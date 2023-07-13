Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Олег Сенцов у день народження показав свій найкращий подарунок (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Олег Сенцов у день народження показав свій найкращий подарунок (фото)
фото: Олег Сенцов/Fаcebook

Режисеру виповнюється 47 років

Український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов сьогодні, 13 липня, святкує свій день народження, йому виповнюється 47 років. З нагоди особисто свята Сенцов опублікував фото з маленьким сином написав, що це для нього «найкращий подарунок».

Також дружина військового опублікувала фото з ним та сином. «Коли серце з серцем бʼється в унісон. З Днем народження, котику Олег Сенцов. Поветрайся назовсім до нас. Любимо», – написала Вероніка Велч.

Нагадаємо, що режисер Олег Сенцов 11 травня 2014 року був викрадений у Криму силовиками РФ. Його звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів на півострові.

У серпні 2015 року кримчанина засудили до двадцяти років суворого режиму. Свою провину Олег Сенцов не визнав і неодноразово заявляв про застосовування до нього тортур. Справа Сенцова викликала широкий міжнародний резонанс. Підтримали режисера політики і діячі культури.

Сенцов відбував покарання в одній з колоній суворого режиму в Росії. У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування. 29 серпня низка російських ЗМІ повідомили про те, що Олег Сенцов етапований до Москви.

Олег Сенцов разом зі ще 34 українцями повернувся з російського ув’язнення 7 вересня 2019 року в результаті обміну утримуваними особами з Росією.

Нагадаємо, Український режисер і військовий, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов у  отримав контузію (акубаротравму – «Главком») на фронті. Військовий записав відео, лежачи одразу після отримання контузії. Сенцов розповів, що «щойно закінчився бій за важливий для контрнаступу рубіж». За його словами, троє бійців дістали поранень.

Теги: Олег Сенцов свята голодування дружина відео день народження подарунок

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вероніку Велч підтримав її чоловік – Олег Сенцов
Дружина Сенцова знялася у національному вбранні (фото)
29 червня, 23:49
Мурат своє 46-річчя святкував у Туреччині
Ексчоловік Ані Лорак показав, як відсвяткував 46-річчя у Туреччині
13 червня, 23:09
Французький телеканал зняв репортаж на окупованих територіях: МЗС відреагувало
Французький телеканал зняв репортаж на окупованих територіях: МЗС відреагувало
17 червня, 16:56
«Вагнерівці» уже в Підмосков’ї
Пригожин та «вагнерівці» дісталися Московської області
24 червня, 18:16
Ярина Носач з донечкою Мією
Трагедія у Краматорську. Мама закривавленої 8-місячної дівчинки розповіла подробиці
5 липня, 09:08
Атака на цивільну інфраструктуру Львова
Трагедія у Львові: МВС показало перші хвилини після ворожої атаки
7 липня, 00:58
Пентагон – будівля Міністерства оборони США
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
Волонтери допомогли чоловікові і песику знайти житло та надали все необхідне
Не пустили в евакуаційний автобус: херсонець три дні йшов пішки до Одеси зі своїм собакою
2 липня, 20:58
Едгарс Рінкевичс став першим відкритим геєм на чолі держави не лише в Латвії, а й на території Європейського Союзу
Президентом країни ЄС уперше став відкритий гей (відео)
8 липня, 16:58

Суспільство

Олег Сенцов у день народження показав свій найкращий подарунок (фото)
Олег Сенцов у день народження показав свій найкращий подарунок (фото)
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця Андрія Черніцького, який загинув, рятуючи побратимів
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця Андрія Черніцького, який загинув, рятуючи побратимів
Дощі, град і шквали накриють західні області: прогноз погоди на 13 липня
Дощі, град і шквали накриють західні області: прогноз погоди на 13 липня
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На Черкащині 21-річний хлопець побив військового на милицях (відео)
На Черкащині 21-річний хлопець побив військового на милицях (відео)
Новий бізнес в Україні: одружитися на жінці з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації
Новий бізнес в Україні: одружитися на жінці з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Чим пахне сіре, або Як жити після вільнюського саміту
33K
Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна
12K
Влада зробила попередження українським пенсіонерам, що мешкають за кордоном
4832
Університетам та коледжам приготуватися. Міносвіти оприлюднило рекомендації щодо навчання
4393
На Хмельниччині пролунав вибух
4008
Влада показала фото наслідків нічної атаки на Київ

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Сьогодні, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Вчора, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту