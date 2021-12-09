Вартість оренди житла на новорічні свята злетіла до небес: у Парижі дешевше

В Україні перед Новим роком дорожчають навіть апартаменти в селах

Напередодні новорічних свят в Україні почала стрімко дорожчати оренда квартир та будинків. Ціни зростають стрімко, пише biz.today.ua.

На початку грудня в Україні активізувався ринок оренди житла. Почали з'являтися оголошення про здачу в оренду квартир та будинків. Іноді апетити господарів просто вражають. Так, за три дні (з 31 грудня до 2 січня) господарі просять сплатити оренду у розмірі 65 тис. грн. Будинок розташований у селі Пухівка, Броварського району, Київської області. Площа житла щодо новорічних гулянь становить 260 кв. м.

Для охочих є можливість зняти особняк у центрі села Пухівка на місяць, коштуватиме оренда в цьому випадку 85 тис. грн. Публікація привернула велику увагу з боку української громадськості, резонанс, що виник, змусив автора видалити своє оголошення.

«Таких грошей вистачить на новорічний тиждень у Парижі, причому з квитками до «Мулен руж», – прокоментував у мережі апетити господарів сільського особняка журналіст Олексій Кашпоровський.

Нагадаємо, до новорічних свят ще три тижні, але кількість житла, яке орендодавці готові здавати щодобово, почала збільшуватися.

Також стало відомо, скільки коштує оренда житла на Новий рік в Києві та передмісті.

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