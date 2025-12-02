День святої Варвари 2025: історія, традиції, молитва, заборони, прикмети та привітання

На Варвару бажано відвідати церкву і помолитися святій

4 грудня 2025 року православні та греко-католики відзначають День святої великомучениці Варвари. Свята великомучениця Варвара – одна з найшанованіших християнських святих. Прийнявши християнство та відмовившись зректися віри, Варвара зазнала катувань і загинула мученицькою смертю. У народі її називають покровителькою жінок, дітей, шахтарів, воїнів, ремісників, а також заступницею від раптової смерті.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Також «Главком» підготував добірку найкращих привітань із цим святом у віршах, прозі та листівках.

Історія свята

Варвара народилася в місті Іліополі, в знатній язичницькій родині. Вона була єдиною дочкою багатія Діоскора, який був язичником і намагався всіляко вберегти свою доньку від впливу християнства. Коли батько захотів віддати дочку заміж, вона не погодилася. Батько подумав, що причиною її відмови є самотність і дозволив їй ходити, куди вона побажає.

Так Варвара познайомилася з християнами і прийняла їх віру. Коли її батько дізнався про це, то вирішив покарати дочку і віддав її в руки мучителів. Історія свідчить, що після довгих мук її кинули до в’язниці, де вночі в баченні їй явився Бог, і зцілив рани.

На наступний день дівчину знову почали катувати, але вона мужньо все переносила, чим надихнула одну зі свідків Юліану, яка відступила від народу і оголосила себе християнкою. Такого вчинку їй не пробачили і підвісили на дерево поруч з Варварою. Дівчат спочатку довго катували, а потім відрубали їм голови.

У той же день Діоскор і головний мучитель Варвари Мартіан були повністю спалені блискавкою під час грози, так що від них не залишилося навіть кісток.

Традиції і обряди свята

День великомучениці Варвари святкується у всьому православному світі, проте вважається святом жіночим. Жінки мають можливість звертатися до святої з проханнями про просте жіноче щастя.

Православні віруючі просять Варвару про захист від раптової смерті, позбавлення від хвороб і пом'якшення батьківського гніву. Молитву Варварі читають під час страшних гроз і блискавок.

Свята Варвара є покровителькою шахтарів і гірників, а також ремісників. Вони будують в її честь велику кількість каплиць і вівтарів. Також ця свята вважається покровителькою артилеристів і всіх людей, пов’язаних зі зброєю. У США, Великобританії, Канаді та Норвегії день великомучениці Варвари і зовсім відзначається як свято, присвячене артилерії.

Святій Варварі молилися також жінки, щоб вона захистила їхніх дітей від хвороб, а самих жінок – від несправедливості з боку чоловіка і свекрухи. Ще з часів Русі День великомучениці Варвари святкували виключно жінки. Вранці вони йшли до церкви, де молилися святій, та ставили свічки біля її образу. Свята Варвара є захисницею заміжніх жінок, їхнього особистого щастя.

Варвару особливо шанували вагітні жінки. Вважалося, що свята допомагає при важких пологах. У той же час, дівчатам в день Святої Варвари дозволялося лише шити і вишивати.

Молоді неодружені дівчата також часто звертаються до великомучениці з проханням послати хорошого нареченого та вдалого майбутнього подружнього життя.

Варварині засівки (барбівки)

У ніч на Варвари засівають зерно (пшеницю або ячмінь). Якщо сходить густо – рік буде врожайний і вдалий. У багатьох регіонах це роблять і з декоративною метою — «різдвяна зелень».

Початок «жіночих свят»

4 грудня починається тріада зимових свят:

Варвари (4 грудня),

Сави (5 грудня),

Миколая (6 грудня).

Їх називали «північне жіноче триденство».

Оберіг від нещасть

У давнину цього дня робили маленькі обереги: нитки червоного кольору, стрічки на руку, хрестики з тонких гілок. Вважали, що свята захищає від блискавок і хвороб.

«Варварин кут»

Дівчата гадали на судженого – ставили гілочку вишні у воду. Якщо до Різдва розквітне – на весілля недовго чекати.

Що просити у святої Варвари

Жінки вважали, що саме в цей день можуть випросити щастя та добробуту, як для себе, так і для своїх родичів.

Про що моляться святій Варварі:

Про здоров’я і щастя для всіх домочадців.

Про захист від несправедливості з боку свекрухи й чоловіка.

Про зцілення від хвороб (особливо від безпліддя).

Вберегти від раптової кончини.

Просять послати діточкам долю милостиву, а собі простого жіночого щастя.

Вагітні жінки молять Варвару, щоб майбутні пологи пройшли легко і швидко, без ускладнень, щоб дитина з’явилася на світ здоровою і міцною.

Молитва великомучениці Варварі

Свята Варвара, допомоги у тебе прошу. Не можу більше мучитися і жити на самоті. Благаю тебе, в біді мене не залишай, просте жіноче щастя мені посилай. Одному Богу відомо, як бажається мені повноцінного подружнього життя, гідного чоловіка і люблячого, слухняних діточок і здорових. Обіцянку тобі даю, що гріхів робити не буду, з цього дня буду жити за заповідями Божими Амінь

Народні прикмети:

Яка погода на Варвари, така й на Різдво.

Який день на Варвари, такий і на Сави.

Якщо в грудні на Варвари болото, то буде зима красна, як золото.

Якщо проти цього дня нічне небо в зорях – чекай холодів, а сліпе й тьмяне – на тепло.

Якщо горобці збираються купками на деревах і цвірінькають, то буде тепла зима.

Дерева в інеї – урожай на фрукти.

Якщо до цього дня сніг не випав – зима буде теплою, а як з’явиться – довгою і холодною.

День святої Варвари: що не можна робити

У день Святої Варвари для жінок вважалося гріхом прати, білити і місити глину, а також займатися іншими ремеслами. Дозволялося вишивати і ткати.