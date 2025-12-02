День святої Варвари 2025: історія, традиції, молитва, заборони, прикмети та привітання
На Варвару бажано відвідати церкву і помолитися святій
4 грудня 2025 року православні та греко-католики відзначають День святої великомучениці Варвари. Свята великомучениця Варвара – одна з найшанованіших християнських святих. Прийнявши християнство та відмовившись зректися віри, Варвара зазнала катувань і загинула мученицькою смертю. У народі її називають покровителькою жінок, дітей, шахтарів, воїнів, ремісників, а також заступницею від раптової смерті.
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.
Також «Главком» підготував добірку найкращих привітань із цим святом у віршах, прозі та листівках.
Історія свята
Варвара народилася в місті Іліополі, в знатній язичницькій родині. Вона була єдиною дочкою багатія Діоскора, який був язичником і намагався всіляко вберегти свою доньку від впливу християнства. Коли батько захотів віддати дочку заміж, вона не погодилася. Батько подумав, що причиною її відмови є самотність і дозволив їй ходити, куди вона побажає.
Так Варвара познайомилася з християнами і прийняла їх віру. Коли її батько дізнався про це, то вирішив покарати дочку і віддав її в руки мучителів. Історія свідчить, що після довгих мук її кинули до в’язниці, де вночі в баченні їй явився Бог, і зцілив рани.
На наступний день дівчину знову почали катувати, але вона мужньо все переносила, чим надихнула одну зі свідків Юліану, яка відступила від народу і оголосила себе християнкою. Такого вчинку їй не пробачили і підвісили на дерево поруч з Варварою. Дівчат спочатку довго катували, а потім відрубали їм голови.
У той же день Діоскор і головний мучитель Варвари Мартіан були повністю спалені блискавкою під час грози, так що від них не залишилося навіть кісток.
Традиції і обряди свята
День великомучениці Варвари святкується у всьому православному світі, проте вважається святом жіночим. Жінки мають можливість звертатися до святої з проханнями про просте жіноче щастя.
Православні віруючі просять Варвару про захист від раптової смерті, позбавлення від хвороб і пом'якшення батьківського гніву. Молитву Варварі читають під час страшних гроз і блискавок.
Свята Варвара є покровителькою шахтарів і гірників, а також ремісників. Вони будують в її честь велику кількість каплиць і вівтарів. Також ця свята вважається покровителькою артилеристів і всіх людей, пов’язаних зі зброєю. У США, Великобританії, Канаді та Норвегії день великомучениці Варвари і зовсім відзначається як свято, присвячене артилерії.
Святій Варварі молилися також жінки, щоб вона захистила їхніх дітей від хвороб, а самих жінок – від несправедливості з боку чоловіка і свекрухи. Ще з часів Русі День великомучениці Варвари святкували виключно жінки. Вранці вони йшли до церкви, де молилися святій, та ставили свічки біля її образу. Свята Варвара є захисницею заміжніх жінок, їхнього особистого щастя.
Варвару особливо шанували вагітні жінки. Вважалося, що свята допомагає при важких пологах. У той же час, дівчатам в день Святої Варвари дозволялося лише шити і вишивати.
Молоді неодружені дівчата також часто звертаються до великомучениці з проханням послати хорошого нареченого та вдалого майбутнього подружнього життя.
Варварині засівки (барбівки)
У ніч на Варвари засівають зерно (пшеницю або ячмінь). Якщо сходить густо – рік буде врожайний і вдалий. У багатьох регіонах це роблять і з декоративною метою — «різдвяна зелень».
Початок «жіночих свят»
4 грудня починається тріада зимових свят:
- Варвари (4 грудня),
- Сави (5 грудня),
- Миколая (6 грудня).
Їх називали «північне жіноче триденство».
Оберіг від нещасть
У давнину цього дня робили маленькі обереги: нитки червоного кольору, стрічки на руку, хрестики з тонких гілок. Вважали, що свята захищає від блискавок і хвороб.
«Варварин кут»
Дівчата гадали на судженого – ставили гілочку вишні у воду. Якщо до Різдва розквітне – на весілля недовго чекати.
Що просити у святої Варвари
Жінки вважали, що саме в цей день можуть випросити щастя та добробуту, як для себе, так і для своїх родичів.
Про що моляться святій Варварі:
- Про здоров’я і щастя для всіх домочадців.
- Про захист від несправедливості з боку свекрухи й чоловіка.
- Про зцілення від хвороб (особливо від безпліддя).
- Вберегти від раптової кончини.
- Просять послати діточкам долю милостиву, а собі простого жіночого щастя.
- Вагітні жінки молять Варвару, щоб майбутні пологи пройшли легко і швидко, без ускладнень, щоб дитина з’явилася на світ здоровою і міцною.
