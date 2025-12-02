Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

День святої Варвари 2025: історія, традиції, молитва, заборони, прикмети та привітання

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
День святої Варвари 2025: історія, традиції, молитва, заборони, прикмети та привітання
4 грудня – День святої Варвари
фото: glavcom.ua

На Варвару бажано відвідати церкву і помолитися святій

4 грудня 2025 року православні та греко-католики відзначають День святої великомучениці Варвари. Свята великомучениця Варвара – одна з найшанованіших християнських святих. Прийнявши християнство та відмовившись зректися віри, Варвара зазнала катувань і загинула мученицькою смертю. У народі її називають покровителькою жінок, дітей, шахтарів, воїнів, ремісників, а також заступницею від раптової смерті.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. 

Також «Главком» підготував добірку найкращих привітань із цим святом у віршах, прозі та листівках.

Історія свята

Варвара народилася в місті Іліополі, в знатній язичницькій родині. Вона була єдиною дочкою багатія Діоскора, який був язичником і намагався всіляко вберегти свою доньку від впливу християнства. Коли батько захотів віддати дочку заміж, вона не погодилася. Батько подумав, що причиною її відмови є самотність і дозволив їй ходити, куди вона побажає.

Так Варвара познайомилася з християнами і прийняла їх віру. Коли її батько дізнався про це, то вирішив покарати дочку і віддав її в руки мучителів. Історія свідчить, що після довгих мук її кинули до в’язниці, де вночі в баченні їй явився Бог, і зцілив рани.

На наступний день дівчину знову почали катувати, але вона мужньо все переносила, чим надихнула одну зі свідків Юліану, яка відступила від народу і оголосила себе християнкою. Такого вчинку їй не пробачили і підвісили на дерево поруч з Варварою. Дівчат спочатку довго катували, а потім відрубали їм голови.

У той же день Діоскор і головний мучитель Варвари Мартіан були повністю спалені блискавкою під час грози, так що від них не залишилося навіть кісток.

Традиції і обряди свята

День великомучениці Варвари святкується у всьому православному світі, проте вважається святом жіночим. Жінки мають можливість звертатися до святої з проханнями про просте жіноче щастя.

Православні віруючі просять Варвару про захист від раптової смерті, позбавлення від хвороб і пом'якшення батьківського гніву. Молитву Варварі читають під час страшних гроз і блискавок.

Свята Варвара є покровителькою шахтарів і гірників, а також ремісників. Вони будують в її честь велику кількість каплиць і вівтарів. Також ця свята вважається покровителькою артилеристів і всіх людей, пов’язаних зі зброєю. У США, Великобританії, Канаді та Норвегії день великомучениці Варвари і зовсім відзначається як свято, присвячене артилерії.

Святій Варварі молилися також жінки, щоб вона захистила їхніх дітей від хвороб, а самих жінок – від несправедливості з боку чоловіка і свекрухи. Ще з часів Русі День великомучениці Варвари святкували виключно жінки. Вранці вони йшли до церкви, де молилися святій, та ставили свічки біля її образу. Свята Варвара є захисницею заміжніх жінок, їхнього особистого щастя.

Варвару особливо шанували вагітні жінки. Вважалося, що свята допомагає при важких пологах. У той же час, дівчатам в день Святої Варвари дозволялося лише шити і вишивати.

Молоді неодружені дівчата також часто звертаються до великомучениці з проханням послати хорошого нареченого та вдалого майбутнього подружнього життя. 

Варварині засівки (барбівки)

У ніч на Варвари засівають зерно (пшеницю або ячмінь). Якщо сходить густо – рік буде врожайний і вдалий. У багатьох регіонах це роблять і з декоративною метою — «різдвяна зелень».

Початок «жіночих свят»

4 грудня починається тріада зимових свят:

  • Варвари (4 грудня),
  • Сави (5 грудня),
  • Миколая (6 грудня).

Їх називали «північне жіноче триденство».

Оберіг від нещасть

У давнину цього дня робили маленькі обереги: нитки червоного кольору, стрічки на руку, хрестики з тонких гілок. Вважали, що свята захищає від блискавок і хвороб.

«Варварин кут»

Дівчата гадали на судженого – ставили гілочку вишні у воду. Якщо до Різдва розквітне – на весілля недовго чекати.

