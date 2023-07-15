15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

День рекомендується провести вдома, тому не плануйте далекі поїздки

У суботу 15 липня святкується День українських миротворців і Всесвітній день навичок молоді. Православні християни сьогодні вшановують покладення ризи Пресвятої Богородиці, а також пам'ять Святого Фотія, митрополита Київського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

День українських миротворців

фото з відкритих джерел

У травні 2013 року Верховна Рада України своєю постановою визначила 15 липня Днем українських миротворців. Мета дня – вшанування мужності, зразкового виконання службових обов'язків, вірності присязі учасників миротворчих операцій та забезпечення збереження пам'яті миротворців, які загинули під час виконання обов'язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу.

Всесвітній день навичок молоді

фото з відкритих джерел

За даними Міжнародної організації праці, молоді люди мають приблизно втричі більше шансів стати безробітними, ніж дорослі. Один із п’яти молодих людей, або 125 мільйонів, працюють, але живуть у крайній бідності.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Розвиток навичок є основним засобом дати молодим людям можливість зробити плавний перехід до роботи. У грудні 2014 року Генеральна асамблея Організації об’єднаних націй оголосила 15 липня Всесвітнім днем навичок молоді. Мета цього дня – домогтися більш високих соціально–економічних умов для сучасної молоді як засіб вирішення проблем безробіття і зайнятості.

Яке сьогодні церковне свято

фото з відкритих джерел

За церковним календарем, віряни сьогодні вшановують покладення ризи Пресвятої Богородиці, а також пам'ять Святого Фотія, митрополита Київського. У народі цей день називали Берегині, адже присвячений він матері всіх духів.

Православна церква 15 липня вшановує пам'ять святителя Фотія. Також вшановують Берегиню – прародительку всього живого, захисницю від бід і нечистої сили. Згідно з повір'ями, 15 липня вона наповнює трави і квіти особливою силою.

Традиції та обряди

Господині готують на вечерю вареники з вишнею.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У цей день заведено саджати березу біля будинку. Слов’яни вірять, що це дерево оберігає людей і житла від нечистої сили.

В це народне свято дівчата проводять любовні привороти. Вони таємно кладуть на поріг будинку гілочку берези. Після того, як коханий переступає гілку, ховають її в сухе місце і промовляють: «Як цей прут сохне, так нехай і він, (ім’я хлопця), від любові до мене сохне».

Що сьогодні не можна робити

Не можна працювати в полі.

Не можна шити та займатись домашніми справами.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна бажати комусь зла, сваритись та кричати.

Не можна тримати негативні думки в голові.

День рекомендується провести вдома, тому не плануйте далекі поїздки.

Народні прикмети

Якщо на деревах вже помітне жовте листя, то осінь та зима будуть ранніми.

Якщо у лісі багато ягід, то зима буде морозною.

Якщо сьогодні вийти в поле, вмитись джерельною водою та витертись вишитим рушником, то можна покращити здоров'я.

Якщо птахи літають низько, то день буде дощовим.

Пам’ятні дати 15 липня

1228 рік – папа Григорій IX канонізував засновника ордену францисканців Франциска Ассізького;

1410 рік – відбулася Грюнвальдська битва між військами Тевтонського ордену та об'єднаною польсько-литовсько-українською армією під командуванням князя Вітовта і короля Ягайла;

1663 рік – у Львові король Ян ІІ вирішив іти кількома колонами походом в Україну;

1683 рік – величезна (за різними оцінками, 90-140-тисячна) армія Османської імперії облягла Відень;

1776 рік – відкрито театр «Ла Скала»;

1799 рік – французький лейтенант П'єр Франсуа Бушар знайшов Розетський камінь у Єгипетському еялеті, поблизу невеликого міста Розетта (нині Рашид), неподалік від Олександрії;

1988 рік – на екранах США відбулася прем'єра першої частини «Міцного горішка» з Брюсом Віллісом.

Іменини

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Фотій, Генріх, Арсеній та Марія.