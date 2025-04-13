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Україномовний чи українськомовний? Мовознавиця пояснила, як вирішити суперечку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україномовний чи українськомовний? Мовознавиця пояснила, як вирішити суперечку
Мовознавиця надає перевагу слову «україномовний», хоча правильні обидва
фото: glavcom.ua

На користь «україномовного» свідчить те, що у текстах воно вживається учетверо частіше

Часто в соцмережах можна натрапити на суперечки, як же правильно казати: «українськомовний» чи «україномовний». Крапку в дискусіях поставила філологиня Ольга Васильєва у рубриці «Главкома» «Мовне питання».

Як пояснила мовознавиця, щодо носіїв української мови можна вживати обидва слова: і «українськомовний», і «україномовний». Утім, на користь «україномовного» свідчить те, що в корпусі текстів (ГРАК) «українськомовний» трапляється 3,4 тисячі разів, а «україномовний» – понад 14 тисяч разів.

«Учетверо більше. Я вживаю «україномовний» і вам раджу», – підсумувала Ольга Васильєва.

Філологиня Ольга Васильєва також нагадала, що білоруські та російські імена за традицією не варто транслітерувати, а лише передавати українськими відповідниками: Артем, Микола, Олександр, Семен, Віра, Катерина, Світлана. 

Васильєва пояснила, що хоч іншомовні імена не перекладаються (наприклад, Анджей Дуда), російські імена потрібно передавати на український лад, як от Дмитро Мєдвєдєв.

Також філологиня розповіла, що найбільше помилок українці роблять у виразах та словах: підкажіть, згідно з законом, відтак та наразі. Як пояснила Васильєва, часто українці помилково додають літеру «с» до слова «підкажіть». Літературна редакторка каже, ще однією проблемою є слова «згідно з» або «відповідно до», коли люди кажуть «згідно закону».

Крім того, мовознавиця розповіла, що прикметники «свободний» і «свобідний» не є росіянізмами, і їх можна вживати так само, як і «вільний».

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Теги: мова українці Ольга Васильєва

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