вітру». Беруть заздалегідь виготовлену для цього спеціальну ладанку, йдуть на перехрестя і чекають, коли подує свіжістю. Далі цю ладанку надягають на шию хворого. Але, якщо день теплий, хворий повинен скупатися в дощовій воді.

Прикмети

Якщо сонце на сході встає ясне, то літо буде погожим.

Якщо ніч зоряна й тепла, значить, по осені дозріє багатий урожай.

Весь день вітер дме з півдня – буде багато врожаю, а також гроз влітку.

Вдень тепло і сонячно, а вночі в небі зірки світять яскраво – рік буде врожайним.

На Березосік не можна:

остригати немовлятам і маленьким дітям волосся і нігті;

проколювати вуха – це зашкодить слуху;

білити, інакше підуть здоров'я і удача.

Радониця (Радуниця) в 2021 році

Фото з відкритих джерел

Радониця, або Радуниця відзначається на дев'ятий день після Великодня. У 2021 році свято припадає на 11 травня. Це народно-християнське свято, день особливого поминання покійних. Назва свята походить від слова «радість». Воно містить в собі віру і надію на воскресіння і вічне життя.

Історія свята

Радониця походить від язичницького свята «Навій день» – дня поминання покійних. Народна традиція поминати померлих родичів в понеділок або у вівторок Фоміного тижня пов'язана з тим, що по богослужбовому уставу після Фоміної неділі (перша неділя після Великодня) по буднях у храмах поновлюється спів літії за покійними.

Традиції та обряди свята

На Радоницю прийнято поминати померлих близьких: молитися за їх душу, розповідати про добрі справи, які вони вчинили за життя. Після служби в храмах люди відвідують могили родичів з великодніми пасками, яйцями та іншими частуваннями. Вони роздають їх жебракам, дітям і просять пом'янути покійних. Такий обряд символізує віру, що і після смерті близькі люди залишаються частиною Християнської Церкви. У кого не виходить відвідати кладовище – ті поминають померлих родичів вдома за святковим столом.

Люди просять у Бога виконання нематеріальних бажань: хорошого врожаю, поповнення родини. Незаміжні дівчата ворожать на судженого.

Що не можна робити на Радоницю

У православ'ї на Радоницю забороняється оплакувати померлих і сумувати за ниим – потрібно помолитися за їх душу і пом'янути добрими словами. Не можна голосно розмовляти, лаятися, веселитися і курити біля могил родичів, погано відгукуватися про померлих. Забороняється поминати покійних горілкою та іншими алкогольними напоями. Не можна відвідувати кладовища вагітним. Небажано займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети

Новий місяць на Радоницю – прикмета хорошого врожаю.

Чим більше частування роздати «на помин» в цей день, тим більше дадуть на тому світі.

Якщо людина не згадає батьків на Радоницю, то його ніхто після смерті не згадає і не пригостить на тому світі.

Людина, яка першою прийшла на цвинтар в цей день, отримує особливе благовоління від померлих.

Народжена на Радоницю дитина буде наділена тими ж якостями, які були у родича, якого поминають.

Іменини

У вівторок, 11 травня, іменини відзначають Віталій, Кирило, Максим, Анна.