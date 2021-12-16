16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день намагалися уникати сварок і конфліктних ситуацій

16 грудня християни східного обряду вшановують пам'ять преподобного Іоана Мовчальника. За народним календарем – Іван Мовчальник.

Цього дня світ відзначає День кудлатих і День підкорення вершин.

День кудлатих

Найзнаменитішим ученим, володарем кудлатого, скуйовдженого волосся був Альберт Ейнштейн

Щороку 16 грудня відзначають незвичайне та кумедне свято – День кудлатих. Кому належить ідея свята, як і його дата створення – невідомо.

Кудлатість, вона ж розпатланість, скуйовдженість – це не просто стиль укладання волосся, це ціла філософія, особливе розуміння і сприйняття життя. Психологи стверджують, що для людей, які віддають перевагу такому виду зачіски, характерні легке ставлення до подій і здатність нетривіально подивитися на наявні проблеми.

Власники скуйовдженого волосся, як правило, дуже неординарні особистості, які успішно реалізують себе у творчості чи мистецтві. При цьому вони сильні духом і мають стійкий характер. Їм властиве бажання поділитися зі світом своїми ідеями та задумами.

Найзнаменитішим ученим, володарем кудлатого, скуйовдженого волосся був Альберт Ейнштейн.

До речі, це можуть бути не лише люди, а й брати наші менші – кішки, собаки, вівці, хом'ячки, папуги та, звичайно ж – яки.

День підкорення вершин

16 грудня кожного року відзначають День підкорення вершин. Це дивовижне свято спрямоване на те, щоб допомогти кожному жителю планети повністю розкрити свій потенціал, тим самим підкорити свою вершину.

Можливо, спочатку це було суто альпіністське свято, і святкували його тільки підкорювачі вершин в колі родичів, товаришів і однодумців. Та сьогодні цей день – хороший привід для тих, хто сумнівається у власних силах, почати щось давно відкладене і сформувати мету.

Іван Мовчальника (Іоанн Мовчун)

16 грудня – Івана Мовчуна

16 грудня вшановується пам’ять Івана Мовчальника. Переказ свідчить, що ще в дитячому віці він став вивчати Святе писання і навчився молитися Богу. Коли батьки Івана померли, то весь свій спадок він роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів.

Сам же він пішов у монастир, де прожив близько 10 років до тих пір, поки не був призначений єпископом Колонійської церкви. Зовсім скоро Іоанн починає перейматися тим, що уряд втручається в духовні справи. Він приймає рішення залишити свій пост і їде в Єрусалим, де стає звичайним послушником в лаврі Преподобного Сави. Там Іван приймає обітницю мовчання і після цього через деякий час навіть селиться в пустелі, де живе в самоті дев’ять років, харчуючись одними травами.

Відомо, що все-таки ігумен Сава умовив Івана повернутися в обитель, і там преподобний провів 66 років. Отримавши від Бога цілительський дар, Іван день і ніч допомагав хворим людям, зцілюючи їх силою молитви.

Традиції, звичаї та обряди дня

Наші предки цей день намагалися проводити в мовчанні. Ніхто не кричав і не співав. Люди боялися, що нечиста сила голос відніме. Вірили, що помовчавши 16 грудня можна позбутися від нещасть і залучити удачу. Сімейні обіди і вечері проходили в повному мовчанні.

Віруючі люди відправлялися в храм, де мовчки стояли перед іконою преподобного Іоанна Мовчальника, молячись «про себе». Молитва до нього допомагала зцілити навіть важкохворих людей.

Під час мовчання людина може побути наодинці з собою і своїми думками, зблизитися з Богом. Народ вірив, що промовчавши на Івана Безмовника весь наступний рік красномовним будеш.

У цей день намагалися уникати сварок і конфліктних ситуацій. Вважалося, що чоловік з дружиною, які посварилися на Івана Мовчальника, весь рік будуть жити в скандалах.

В іншому це був звичайний і нічим непримітний зимовий день. Селяни, переробивши домашні справи, намагалися раніше лягти спати, щоб не сидіти в темній хаті.

Народні прикмети

Мало снігу – наступний рік буде неврожайним

Сніг на талу землю лягає – чекай неврожаю

Снігур 16 грудня цвірінькає під вікном – можна чекати відлиги

Дрова тріщать в грубці – незабаром настануть морози

Зірки «стрибають» – прикмети до того, що варто чекати віхол і холоднечі

Зміна Місяця 16 грудня прогнозує теплу погоду вдень

Якщо птахи літають низько, то до негоди;

Якщо сьогодні подивитись у люстерко до світанку, то можна побачити свою долю.

Що не можна робити:

У цей день не можна багато говорити та писати. Наші предки вірили, що мовчання може привернути удачу.

Не слід у цей день лінуватися та всіляко уникати роботи.

Не бажано у цей день думати лише про матеріальні блага.

Не можна займатись самолікуванням та ігнорувати погане самопочуття;

Не можна сваритись та ображати когось;

Не можна давати та брати у борг;

Не можна вживати алкоголь та жирну їжу.

Що можна робити:

Якщо промовчати весь день на Івана Мовчуна, то весь наступний рік будеш красномовним.

Іменини

Цього дня іменини відзначають: Андрій, Георгій, Іван, Микола, Єгор, Сава, Федір, Аліса та Ксенія.

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