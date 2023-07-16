Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня – День прийняття Декларації про суверенітет України
фото: armyinform.com.ua

Сьогодні не варто брати нічого у борг, щоб не провести ціле літо у злиднях

У неделю 16 липня Україна святкує День прийняття Декларації про суверенітет України і День бухгалтера. Православні віряни святкують Мокія і Марка, у народі свято називається Маків день.

День прийняття Декларації про суверенітет України

16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
ілюстрація: uinp.gov.ua

16 липня в Україні святкують День прийняття Декларації про суверенітет України. Саме цього дня 1990 року був ухвалений документ, який встановлював суверенітет нашої країни. Для українців декларація має велике історичне значення, адже проголосила українську самостійність, громадянство, незалежність та право встановлювати зовнішні відносини. Завдяки державно-правововму акту відродилася наша державність та була встановлена історична справедливість.

День бухгалтера та аудитора

16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: Pixabay

Згідно з Указом президента України «Про День бухгалтера» від 18 червня 2004 р. № 662/2004, святкуємо професійне свято 16 липня.

Дата свята була встановлена тому, що саме в цей день в 1999-му році прийняли Закон України, де були закріплені основні положення «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Яке релігійне свято

16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

16 липня православні християни шанують мучеників Мокія і Марка. Жили вони в часи правління імператора Максиміліана і були відомі як ревні християни. У період організованих гонінь Мокій і Марк були арештовані і язичники намагалися змусити їх поклонятися ідолам.

Згідно з переказами, коли святих підводили до жертовника, то перед ними вийшла маленька дитина, яка стала заважати їм і не давала пройти. Тоді язичники жорстоко побили дитину, після чого брати ще більше зміцнилися в своєму переконанні не кланятись ніяким ідолам і продовжувати славити Ісуса Христа. У результаті, вони були обезголовлені і загинули за віру.

Читайте також: Церковний календар на липень. Які релігійні свята відзначатимуть українці

Традиції

16 липня сіяли мак, тому і день назвали маковим. Цю рослину вважали корисною та додавали у їжу, а також готували ліки.

Маком наповнювали взуття нареченим, вважаючи, що це може захистити від відьом і чаклунів. Вважали, що доки відьма не порахує усі зерна, їй не вдасться нашкодити нареченим.

Також макові зернятка змішували з кормом для курей, сподіваючись, що так вони будуть ліпше нестися

Загалом цей день вважали нещасливим, а тому 16 липня намагалися не братися за нові справи.

Народні прикмети 

  • Комарі літають роєм – на гарну погоду.
  • Павук виходить з гнізда і плете нову довгу павутину – на гарну погоду.
  • Мокій поля зрошує, а Демид з сіном прибрати поспішає.
  • Перед негодою собака багато спить і мало їсть, катається по землі або риє лапами землю.

Що не рекомендується робити 

  • Їсти м'ясо і молочні продукти.
  • Працювати по господарству.
  • Вирушати в поїздки.
  • Злитися, дратуватися, лаятися і сумувати.
  • Не варто ображати й ображатися на рідних і близьких через дрібниці.
  • Сьогодні не варто бути байдужими до нужденних.

Пам’ятні дати 16 липня

  • 1054 рік – у Константинополі завершилися невдачею переговори між Римом і Візантією про сфери впливу в Південній Італії і з низки теологічних питань, тоді ж християнська церква розділилася на дві гілки: католицьку і православну;
  • 1212 рік – християни розбили Альмохадів у битві при Навас-де-Толосі в Іспанії;
  • 1643 рік – експедиція голландського мореплавця Маартіна де Фриза відкрила острів Сахалін;
  • 1661 рік – Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти;
  • 1790 рік – округ Колумбія, що не входить в юрисдикцію жодного штату, визначено як місце розташування уряду США;
  • 1909 рік – засновано компанію Audi;
  • 1912 рік – у Києві в присутності вищого керівництва міста та краю відбулося урочисте відкриття Бессарабського критого ринку;
  • 1917 рік – ухвалено II Універсал Української Центральної Ради;
  • 1919 рік – під тиском польських військ Українська галицька армія, перейшовши річку Збруч, залишила Східну Галичину і відступила на територію Наддніпрянської України;
  • 1923 рік – Беніто Муссоліні заборонив азартні ігри в Королівстві Італія;
  • 1945 рік – США підірвали першу у світі атомну бомбу на випробуваннях «Триніті»;
  • 1951 рік – опубліковано повість Дж. Селінджера «Ловець у житі»;
  • 1965 рік – відкрито тунель під Монбланом, що зв'язує транспортним сполученням Францію й Італію;
  • 1990 рік – Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України;
  • 1996 рік – Майкл Джексон дав безкоштовний королівський концерт султану Брунея;
  • 1997 рік – Валерій Пустовойтенко очолив Кабінет Міністрів України;
  • 2010 рік – в Одесі відкрито новий кінофестиваль – Перший Одеський міжнародний кінофестиваль;
  • 2010 рік – акція «Прапор – на вершину!» – присвячена 20-літтю прийняття Декларації про державний суверенітет України;
  • 2019 рік – набрав чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Іменини

День ангела імені сьогодні святкують Олександр, Анатолій, Василь, Іван, Костянтин, Марк, Никодим, Філіп. 

Теги: свята традиції православна церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 липня – День українських миротворців
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Олег Сенцов у день народження показав свій найкращий подарунок (фото)
Олег Сенцов у день народження показав свій найкращий подарунок (фото)
13 липня, 13:53
За новим календарем, День апостолів Петра і Павла припадатиме на 29 червня
Сьогодні День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети
12 липня, 07:59

Суспільство

16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Парафіянка Московської церкви пояснила, нащо митрополиту Павлу Mercedes (відео)
Парафіянка Московської церкви пояснила, нащо митрополиту Павлу Mercedes (відео)
Історичний візит: перша леді Республіки Корея вразила українців зовнішнім виглядом
Історичний візит: перша леді Республіки Корея вразила українців зовнішнім виглядом
Метінвест Політехніка готуватиме для України професіоналів світового рівня – Риженков
Метінвест Політехніка готуватиме для України професіоналів світового рівня – Риженков
У гуртожитку Вінницького університету пролунав вибух: є загиблий
У гуртожитку Вінницького університету пролунав вибух: є загиблий
Із Сум до Києва почав курсувати безкоштовний евакуаційний потяг
Із Сум до Києва почав курсувати безкоштовний евакуаційний потяг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7688
Гундяєв заступився за митрополита Павла
6151
Джонні Депп та російська пропаганда. Українці вкотре потрапили у пастку
5290
Інтерв'ю Залужного, яке наробило галасу. Нагадуємо головні тези
5264
Балістична ракета Кім Чен Ина, якою він погрожував США, впала біля берегів Росії
4213
Угорщина отримала попередження від ЄС: деталі справи
4177
Чому окупанти бережуть «Калібри»? Тривожні прогнози

Новини

Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
Вчора, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту