На Харківщині сторож сільради отримав посаду в окупаційній адміністрації: як його покарали

Обвинувачений подав заяву про беззаперечне визнання своєї винуватості

Уродженець Нечволодівки, який до повномасштабного вторгнення працював сторожем Кіндрашівської сільської ради, під час окупації обійняв посаду у незаконно створеній росіянами «адміністрації району». Про це йдеться у вироку Червонозаводського районного суду Харкова від 20 листопада.

За матеріалами справи, 20 червня 2022 року засуджений обійняв посаду «в. о. старшого інспектора-чергового Кіндрашівського територіального відділу тимчасової цивільної адміністрації Куп'янського району».

«Перебуваючи на вказаній посаді, виконував покладені на нього обов`язки, в тому числі займався веденням журналу відвідувачів, які приходили до адміністративної ради по соціальних питаннях, а також здійсненням контролю за пропускним режимом до приміщення», – сказано у вироку.

Обвинувачений подав заяву про беззаперечне визнання своєї винуватості.

Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, держуправління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги, строком на 10 років без конфіскації майна.

Раніше Служба безпеки оголосила підозру 38-річному підприємцю з Херсонщини, який надавав російським загарбникам інформацію про проукраїнських активістів та учасників руху опору.

Нагадаємо, агентка ФСБ, яка діяла у Запоріжжі під псевдонімом 007, отримала 15 років позбавлення волі. Суд визнав зловмисницю винною у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

А у Києві затримано агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони.

До слова, Служба безпеки України затримала ще одного агента РФ у Харкові. Ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно завербувала російська воєнна розвідка.