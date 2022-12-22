22 грудня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Наші предки в цей день намагалися не виходити з дому після заходу сонця, а дівчата не виконували ніякої роботи по дому

У четвер, 22 грудня, в Україні відзначають День енергетика та День працівників дипломатичної служби.

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Також у цей день у Зімбабве – День єдності, Куба – День вчителя, В'єтнам – День збройних сил, Індонезія – День матері, Індія – Національний день математики.

День енергетика

Офіційне свято Дня працівників енергетики відзначається у третій декаді грудня. Символічно, що свято часто співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніччю в році, коли робота енергетиків найбільш помітна.

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В Україні професійне свято День енергетика було затверджено Указом №522/93 Президента України від 12-го листопада 1993-го року та змінами, внесеними відповідно до Указу Президента №282/2001 від 25 квітня 2001 році і щорічно відзначається 22-го грудня.

Професійне свято енергетиків має давні і славні традиції, які добре закріпилися як в чисто професійному середовищі, так і в супутніх галузях, не пов’язаних безпосередньо з підтримкою і розвитком генеруючих потужностей, наприклад, деякі вважають його Днем електромонтажника. Виробництво електроенергії відбувається і на теплових електростанціях (ТЕС), так що свято справедливо можна назвати і Днем теплоенергетика. Це не дивно, адже від злагодженої роботи наших енергетиків залежить не тільки все виробництво і вся промисловість, але і наша економіка в цілому.

День працівників дипломатичної служби України

2 грудня в Україні щорічно відзначається День працівників дипломатичної служби, встановлений Указом Президента від 21.11.05 № 1639/2005. (Цього дня в 1917 році Урядом Української Народної Республіки був створений Генеральний секретаріат міжнародних справ).

Зовнішньополітична служба України має давні традиції, засновані, перш за все, на дипломатичному досвіді Київської Русі, яка підтримувала активні відносини з Візантією, Святим Престолом, Німецькою імперією, Польщею, Угорщиною, Францією, скандинавськими державами.

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Створення і становлення Міністерства закордонних справ України як повноцінної державної структури пов’язане зі створенням в 1917 році Української Народної Республіки.

22 грудня 1917 року на засіданні Уряду УНР був схвалений «Законопроект про створення Генерального секретаріату міжнародних справ».

З приходом до влади 28 квітня 1918 року гетьмана Української держави Павла Скоропадського український уряд продовжив розбудову національної зовнішньополітичної служби. Із створенням Другого республіканського уряду (Директорії), сформованого в грудні 1918 року, дипломатичні контакти попередніх українських урядів були значною мірою збережені і розширені.

1 лютого 1944 року сесія Верховної Ради СРСР прийняла Закон «Про надання союзним республікам повноважень у галузі зовнішніх відносин та про перетворення у зв’язку з цим Народного Комісаріату Закордонних Справ із загальносоюзного в союзно-республіканський народний комісаріат». Цим актом після двадцятирічної перерви були формально поновлені права союзних республік у сфері зовнішньополітичної діяльності.

Новий історичний етап у розвитку української дипломатії розпочався 16 липня 1990 року, коли Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України.

Після прийняття Акту про незалежність України 24 серпня 1991 року перед Міністерством закордонних справ постали нові завдання, пов’язані з визнанням України міжнародним співтовариством, встановленням дипломатичних відносин, створенням ефективної мережі власних дипломатичних і консульських представництв, перебудовою повноцінних двосторонніх відносин із зарубіжними країнами, придбанням членства і ствердженням у провідних міжнародних організаціях.

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Яке церковне свято

22 грудня в церковному календарі – Свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Це важлива дата, адже саме в цей день була зачата Богородиця Діва Марія.

Свята Анна була однією з роду царя Данила. Саме він був засновником династії царів Іудеї. Народилася в сім’ї священника Матанна і стала дружиною Йоакима. Довгий час подружжя залишалося бездітними. Вони часто ходили до церкви та молилися, щоб Бог послав їм дитину. Одного разу до Анни та Йоакима явився Ангел Господній і сказав, що їхні молитви було почуто. Радісні, вони поспішили в Єрусалим, щоб в храмі принести хвалу Богу.

За те, що Господь подарував Анні та Йоакиму дитину, подружжя вирішило віддати її на служіння до Храму. Через дев’ять місяців після явлення Ангела, у них народилася донька. Її назвали Марією.22 грудня, День Анни, коли сталося диво і подружжя зачало Діву Марію після поцілунку та обіймів, вважається невинним зачаттям. Церква вважає, що через це на Богородицю не перейшов первородний гріх, що стало першим проявом Божественного Порятунку людського роду.

В народі Анну вважають заступницею жінок. Тому до неї звертаються до святої, коли потрібен її захист та покровительство. Особливо часто моляться святій Анні вагітні, просячи, щоб пологи минули успішно, а дитина народилася здоровою.

Народні прикмети

Після Ганни сонце повертає на літо, а зима – на мороз.

Казала Ганна, що надія марна.

Ясне сонце – на Новий рік буде сильний мороз, якщо хмарно, на деревах іній – під Новий рік буде відлига.

Коли іній вкриває дерева, то це передвісник хорошого врожаю.

Коли йде дощ – вся весна буде дощовою.

Тихий і безвітряний день – на врожай садовини.

Що не рекомендується робити

Наші предки в цей день намагалися не виходити з дому після заходу сонця, а дівчата не виконували ніякої роботи по дому. Вагітним не можна було займатися рукоділлям. Так само, як і в будь-яке інше церковне свято, 22 грудня не можна сваритися, лихословити і ображатися.

Іменини

22 грудня, іменини відзначають Анна, Ганна, Володимир, Анатолій та Василь.