Що просити у святої Варвари

Жінки вважали, що саме в цей день можуть випросити щастя та добробуту, як для себе, так і для своїх родичів.

Про що моляться святій Варварі:

  • Про здоров’я і щастя для всіх домочадців.
  • Про захист від несправедливості з боку свекрухи й чоловіка.
  • Про зцілення від хвороб (особливо від безпліддя).
  • Вберегти від раптової кончини.
  • Просять послати діточкам долю милостиву, а собі простого жіночого щастя.
  • Вагітні жінки молять Варвару, щоб майбутні пологи пройшли легко і швидко, без ускладнень, щоб дитина з’явилася на світ здоровою і міцною.

Молитва великомучениці Варварі

Свята Варвара, допомоги у тебе прошу. Не можу більше мучитися і жити на самоті. Благаю тебе, в біді мене не залишай, просте жіноче щастя мені посилай. Одному Богу відомо, як бажається мені повноцінного подружнього життя, гідного чоловіка і люблячого, слухняних діточок і здорових. Обіцянку тобі даю, що гріхів робити не буду, з цього дня буду жити за заповідями Божими

Амінь

Народні прикмети:

  • Яка погода на Варвари, така й на Різдво.
  • Який день на Варвари, такий і на Сави.
  • Якщо в грудні на Варвари болото, то буде зима красна, як золото.
  • Якщо проти цього дня нічне небо в зорях – чекай холодів, а сліпе й тьмяне – на тепло.
  • Якщо горобці збираються купками на деревах і цвірінькають, то буде тепла зима.
  • Дерева в інеї – урожай на фрукти.
  • Якщо до цього дня сніг не випав – зима буде теплою, а як з’явиться – довгою і холодною.

День святої Варвари: що не можна робити

У день Святої Варвари для жінок вважалося гріхом прати, білити і місити глину, а також займатися іншими ремеслами. Дозволялося вишивати і ткати.

Привітання з Днем ангела Варвари у прозі

Нехай свята Варвара оберігає тебе на кожному кроці – дарує здоров’я, мир у душі та віру у добро. Хай твоє серце буде завжди світлим, а життя – наповнене любов’ю й теплом.

***

Бажаю, щоб у цей день ангел-охоронець завжди був поруч із тобою: дарував натхнення, захищав від негараздів і допомагав здійснювати найсміливіші мрії. Зі святом, Варваро!

***

Нехай свята Варвара принесе у твій дім щастя, злагоду та благодать. Хай твоє життя буде сповнене світла, добрих людей і теплих моментів. Зі святом тебе!

***

Вітаю з Днем святої Варвари і щиро бажаю, аби кожен твій день був наповнений щирими усмішками, духовним спокоєм і вірою у чудеса. Нехай доля дарує лише найкраще.

***

У це святкове свято хочу побажати тобі сили духу, витримки й добра. Нехай Варвара стане твоїм захисником і заступницею – і допомагає впевнено крокувати життєвим шляхом.

***

З Днем святої Варвари! Бажаю, щоб у твоєму домі панували любов, тепло та взаєморозуміння; щоб поруч були рідні й друзі; а кожна мить була наповнена добром і спокоєм.

***

Нехай сьогодні свята Варвара обдарує тебе добрим здоров’ям, миром у душі та надією на краще. Хай усі твої починання приносять радість, а серце – відчуття щастя.

***

Вітаю тебе з Варвариним днем! Бажаю, щоб твоє життя було схоже на світлий ранок – ясне, тепле і повне можливостей. І нехай віра завжди освітлює твій шлях.

***

У день пам’яті святої Варвари хочу побажати тобі щирості, доброти і великої віри. Нехай усього, чого прагнеш, вистачає – радості, натхнення, здоров’я й щасливого серця.

***

Зі святом, Варваро! Хай кожен ранок починається з надії, кожен день дарує нові можливості, а душа завжди перебуває в мирі. Бажаю благословення, любові і щирої радості щохвилини.

Привітання з з іменинами Варвари у віршах

Хай Варвара свята береже від біди,
Дарує натхнення на світлі труди.
Нехай обминають тривоги й печалі,
А щастя приходить у кожній сталі.

***

У день святої Варвари бажаю щоднини
Добра для душі, для серця – спокою й сили.
Хай світлом яскравим наповниться дім,
І Бог тебе завжди веде шляхом своїм.

