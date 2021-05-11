11 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Цей день присвячується чудесному дару природи – соку берези
У цей день не рекомендується займатися важкою фізичною працею
Сьогодні, 11 травня, православні християни відзначають Радоницю. Це народно-християнське свято, день особливого поминання покійних. Також сьогодні День березового соку (Березосік).
У світі в цей день такі свята:
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День березового соку
Березосік відзначається 11 травня 2021 року (за старим стилем – 28 квітня). Це народне свято присвячується чудесному дару природи – соку берези. У цей день він вважається чарівним, нагодованим великою силою відновлення і зцілення людського організму.
Історія
Березу здавна шанували і поважали. Її красу оспівали багато поетів, співаки і художники, як вітчизняні, так і зарубіжні. Кору, листя, бруньки, сік досі використовують в лікувальних і профілактичних цілях.
Легенда свідчить, берізка, як стоїть окремо від інших, – це душа людини, яка загинула не своєю смертю. Всередині у неї знаходиться не сік, а справжня кров.
Традиції та обряди
У цей день готують ліки від лихоманки, набряків, подагри, застарілого ревматизму, артриту і безлічі інших захворювань. Спеціальний відвар з лікувальних трав змішують з березовим соком. При його зборі використовують спеціальні слова. Чим вище узятий натуральний сік, тим він цінніший і смачніший. За старих часів цим займалися знахарі. Вони брали з собою в ліс або березовий гай місцевих хлопчаків, яким було в радість полазити по деревах для справи, а не заради забави.
Люди, які страждають певними захворюваннями або просто знесилені після довгих похмурих зимових днів, намагаються провести на свіжому повітрі якомога більше часу. Теплий вітер в день Березосока з давніх-давен вважається цілющим і зміцнюючим здоров'я.
Люди здійснюють обряд «лову полуденного вітру». Беруть заздалегідь виготовлену для цього спеціальну ладанку, йдуть на перехрестя і чекають, коли подує свіжістю. Далі цю ладанку надягають на шию хворого. Але, якщо день теплий, хворий повинен скупатися в дощовій воді.
Прикмети
- Якщо сонце на сході встає ясне, то літо буде погожим.
- Якщо ніч зоряна й тепла, значить, по осені дозріє багатий урожай.
- Весь день вітер дме з півдня – буде багато врожаю, а також гроз влітку.
- Вдень тепло і сонячно, а вночі в небі зірки світять яскраво – рік буде врожайним.
На Березосік не можна:
- остригати немовлятам і маленьким дітям волосся і нігті;
- проколювати вуха – це зашкодить слуху;
- білити, інакше підуть здоров'я і удача.
Радониця (Радуниця) в 2021 році
Радониця, або Радуниця відзначається на дев'ятий день після Великодня. У 2021 році свято припадає на 11 травня. Це народно-християнське свято, день особливого поминання покійних. Назва свята походить від слова «радість». Воно містить в собі віру і надію на воскресіння і вічне життя.
Історія свята
Радониця походить від язичницького свята «Навій день» – дня поминання покійних. Народна традиція поминати померлих родичів в понеділок або у вівторок Фоміного тижня пов'язана з тим, що по богослужбовому уставу після Фоміної неділі (перша неділя після Великодня) по буднях у храмах поновлюється спів літії за покійними.
Традиції та обряди свята
На Радоницю прийнято поминати померлих близьких: молитися за їх душу, розповідати про добрі справи, які вони вчинили за життя. Після служби в храмах люди відвідують могили родичів з великодніми пасками, яйцями та іншими частуваннями. Вони роздають їх жебракам, дітям і просять пом'янути покійних. Такий обряд символізує віру, що і після смерті близькі люди залишаються частиною Християнської Церкви. У кого не виходить відвідати кладовище – ті поминають померлих родичів вдома за святковим столом.
Люди просять у Бога виконання нематеріальних бажань: хорошого врожаю, поповнення родини. Незаміжні дівчата ворожать на судженого.
Що не можна робити на Радоницю
У православ'ї на Радоницю забороняється оплакувати померлих і сумувати за ниим – потрібно помолитися за їх душу і пом'янути добрими словами. Не можна голосно розмовляти, лаятися, веселитися і курити біля могил родичів, погано відгукуватися про померлих. Забороняється поминати покійних горілкою та іншими алкогольними напоями. Не можна відвідувати кладовища вагітним. Небажано займатися важкою фізичною працею.
Народні прикмети
- Новий місяць на Радоницю – прикмета хорошого врожаю.
- Чим більше частування роздати «на помин» в цей день, тим більше дадуть на тому світі.
- Якщо людина не згадає батьків на Радоницю, то його ніхто після смерті не згадає і не пригостить на тому світі.
- Людина, яка першою прийшла на цвинтар в цей день, отримує особливе благовоління від померлих.
- Народжена на Радоницю дитина буде наділена тими ж якостями, які були у родича, якого поминають.
Іменини
У вівторок, 11 травня, іменини відзначають Віталій, Кирило, Максим, Анна.