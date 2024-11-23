Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Харківщині сторож сільради отримав посаду в окупаційній адміністрації: як його покарали

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Харківщині сторож сільради отримав посаду в окупаційній адміністрації: як його покарали
Колаборант, який працював у окупаційній адміністрації Куп'янського району, уникнув тюрми
фото з відкритих джерел

Обвинувачений подав заяву про беззаперечне визнання своєї винуватості

 

Уродженець Нечволодівки, який до повномасштабного вторгнення працював сторожем Кіндрашівської сільської ради, під час окупації обійняв посаду у незаконно створеній росіянами «адміністрації району». Про це йдеться у вироку Червонозаводського районного суду Харкова від 20 листопада.

За матеріалами справи, 20 червня 2022 року засуджений обійняв посаду «в. о. старшого інспектора-чергового Кіндрашівського територіального відділу тимчасової цивільної адміністрації Куп'янського району».

«Перебуваючи на вказаній посаді, виконував покладені на нього обов`язки, в тому числі займався веденням журналу відвідувачів, які приходили до адміністративної ради по соціальних питаннях, а також здійсненням контролю за пропускним режимом до приміщення», – сказано у вироку.

Обвинувачений подав заяву про беззаперечне визнання своєї винуватості.

Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, держуправління, місцевого самоврядування чи органах, що надають публічні послуги, строком на 10 років без конфіскації майна.

Раніше Служба безпеки оголосила підозру 38-річному підприємцю з Херсонщини, який надавав російським загарбникам інформацію про проукраїнських активістів та учасників руху опору.

Нагадаємо, агентка ФСБ, яка діяла у Запоріжжі під псевдонімом 007, отримала 15 років позбавлення волі. Суд визнав зловмисницю винною у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

А у Києві затримано агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони.

До слова, Служба безпеки України затримала ще одного агента РФ у Харкові. Ним виявився нещодавно мобілізований 45-річний мешканець міста, якого у серпні цього року дистанційно завербувала російська воєнна розвідка

Читайте також:

Теги: розвідка Харківщина самоврядування послуги колабораціонізм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бюджет воєнного часу. Ключові зміни до другого читання
Бюджет воєнного часу. Ключові зміни до другого читання
11 листопада, 17:35
«Реальні доходи українців, із врахування інфляції, вийдуть у 2025 році на рівень 2021 року»
Чи зростають доходи українців? Будьте обережні із відповіддю
12 листопада, 18:04
Російські війська 2 липня скинули дві авіабомби на промзони в Немишлянському та Індустріальному районах Харкова
Росія у 350 разів збільшила обстріли Харківщини КАБами у порівнянні з минулим роком
24 жовтня, 20:33
На Кіровоградщині затримано двох чоловіків, причетним до схем з отримання груп інвалідності
У трьох областях України викрито учасників схеми ухилення від мобілізації через МСЕК
1 листопада, 15:34
Росія вдарила по Запоріжжю та Миколаєву, є загиблі і поранені: головне за ніч
Росія вдарила по Запоріжжю та Миколаєву, є загиблі і поранені: головне за ніч
11 листопада, 07:26
Росіяни влучили у супермаркет в Шевченківському районі Харкова
Унаслідок масованої атаки на Харків та передмістя постраждали 15 людей: фото, відео
4 листопада, 08:59
Три нафтопереробні заводи РФ – «Волгоградський», «Ільський» та «Яйський» – частково зупинили роботу, оскільки не змогли завершити плановий ремонт у жовтні
Часткова зупинка трьох нафтопереробних заводів у Росії: розвідка назвала причини
7 листопада, 14:22
Ситуація на фронті станом на 9 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 9 листопада 2024 року
9 листопада, 00:04
Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський приїхав у 92-гу окрему штурмову бригаду імені кошового отамана Івана Сірка
«Знищених ворогів буде більше». Сирський відвідав штурмову бригаду на Харківщині
14 листопада, 15:15

Суспільство

На Харківщині сторож сільради отримав посаду в окупаційній адміністрації: як його покарали
На Харківщині сторож сільради отримав посаду в окупаційній адміністрації: як його покарали
Відключення світла: як діятимуть графіки 24 листопада
Відключення світла: як діятимуть графіки 24 листопада
Екснардеп Парасюк звернувся до президента із вимогою
Екснардеп Парасюк звернувся до президента із вимогою
День пам'яті жертв Голодомору: МВС оприлюднило тисячі кримінальних справ
День пам'яті жертв Голодомору: МВС оприлюднило тисячі кримінальних справ
Помаранчевій революції – 20. Соратники розказали, хто з політиків переконав Ющенка готуватися до Майдану
Помаранчевій революції – 20. Соратники розказали, хто з політиків переконав Ющенка готуватися до Майдану
Скільки військових, звільнених з російського полону, піддавались тортурам: дані ГУР
Скільки військових, звільнених з російського полону, піддавались тортурам: дані ГУР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 листопада 2024
25K
Суддів розвеселила версія походження сумок з доларами під вікнами квартири голови МСЕК
9843
КМДА звинувачує поліцію у зриві строків відновлення роботи ТЕЦ
9400
Територіальні поступки та 20 років мораторію на НАТО. Посол Гербст – про те, що Трамп готує Україні
6023
23 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони

Новини

Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
Сьогодні, 13:21
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Сьогодні, 06:00
У США виявили перший випадок зараження дитини на пташиний грип H5N1
Сьогодні, 01:39
23 листопада: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чи міцний «Орєшнік» у Путіна? Командування ЗСУ пояснило, чим можна збивати нові російські ракети
Вчора, 18:32
Експертка пояснила, що запобігає найгіршим сценаріям в енергосистемі України
Вчора, 17:06

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua