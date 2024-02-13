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День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого

Діана Гасюк
glavcom.ua
День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого
13 лютого – Міжнародний день жіночої дружби
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто планувати масштабні чи важливі закупи

13 лютого, Міжнародний день жіночої дружби (День подруг), Міжнародний день прийняття себе, Міжнародний день млинця, Всесвітній день радіо. Віряни вшановують пам'ять преподобного Мартиніана Кесарійського.

День подруг

День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого фото 1

Міжнародний день жіночої дружби – День подруг (Galentine’s Day), заведено відзначати 13 лютого кожного року.

Це неофіційне свято, яке було названо за аналогією до Дня Святого Валентина. У цей день подруги по всьому світі збираються разом, влаштовуючи посиденьки. Історія святкування починається із американської комедії під назвою «Парки та зони відпочинку». Прем’єрний показ серіалу почався у 2009 році на телебаченні, сюжет картини розповідав про повсякденне життя співробітників, що працюють у сфері відпочинку в Америці.

У 2 сезоні головна героїня вигадує власне свято – Galentine’s Day. Леслі (а саме так звали героїню) поєднала назву Дня Святого Валентина та ідіому gal pals, що англійською може означати «подруги». Напередодні 14 лютого співробітниця паркової зони зібрала своїх подруг та влаштувала традиційний сніданок, де і розкрила їм таємницю назви свята власного створення. Урочистість дуже сподобалася глядачам, і з того часу свято відзначають по всьому світі.

Міжнародний день прийняття себе

День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого фото 2

Міжнародний день любові до себе (International Natural Day) вважається днем, коли люди турбуються про власні почуття та приймають себе такими, якими вони є насправді, з усіма недоліками та недосконалостями. Напередодні Дня закоханих, 13 лютого, багатьом необхідно відчути любов до себе, адже не кожен має другу половинку для святкування 14 лютого.

Засновниця урочистості International Natural Day Сана Джівані розробила концепцію прийняття себе у 2011 році, коли зазнала небажаних змін у своїй зовнішності. У підлітковому віці у неї розвилася алопеція, тобто повне випадіння волосся з голови. З боку однолітків на дівчину посипалися знущання та глузування, тому самооцінка Сани значно впала, додавши невпевненості. Від нещасливого фіналу засновниця врятувала себе сама – вона працювала над власними моральними поглядами для того, щоб згодом усвідомити цінність свого життя, яке ніяк не залежить від зовнішнього вигляду.

Міжнародний день млинця

День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого фото 3

Міжнародний день млинця (International Pancake Day), або Масляний вівторок (Shrove Tuesday) – особливий день, який відзначають в багатьох країнах світу. Особливо популярним він є у Великобританії, Канаді, США, Австралії, Ірландії, Франції, Іспанії, Італії та Бразилії. Кожна країна має свої особливі традиції святкування цього дня, але всіх об’єднує головне кулінарне дійство – приготування млинців на пательні та смакування ними. Випадає це свято завжди на вівторок, в залежності від року – в лютому або в березні. Цей вівторок передує початку 40-денного Великоднього посту. Святкування Масляного вівторка припадає рівно за 47 днів до Великодньої неділі.

Великдень 2024 року у католиків припадає на 31 березня, отже Міжнародний день млинця і Масляний вівторок відзначається 13 лютого.

Всесвітній День радіо

День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого фото 4

На глобальному рівні радіо як носій інформації для людства залишається найбільш широко вживаним. Завдяки простоті й дешевизні ним можливо охопити найбідніші верстви населення та віддалені райони, де поки що недоступні інші види комунікації. Також радіо – це екстрений зв’язок під час надання допомоги в разі стихійних чи техногенних катастроф. Унікальна властивість радіо в тому,  що воно має великий вплив на настрої суспільства, при цьому надаючи можливість висловитися та бути почутим представникам різних громадських та політичних структур.Ідея святкувати 13 лютого Всесвітній день радіо (World Radio Day) належить ЮНЕСКО, яка затвердила його в 2011 році. ООН підтримала цю ініціативу в 2012 році.

Яке сьогодні релігійне свято

13 лютого в церковному календарі – день пам’яті преподобного Мартиніана Кесарійського. Рано почав вести самітницьке життя. Деякий час жив у пустелі, де весь час проводив у молитвах. За це Господь наділив його даром зцілення. Повернувшись з пустелі, зустрів у місті розпусну дівxчину, яка пропонувала святому своє тіло. Однак Мартиніан не повівся і залишився вірним Богу. Ще й направив дівку до храму, щоб вона покаялася у гріхах. Часто святого називають захисником сімейної вірності.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто планувати масштабні чи важливі закупи.
  • Не можна лихословити, лаятися, сваритися.
  • Заборонено шити і вишивати.

Народні прикмети і традиції

  • Похмурий день – на холодну весну;
  • Сонце світить – навесні буде багато ясних днів;
  • Сухий і морозний день – до спекотного літа.

Пам’ятні події 13 лютого

  • 1858 рік – англійці Бертон і Спік відкривають у Східній Африці озеро Танганьїка;
  • 1867 рік – починаються роботи з перекриття Сенни в Брюсселі;
  • 1895 рік – брати Луї й Огюст Люм'єр отримують патент на свою версію сінематографа на основі апарату Леона Булі;
  • 1898 рік – першою жертвою наїзду автомобіля стає Генрі Ліндфілд із Брайтона (Велика Британія);
  • 1913 рік – Далай-лама XIII оголошує незалежність Тибету від Китаю;
  • 1917 рік – у Великій Британії уряд дозволяє жінкам бути водіями таксі;
  • 1931 рік – урочисте відкриття нової столиці Індії – Нью-Делі;
  • 1942 рік – розпочинається примусове вивезення українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини;
  • 1945 рік – авіація союзників практично повністю руйнує Дрезден;
  • 1959 рік – до продажу надходять перші ляльки Барбі;
  • 1960 рік – відбувається перше випробування французької атомної бомби в Сахарі;
  • 1981 рік – в «Нью-Йорк таймс» опублікували найдовше речення – з однієї тисячі двохсот вісімдесяти шести слів;
  • 1992 рік – Уганда визнає незалежність України;
  • 2001 рік – арешт експрем'єр-міністерки Юлії Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну і несплату податків;
  • 2012 рік – виводять на орбіту перший угорський штучний супутник Землі MaSat-1.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Симеон, Стефан, Іван, Михайло, Василь, Павло, Євгеній, Володимир, Зоя, Фотинія, Світлана, Віра, Ганна.

Теги: таксі історія авіація радіо ЮНЕСКО традиції населення свято

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