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Верхівки пасок: новий маркетинговий тренд чи виклик традиціям? Роз'яснення митрополита Драбинка

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Драбинко: Паска — це повноцінний здобний пасхальний хліб, який випікається з любов’ю
колаж: glavcom.ua

Митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко різко висловився щодо появи такого продукту

Напередодні Пасхальних свят у супермаркетах України з'явився незвичний продукт – верхівки пасок. Ця новинка викликала неабиякий резонанс серед українців, ставши предметом обговорення у соціальних мережах та у релігійних колах. Традиційний святковий пасхальний хліб, який символізує початок нового життя і є важливою частиною Великоднього кошика, тепер отримав своє альтернативне продовження. Однак чи відповідає це нововведення духу свята? Про це розповідає «Главком». 

Що таке верхівки пасок?

Верхівка паски продається у супермаркетах України
Верхівка паски продається у супермаркетах України
скріншот

Верхівки пасок – це своєрідна альтернатива, яку пропонують супермаркети як зручну і бюджетну заміну повноцінним паскам. Вони мають ту ж форму і глазурований верх, як класична паска, але без основної частини. Деякі покупці вважають це зручним варіантом для тих, хто не хоче витрачати час на випікання або купівлю цілого виробу, але бажає символічно долучитися до святкових традицій.

Митрополит Переяславський і Вишневський Олександр Драбинко різко висловився щодо появи такого продукту. У своєму коментарі він зазначив:

«Паска – це повноцінний здобний пасхальний хліб, який випікається з любов’ю. А нині розпіарені верхівки – це не паска, а коржики. Маркетинг продажу, як і День закоханих на Валентина, до святого Валентина ніякого відношення не мають. Цілковитий бізнес-маркетинг. До кошика варто класти те, що зробив своїми руками з любов’ю і подякою Богу. Кошик не святиться, а благословляється. Це святкова трапеза, якою варто ділитися з тими, хто не в змозі за скрутою приготувати її сам. Бізнес-маркетинг до святкового пасхального кошика ніякого відношення не має. Український пасхальний кошик не знає полуфабрикатів».

Слова митрополита підкреслюють глибокий контраст між духовним значенням Великодня і сучасним комерційним підходом. Традиційна паска – це не просто хліб, а символ воскресіння та нового життя, який має бути створений з любов’ю і благословенням. У той час як верхівки пасок у супермаркетах можна розглядати як прояв бізнес-маркетингу, їхня поява може розмивати значення важливих духовних традицій.

Альтернатива чи хороше рішення

Раніше «Главком» звернувся до священників різних конфесій, аби дізнатися їхню думку щодо продажу лише верхівок пасок. Протоієрей Володимирського собору, отець Олександр Шмуригін зазначив: немає нічого страшного у пасці незвичної форми. Він підкреслив: не має значення форма чи розмір паски: «Найголовніше в цьому святі те, що Христос Воскрес, і духовна радість свята – це найголовніше, навіть під час цієї жахливої війни».

Духовний провідник отець Віталій Назар з монастиря редемптористів також оцінив хіт супермаркетів на «канонічність». «Паска – символ Воскреслого Христа, символ життя. Не важливо, якого вона розміру. Тут швидше мова про символізм, а не про форму і розмір. Так, це не звична форма паски, яку ми всі звикли бачити у кошиках на освячення, проте не бачу жодної проблеми у такому форматі», – розповів отець Віталій Назар.

Чи матимуть майбутнє верхівки пасок?

Верхівка паски продається у супермаркетах України
Верхівка паски продається у супермаркетах України
скріншот

Чи стане продаж верхівок пасок довгостроковим трендом, чи буде цей продукт сприйнятий лише як сезонна новинка? Питання залишаються відкритими. Однак одне можна сказати точно: кожен українець має сам вирішувати, що важливіше – практичність чи збереження традицій, які передаються з покоління в покоління. Ця ситуація ще раз нагадує про баланс між сучасністю і автентичністю, які є важливими складовими української культури.

Нагадаємо, Від пасок залишилися лише верхівки. Священники оцінили хіт супермаркетів на «канонічність» 

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Теги: Олександр Драбинко Великдень 2025 релігія

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