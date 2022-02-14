14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а що заборонено робити

Традиційно в цей день закохані пари вітають один одного спеціальними листівками у вигляді сердечок – валентинками

14 лютого у світі відзначають День усіх закоханих, а віряни вшановують пам'ять Святого Валентина.

Зазвичай, у цей день молодята влаштовують весілля та гуляння, оскільки скоро настане Великий піст.

У давнину в цей день було заведено молитися про гарний шлюб і здоров'я коханих. А в XX столітті склалася нова традиція – до мученика Трифона стали звертатися з молитвами про допомогу в пошуку роботи.

В Україні вперше святкувати День закоханих почали в 90-х роках минулого століття. Просте і нехитре свято швидко полюбилось молоді і не тільки. Сьогодні його відзначають люди всіх поколінь. Адже це чудовий привід подарувати подарунок і освідчитися в любові.

Історія свята

14 лютого у багатьох країнах відзначається День святого Валентина або День усіх закоханих. Вважається, що це свято існує вже понад 16 століть, а подібні свята, присвячені самому прекрасному почуттю, з'явилися за часів давніх язичницьких культур. Наприклад, римляни в середині лютого святкували фестиваль еротизму Lupercalia в честь богині кохання.

Так, існує декілька легенд щодо «винуватця торжества». Ним вважається християнський священик Валентин, котрий жив у III столітті в місті Терні, що розташоване в італійській провінції Умбрія.

Одна із найпопулярніших легенд розповідає, що у 269 році римський імператор Клавдій II готувався до завоювання світу, але його армії не вистачало воїнів. Причиною цього він вважав сімейне життя, яке нібито відволікає солдатів від армії. На думку імператора, одружений легіонер набагато більше думає про те, як прогодувати власну родину, ніж про славу імперії. Тому Клавдій II видав наказ, згідно з яким солдатам заборонялося одружуватися впродовж усієї військової служби.

Попри наказ імператора, солдати продовжували одружуватися, а допомагав їм у цьому молодий священик Валентин. Дізнавшись про це, імператор розлютився й прирік його на страту. Очікуючи виконання вироку, Валентин закохався у сліпу дочку тюремника. Маючи певні медичні знання, він вилікував сліпоту дівчини. А перед стратою надіслав коханій прощального листа, якого підписав «Від твого Валентина».

Традиції святкування

При цьому, в кожній країні світу є свої правила і звичаї святкування.

Головним кольором Дня святого Валентина вважається червоний або рожевий. Саме у таких відтінках намагаються дарувати подарунки.

Багато закоханих цього дня влаштовують святкову вечерю на двох у кафе, ресторані або домашній атмосфері. Цю дату також часто обирають для початку спільного життя. Закохані вірять, що таким чином вони збільшують свої шанси прожити у гармонії та щасті.

Символи Дня святого Валентина

Головний символ Дня святого Валентина — червоне сердечко. Саме в його формі прийнято дарувати листівки — валентинки. Але крім валентинок символами Дня святого Валентина повноправно вважаються: Купідон, плюшевий ведмедик, а також — квіти і шоколадні цукерки. Їх частенько дарують коханим, друзям і подругам, колегам. Головні кольори Дня святого Валентина — червоний і рожевий.

У стародавні часи закохані зізнавалися у гарячих почуттях словами, піснями і танцями. І тільки в XV столітті юнаки та дівчата почали дарувати один одному любовні записки. До речі, одна з таких валентинок до сих пір знаходиться в британському музеї — це гарне освідчення Герцога Орлеанського своїй чарівній і коханій дружині, написане в тюрмі. Пік популярності любовних послань і зізнань доводиться на XVIII століття, тоді валентинки дарували один одному замість квітів і подарунків. Особливою любов’ю саморобні кольорові листівки користувалися в Англії. Їх красиво підписували віршами, а папір проколювали голками так, щоб отримати мережива, а після розфарбовували за допомогою трафаретів і чорнила. Навіть поруч з сучасними і ультрамодними листівками, випущеними в типографії, старовинні сердечка мають гідний вигляд.

Що сьогодні не можна робити

З хати не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

У День Валентина не можна спізнюватися

Не можна дарувати перстень (порада для хлопців), якщо не плануєте просити руки і серця

Не змінюйте кардинально свій зовнішній вигляд

До слова, у лютому 2022 року українців чекає вісім неробочих днів.В останній місяць зими офіційних свят та додаткових вихідних не передбачається.