18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

18 грудня в Україні святкують День робітників відділу державної реєстрації актів цивільного стану, 18 грудня православна церква вшановує пам'ять преподобного Сави Освяченого. За народним календарем – Савин день. Також в світі відзначають Міжнародний день мігранта.

День робітників відділу державної реєстрації актів цивільного стану

18 грудня в Україні святкують День робітників відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦСу).

РАГС (пізніше РАЦС) був створений ще 1917 року, саме 18 грудня. Незважаючи на розпад СРСР, система ведення актів цивільного стану залишається незмінною в Україні і нині.

Міжнародний день мігранта

18 грудня 1990 Генеральна Асамблея ООН ухвалила Міжнародну конвенцію про захист прав всіх працівників-мігрантів і членів їхніх сімей (International convention on the protection of the rights of migrant workers and members of their families).

Він був запроваджений Генеральною асамблеєю ООН, щоб захистити мігрантів та біженців у всьому світі. Цього дня відбувається низка заходів, спрямованих на підтримку тих, хто вирушив шукати кращої долі в чужу країну. Особлива увага завжди приділялася в міжнародній спільності біженцям. Адже це дозволяє покращити їх життя.

Міжнародний день арабської мови

18 грудня також святкують Міжнародний день арабської мови. Свято було засновано зовсім недавно – 2010 року. А ініціатором утворення стала Організація Об’єднаних Націй. Дату святкування обрали на честь ухвалення рішення стосовно включення арабської мови до списку офіційних мов ООН (1973 рік). 2012 року цей день набув міжнародного значення.

Цікавий факт: сьогодні арабською мовою розмовляє близько 310 млн людей в світі. Також вона поділяється на три окремих види: літературна, розмовна та класична (мова Корану).

День пам’яті преподобного Сави Освяченого. Савин день

18 грудня православні вшановують пам’ять преподобного Сави Освяченого (439 – 532 роки життя), який прославився створенням богослужбового і монастирського Єрусалимського статуту, а також заснував декілька монастирів та лавр. В народі свято називають Савин день, який має свої традиції та суворі заборони.

Сава народився в Каппадокії в благочестивій християнській родині, і вже з восьми років жив у монастирі святої Флавіани. Хлопчик швидко опанував науку грамоти і вивчив Святе Писання. У 17-річному віці прийняв чернечий постриг, і через деякий час слава про благочестивого Саву широко розійшлася регіонов – як свідчать церковні перекази, преподобний володів даром творити чудеса своїми молитвами.

Сава подорожував, був відлюдником, і біля печери, в якій він жив, незабаром утворилася громада і був побудований храм, який згодом назвали Велкою лаврою преподобного Сави Освяченого.

Традиції та повір’я

Згідно народним традиціям, у Савин день відкладалися всі домашні роботи, так що господині 18 грудня влаштовували собі повноцінний вихідний.

Сувора заборона стосувалася миття голови вагітним – це вважалося поганою прикметою і обіцяло хвороби та біди порушниці правила.

Ще одне табу стосувалося власників коней – їм не можна сваритися в цей день, інакше з твариною могло статися нещастя.

На Саву тривав пост, і головними стравами на столі були пироги, борщ, яблука і капуста.

Щоб закликати удачу та достаток, під подушку клали монети – ця традиція схожа з подарунками на велике релігійне свято День святого Миколая Чудотворця, який відзначається наступного дня 19 грудня.

День пам’яті преподобного Сави був дуже вдалим для сватання.

Що не можна робити

Не варто планувати важливих справ – з роботою ладу не буде;

Не можна лаятися, якщо у тебе є кінь, працювати теж не дозволялося;

Не рекомендувалося в цей день мити голову вагітним жінкам, бо, вважали, у дитини буде погана пам’ять;

Потрібно було молитися, вести себе добре, щоб преподобний не образився.

Народні прикмети

У печі поліна тріщать – буде холодно;

Червоний вогонь в печі – чекай на холоднечу;

Дим волоком – буде негода;

Хто в цей день посватається, шлюб того буде щасливим;

Білки в морозну погоду залишають свої гнізда і з дерев спускаються – чекай відлиги;

Пухкий сніг став трохи танути з прорізами – чекай потепління в найближчі дні;

Не можна було свритися в Савин день, бо трапиться нещастя із конем.

Іменини

18 грудня День ангела імені відзначають: Захар, Геннадій, Ілля, Сергій.

