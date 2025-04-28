Наступний Папа буде темношкірим? Римо-католицький єпископ оцінив шанси кандидатів з Африки

Віталій Кривицький: «Хтось говорить про те, що якщо Папа буде з Африки, то він стане останнім Папою в історії»

Після смерті Папи Франциска серед католицької спільноти у всьому світі тривають дискусії про можливого наступника з Африки. Римо-католицький єпископ, очільник Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» поділився своїми думками щодо цієї перспективи.

«Про Африку йшлося ще на попередніх виборах. Там є гідні кардинали, тож така можливість не виключена», – зазначив єпископ Кривицький. Він підкреслив, що на африканському континенті є авторитетні церковні діячі, які могли б претендувати на Святий Престол.

Водночас єпископ згадав і про існування різних пророцтв, пов'язаних з майбутнім папства: «Хоча хтось говорить про те, що якщо Папа буде з Африки, то він стане останнім Папою в історії. Є таке псевдопророцтво. Як й інші – святого Малахії, приміром, який казав, що нинішній Папа мав бути останнім. На все воля Божа».

Кривицький також торкнувся питання переслідування християн в Африці, зазначивши парадоксальний зв'язок між цим явищем та розвитком Церкви: «А щодо африканського континенту, то там широко переслідують християн. Але, як казав один мій професор у семінарії, для церкви – найгірші часи, коли її ніхто не переслідує. І католицька церква Африки є однією з тих, хто найкраще розвивається».

Щодо нещодавньої зустрічі віцепрезидента США Джей Ді Венса з Папою Франциском, яка викликала спекуляції про можливе лобіювання американського кандидата, єпископ Кривицький був категоричним:

«Зустріч пана Венса з Папою була несподіванкою для багатьох, і для мене зокрема. І мені невідома причина цієї зустрічі. Але за одне можу поручитися: з живим Папою ніколи не обговорюють Папу наступного. І якщо ви мене запитаєте, а чи може Папа у заповіті вказати наступника, я відповім: ні, це так само виключено. Таке не практикується – рішення ухвалюють кардинали на конклаві».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

До слова, новий понтифік може продовжити курс Франциска на реформування церкви або повернутися до більш консервативних принципів. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямок розвитку церкви на найближчі роки.