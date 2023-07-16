16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто брати нічого у борг, щоб не провести ціле літо у злиднях

У неделю 16 липня Україна святкує День прийняття Декларації про суверенітет України і День бухгалтера. Православні віряни святкують Мокія і Марка, у народі свято називається Маків день.

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День прийняття Декларації про суверенітет України

16 липня в Україні святкують День прийняття Декларації про суверенітет України. Саме цього дня 1990 року був ухвалений документ, який встановлював суверенітет нашої країни. Для українців декларація має велике історичне значення, адже проголосила українську самостійність, громадянство, незалежність та право встановлювати зовнішні відносини. Завдяки державно-правововму акту відродилася наша державність та була встановлена історична справедливість.

День бухгалтера та аудитора

фото: Pixabay

Згідно з Указом президента України «Про День бухгалтера» від 18 червня 2004 р. № 662/2004, святкуємо професійне свято 16 липня.

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Дата свята була встановлена тому, що саме в цей день в 1999-му році прийняли Закон України, де були закріплені основні положення «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Яке релігійне свято

фото з відкритих джерел

16 липня православні християни шанують мучеників Мокія і Марка. Жили вони в часи правління імператора Максиміліана і були відомі як ревні християни. У період організованих гонінь Мокій і Марк були арештовані і язичники намагалися змусити їх поклонятися ідолам.

Згідно з переказами, коли святих підводили до жертовника, то перед ними вийшла маленька дитина, яка стала заважати їм і не давала пройти. Тоді язичники жорстоко побили дитину, після чого брати ще більше зміцнилися в своєму переконанні не кланятись ніяким ідолам і продовжувати славити Ісуса Христа. У результаті, вони були обезголовлені і загинули за віру.

Традиції

16 липня сіяли мак, тому і день назвали маковим. Цю рослину вважали корисною та додавали у їжу, а також готували ліки.

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Маком наповнювали взуття нареченим, вважаючи, що це може захистити від відьом і чаклунів. Вважали, що доки відьма не порахує усі зерна, їй не вдасться нашкодити нареченим.

Також макові зернятка змішували з кормом для курей, сподіваючись, що так вони будуть ліпше нестися

Загалом цей день вважали нещасливим, а тому 16 липня намагалися не братися за нові справи.

Народні прикмети

Комарі літають роєм – на гарну погоду.

Павук виходить з гнізда і плете нову довгу павутину – на гарну погоду.

Мокій поля зрошує, а Демид з сіном прибрати поспішає.

Перед негодою собака багато спить і мало їсть, катається по землі або риє лапами землю.

Що не рекомендується робити

Їсти м'ясо і молочні продукти.

Працювати по господарству.

Вирушати в поїздки.

Злитися, дратуватися, лаятися і сумувати.

Не варто ображати й ображатися на рідних і близьких через дрібниці.

Сьогодні не варто бути байдужими до нужденних.

Пам’ятні дати 16 липня

1054 рік – у Константинополі завершилися невдачею переговори між Римом і Візантією про сфери впливу в Південній Італії і з низки теологічних питань, тоді ж християнська церква розділилася на дві гілки: католицьку і православну;

1212 рік – християни розбили Альмохадів у битві при Навас-де-Толосі в Іспанії;

1643 рік – експедиція голландського мореплавця Маартіна де Фриза відкрила острів Сахалін;

1661 рік – Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти;

1790 рік – округ Колумбія, що не входить в юрисдикцію жодного штату, визначено як місце розташування уряду США;

1909 рік – засновано компанію Audi;

1912 рік – у Києві в присутності вищого керівництва міста та краю відбулося урочисте відкриття Бессарабського критого ринку;

1917 рік – ухвалено II Універсал Української Центральної Ради;

1919 рік – під тиском польських військ Українська галицька армія, перейшовши річку Збруч, залишила Східну Галичину і відступила на територію Наддніпрянської України;

1923 рік – Беніто Муссоліні заборонив азартні ігри в Королівстві Італія;

1945 рік – США підірвали першу у світі атомну бомбу на випробуваннях «Триніті»;

1951 рік – опубліковано повість Дж. Селінджера «Ловець у житі»;

1965 рік – відкрито тунель під Монбланом, що зв'язує транспортним сполученням Францію й Італію;

1990 рік – Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України;

1996 рік – Майкл Джексон дав безкоштовний королівський концерт султану Брунея;

1997 рік – Валерій Пустовойтенко очолив Кабінет Міністрів України;

2010 рік – в Одесі відкрито новий кінофестиваль – Перший Одеський міжнародний кінофестиваль;

2010 рік – акція «Прапор – на вершину!» – присвячена 20-літтю прийняття Декларації про державний суверенітет України;

2019 рік – набрав чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Іменини

День ангела імені сьогодні святкують Олександр, Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк, Никодим, Філіп.