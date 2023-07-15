15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
День рекомендується провести вдома, тому не плануйте далекі поїздки
У суботу 15 липня святкується День українських миротворців і Всесвітній день навичок молоді. Православні християни сьогодні вшановують покладення ризи Пресвятої Богородиці, а також пам'ять Святого Фотія, митрополита Київського.
День українських миротворців
У травні 2013 року Верховна Рада України своєю постановою визначила 15 липня Днем українських миротворців. Мета дня – вшанування мужності, зразкового виконання службових обов'язків, вірності присязі учасників миротворчих операцій та забезпечення збереження пам'яті миротворців, які загинули під час виконання обов'язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу.
Всесвітній день навичок молоді
За даними Міжнародної організації праці, молоді люди мають приблизно втричі більше шансів стати безробітними, ніж дорослі. Один із п’яти молодих людей, або 125 мільйонів, працюють, але живуть у крайній бідності.
Розвиток навичок є основним засобом дати молодим людям можливість зробити плавний перехід до роботи. У грудні 2014 року Генеральна асамблея Організації об’єднаних націй оголосила 15 липня Всесвітнім днем навичок молоді. Мета цього дня – домогтися більш високих соціально–економічних умов для сучасної молоді як засіб вирішення проблем безробіття і зайнятості.
Яке сьогодні церковне свято
За церковним календарем, віряни сьогодні вшановують покладення ризи Пресвятої Богородиці, а також пам'ять Святого Фотія, митрополита Київського. У народі цей день називали Берегині, адже присвячений він матері всіх духів.
Православна церква 15 липня вшановує пам'ять святителя Фотія. Також вшановують Берегиню – прародительку всього живого, захисницю від бід і нечистої сили. Згідно з повір'ями, 15 липня вона наповнює трави і квіти особливою силою.
Традиції та обряди
Господині готують на вечерю вареники з вишнею.
У цей день заведено саджати березу біля будинку. Слов’яни вірять, що це дерево оберігає людей і житла від нечистої сили.
В це народне свято дівчата проводять любовні привороти. Вони таємно кладуть на поріг будинку гілочку берези. Після того, як коханий переступає гілку, ховають її в сухе місце і промовляють: «Як цей прут сохне, так нехай і він, (ім’я хлопця), від любові до мене сохне».
Що сьогодні не можна робити
- Не можна працювати в полі.
- Не можна шити та займатись домашніми справами.
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
- Не можна бажати комусь зла, сваритись та кричати.
- Не можна тримати негативні думки в голові.
- День рекомендується провести вдома, тому не плануйте далекі поїздки.
Народні прикмети
- Якщо на деревах вже помітне жовте листя, то осінь та зима будуть ранніми.
- Якщо у лісі багато ягід, то зима буде морозною.
- Якщо сьогодні вийти в поле, вмитись джерельною водою та витертись вишитим рушником, то можна покращити здоров'я.
- Якщо птахи літають низько, то день буде дощовим.
Пам’ятні дати 15 липня
- 1228 рік – папа Григорій IX канонізував засновника ордену францисканців Франциска Ассізького;
- 1410 рік – відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла;
- 1663 рік – у Львові король Ян ІІ вирішив іти кількома колонами походом в Україну;
- 1683 рік – величезна (за різними оцінками, 90-140-тисячна) армія Османської імперії облягла Відень;
- 1776 рік – відкрито театр «Ла Скала»;
- 1799 рік – французький лейтенант П'єр Франсуа Бушар знайшов Розетський камінь у Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид), неподалік від Олександрії;
- 1988 рік – на екранах США відбулася прем'єра першої частини «Міцного горішка» з Брюсом Віллісом.
Іменини
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Фотій, Генріх, Арсеній та Марія.
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