Молитва великомучениці Варварі
Свята Варвара, допомоги у тебе прошу. Не можу більше мучитися і жити на самоті. Благаю тебе, в біді мене не залишай, просте жіноче щастя мені посилай. Одному Богу відомо, як бажається мені повноцінного подружнього життя, гідного чоловіка і люблячого, слухняних діточок і здорових. Обіцянку тобі даю, що гріхів робити не буду, з цього дня буду жити за заповідями Божими
Амінь
Народні прикмети:
- Яка погода на Варвари, така й на Різдво.
- Який день на Варвари, такий і на Сави.
- Якщо в грудні на Варвари болото, то буде зима красна, як золото.
- Якщо проти цього дня нічне небо в зорях – чекай холодів, а сліпе й тьмяне – на тепло.
- Якщо горобці збираються купками на деревах і цвірінькають, то буде тепла зима.
- Дерева в інеї – урожай на фрукти.
- Якщо до цього дня сніг не випав – зима буде теплою, а як з’явиться – довгою і холодною.
День святої Варвари: що не можна робити
У день Святої Варвари для жінок вважалося гріхом прати, білити і місити глину, а також займатися іншими ремеслами. Дозволялося вишивати і ткати.
Привітання з Днем ангела Варвари у прозі
Нехай свята Варвара оберігає тебе на кожному кроці – дарує здоров’я, мир у душі та віру у добро. Хай твоє серце буде завжди світлим, а життя – наповнене любов’ю й теплом.
***
Бажаю, щоб у цей день ангел-охоронець завжди був поруч із тобою: дарував натхнення, захищав від негараздів і допомагав здійснювати найсміливіші мрії. Зі святом, Варваро!
***
Нехай свята Варвара принесе у твій дім щастя, злагоду та благодать. Хай твоє життя буде сповнене світла, добрих людей і теплих моментів. Зі святом тебе!
***
Вітаю з Днем святої Варвари і щиро бажаю, аби кожен твій день був наповнений щирими усмішками, духовним спокоєм і вірою у чудеса. Нехай доля дарує лише найкраще.
***
У це святкове свято хочу побажати тобі сили духу, витримки й добра. Нехай Варвара стане твоїм захисником і заступницею – і допомагає впевнено крокувати життєвим шляхом.
***
З Днем святої Варвари! Бажаю, щоб у твоєму домі панували любов, тепло та взаєморозуміння; щоб поруч були рідні й друзі; а кожна мить була наповнена добром і спокоєм.
***
Нехай сьогодні свята Варвара обдарує тебе добрим здоров’ям, миром у душі та надією на краще. Хай усі твої починання приносять радість, а серце – відчуття щастя.
***
Вітаю тебе з Варвариним днем! Бажаю, щоб твоє життя було схоже на світлий ранок – ясне, тепле і повне можливостей. І нехай віра завжди освітлює твій шлях.
***
У день пам’яті святої Варвари хочу побажати тобі щирості, доброти і великої віри. Нехай усього, чого прагнеш, вистачає – радості, натхнення, здоров’я й щасливого серця.
***
Зі святом, Варваро! Хай кожен ранок починається з надії, кожен день дарує нові можливості, а душа завжди перебуває в мирі. Бажаю благословення, любові і щирої радості щохвилини.
Привітання з з іменинами Варвари у віршах
Хай Варвара свята береже від біди,
Дарує натхнення на світлі труди.
Нехай обминають тривоги й печалі,
А щастя приходить у кожній сталі.
***
У день святої Варвари бажаю щоднини
Добра для душі, для серця – спокою й сили.
Хай світлом яскравим наповниться дім,
І Бог тебе завжди веде шляхом своїм.
***
Нехай свята Варвара тисячами крил
Захистить твій спокій, сили й добрий плин.
Хай доля буде щедрою, мов літо,
А серце – миром і любов’ю зігріте.
***
Бажаю світла у думках,
Щоб зникли сумніви і страх.
Нехай Варвара заступиться за тебе
І благодаттю огорне небо.
***
У цей святковий, тихий час
Хай радість прийде просто враз.
І свята Варвара з висоти
Дарує те, чого чекаєш ти.
***
Хай Божа мати і свята Варвара
Дарують мир сердечний і наснагу яру.
Хай кожен день, немов світанок новий,
Приносить добрі вісті й спокій трудовий.
***
Нехай свята Варвара в дім твій завітає,
Теплом, добром і світлом огортає.
Хай кожен день приносить дивину –
Любов, удачу й радість неземну.
***
У день Варвари я бажаю
Тобі тепла, добра без краю.
Хай ангел поруч день і ніч
Веде в життя щасливу віч.
***
Хай молитва тихо лине
Й захист Божий не покине.
Свята Варвара береже,
Несе здоров’я і служить добром твоє.
***
Хай Варварине свято
Дарує щастя багато:
Здоров’я, сили, світлих мрій
І дім, де панує спокій свій.
