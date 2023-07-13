Олег Сенцов у день народження показав свій найкращий подарунок (фото)

Режисеру виповнюється 47 років

Український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов сьогодні, 13 липня, святкує свій день народження, йому виповнюється 47 років. З нагоди особисто свята Сенцов опублікував фото з маленьким сином написав, що це для нього «найкращий подарунок».

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Також дружина військового опублікувала фото з ним та сином. «Коли серце з серцем бʼється в унісон. З Днем народження, котику Олег Сенцов. Поветрайся назовсім до нас. Любимо», – написала Вероніка Велч.

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Нагадаємо, що режисер Олег Сенцов 11 травня 2014 року був викрадений у Криму силовиками РФ. Його звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів на півострові.

У серпні 2015 року кримчанина засудили до двадцяти років суворого режиму. Свою провину Олег Сенцов не визнав і неодноразово заявляв про застосовування до нього тортур. Справа Сенцова викликала широкий міжнародний резонанс. Підтримали режисера політики і діячі культури.

Сенцов відбував покарання в одній з колоній суворого режиму в Росії. У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування. 29 серпня низка російських ЗМІ повідомили про те, що Олег Сенцов етапований до Москви.

Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув’язнення 7 вересня 2019 року в результаті обміну утримуваними особами з Росією.

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Нагадаємо, Український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов у отримав контузію (акубаротравму – «Главком») на фронті. Військовий записав відео, лежачи одразу після отримання контузії. Сенцов розповів, що «щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж». За його словами, троє бійців дістали поранень.