***

Нехай свята Варвара тисячами крил
Захистить твій спокій, сили й добрий плин.
Хай доля буде щедрою, мов літо,
А серце – миром і любов’ю зігріте.

***

Бажаю світла у думках,
Щоб зникли сумніви і страх.
Нехай Варвара заступиться за тебе
І благодаттю огорне небо.

***

У цей святковий, тихий час
Хай радість прийде просто враз.
І свята Варвара з висоти
Дарує те, чого чекаєш ти.

***

Хай Божа мати і свята Варвара
Дарують мир сердечний і наснагу яру.
Хай кожен день, немов світанок новий,
Приносить добрі вісті й спокій трудовий.

***

Нехай свята Варвара в дім твій завітає,
Теплом, добром і світлом огортає.
Хай кожен день приносить дивину –
Любов, удачу й радість неземну.

***

У день Варвари я бажаю
Тобі тепла, добра без краю.
Хай ангел поруч день і ніч
Веде в життя щасливу віч.

***

Хай молитва тихо лине
Й захист Божий не покине.
Свята Варвара береже,
Несе здоров’я і служить добром твоє.

***

Хай Варварине свято
Дарує щастя багато:
Здоров’я, сили, світлих мрій
І дім, де панує спокій свій.

Привітання з Днем ангела Варвари у листівка

День святої Варвари 2025: історія, традиції, молитва, заборони, прикмети та привітання фото 1
День святої Варвари 2025: історія, традиції, молитва, заборони, прикмети та привітання фото 2
День святої Варвари 2025: історія, традиції, молитва, заборони, прикмети та привітання фото 3
День святої Варвари 2025: історія, традиції, молитва, заборони, прикмети та привітання фото 4
День святої Варвари 2025: історія, традиції, молитва, заборони, прикмети та привітання фото 5
День святої Варвари 2025: історія, традиції, молитва, заборони, прикмети та привітання фото 6
День святої Варвари 2025: історія, традиції, молитва, заборони, прикмети та привітання фото 7
День святої Варвари 2025: історія, традиції, молитва, заборони, прикмети та привітання фото 8
День святої Варвари 2025: історія, традиції, молитва, заборони, прикмети та привітання фото 9
День святої Варвари 2025: історія, традиції, молитва, заборони, прикмети та привітання фото 10

Читайте також:

Теги: релігія православна церква Українська православна церква свята свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 1 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 грудня 2025: традиції та молитва
30 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 28 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 листопада 2025: традиції та молитва
27 листопада, 22:00
Юлія Тимошенко 27 листопада відзначає день народження
Юлії Тимошенко – 65. Найяскравіші образи «залізної леді»
27 листопада, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 18 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 18 листопада 2025: традиції та молитва
17 листопада, 22:00
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 листопада, 00:00
На підвищення цін на продукти в Україні впливає чимало різноманітних чинників
Які популярні продукти здорожчають до кінця року? Експерт склав список
8 листопада, 10:50
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 листопада, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 листопада 2025: традиції та молитва
6 листопада, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2025: традиції та молитва
3 листопада, 21:43

Суспільство

Стартував перший етап програми «УЗ-3000»: як скористатися безкоштовними поїздками
Стартував перший етап програми «УЗ-3000»: як скористатися безкоштовними поїздками
Побив військового до смерті. Родина загиблого вимагає від намісника монастиря УПЦ МП солідну суму
Побив військового до смерті. Родина загиблого вимагає від намісника монастиря УПЦ МП солідну суму
Відключення світла 3 грудня 2025 року: як діятимуть графіки
Відключення світла 3 грудня 2025 року: як діятимуть графіки
Російська активістка, що переїхала з Москви до Києва, розкритикувала діяльність співвітчизників у Європі
Російська активістка, що переїхала з Москви до Києва, розкритикувала діяльність співвітчизників у Європі
Поліг, рятуючи життя побратиму. Згадаймо Дмитра Кузьміна
Поліг, рятуючи життя побратиму. Згадаймо Дмитра Кузьміна
Росіянка, яка втекла з Москви до Києва, поділилася своїми відчуттями від України під час війни
Росіянка, яка втекла з Москви до Києва, поділилася своїми відчуттями від України під час війни

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua