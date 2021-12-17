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    Ювілеї та пам’ятні дати: парламент визначився з календарем на 2022-2023 роки

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    Ювілеї та пам’ятні дати: парламент визначився з календарем на 2022-2023 роки
    фото: glavcom.ua

    Серед відзначень, які святкуватимуться на державному рівні – 80 річниця створення Української повстанської армії

    Верховна Рада ухвалила постанову про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022 та 2023 роках. 281 нардеп підтримав цю постанову.

    Як зазначив один із авторів постанови, депутат від «Євросолідарності» Володимир В’ятрович, він втішений, що серед відзначень, які святкуватимуться на державному рівні – 80 річниця створення Української повстанської армії.

    Із повним списком пам'ятних дат на 2022 можна ознайомитись у наступному документі, натиснувши на нього:

    Із повним списком пам'ятних дат на 2023 можна ознайомитись у наступному документі, натиснувши на нього:

    Наприкінці листопада підкомітет з питань національної та культурної пам‘яті Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув понад тисячу пропозицій до проєкту постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 рокахю

    Отже, у наступних роках на нас чекають ювілеї видатних діячів: історика й політолога В’ячеслава Липинського, письменника Михайла Стельмаха, композиторів Миколи Лисенка та Ігоря Стравінського , благодійниці Варвари Ханенко, художника Миколи Пимоненка, оперної та камерної співачки Зої Гайдай, історика Дмитра Дорошенка тощо. Водночас, як зауважила Ірина Констанкевич, Постанова міститиме не такі загальновідомі імена, як-от ювілеї літературознавця Павла Ріттера, письменників Юрія Кміта, Петра Скунця, Івана Чендея, архітектора Йосипа Каракіса, танцівника Ігоря Юскевича (українця, який ввів моду на балет у США).

    «Як виняток (у контексті святкування 30-річчя Незалежності) залишили у проєкті 30 років із дня затвердження Верховною Радою України Державного прапора України та малого Державного герба України; 30 років із часу відкриття у місті Києві I Всесвітнього форуму українців», – розповіла тоді голова підкомітету Ірина Констанкевич.

    Крім того, нагадуємо про 300-річчя з дня народження філософа, просвітителя-гуманіста, поета й педагога Григорія Сковороди. Цей день святкуватиметься 3 грудня 2022 року.

    Теги: Верховна Рада історія депутат свята культура держава парламент
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    Ювілеї та пам’ятні дати: парламент визначився з календарем на 2022-2023 роки