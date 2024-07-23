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23 липня: який сьогодні день, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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23 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні святкують Всесвітній день китів і дельфінів
фото: depositphotos.com

Не бажано сьогодні планувати відпочинок на природі

23 липня відзначається День Революції в Єгипті, Всесвітній день китів та дельфінів, день Захисту дітей в Індонезії та День дружби у Болівії. Віряни вшановують преподобного Антонія Печерського.

День революції в Єгипті 

23 липня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1

Єгипет відзначає День Революції, який є національним святом країни. У цей день 1952 року відбулася революція, яка поклала край монархії та проголосила Єгипет республікою. Рух «Вільні офіцери», очолюваний молодими військовими, скинув короля Фарука I та встановив новий політичний лад. Ця подія стала поворотним моментом в історії Єгипту, відкривши шлях до соціальних та економічних реформ. День Революції є символом національної єдності та гордості, днем, коли єгиптяни згадують свою історію та прагнення до кращого майбутнього.

Всесвітній день китів і дельфінів

23 липня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2

23 липня світ відзначає Всесвітній день китів і дельфінів, свято, присвячене цим величним і розумним морським ссавцям. Цей день є особливим, оскільки саме 23 липня 1982 року Міжнародна китобійна комісія ухвалила історичне рішення про заборону комерційного китобійного промислу, яке набуло чинності у 1986 році.

Всесвітній день китів і дельфінів – це не просто свято, це заклик до дії. Це день, коли ми можемо дізнатися більше про цих дивовижних тварин, їх важливість для екосистеми океану та загрози, з якими вони стикаються. Це день, коли ми можемо об'єднатися, щоб захистити китів і дельфінів від забруднення, незаконного вилову та інших небезпек.

Цей день має особливе значення для України, адже Чорне море є домом для кількох видів дельфінів. На жаль, ці тварини також страждають від людської діяльності, зокрема від забруднення моря та військових дій. Тому важливо пам'ятати про відповідальність кожного з нас за збереження цих унікальних створінь.

Всесвітній день китів і дельфінів – це можливість підтримати організації, які займаються захистом морських ссавців, зменшити використання пластику та інших забруднювачів, обирати екологічно відповідальний туризм та поширювати інформацію про важливість збереження китів і дельфінів. Разом ми можемо зробити світ кращим місцем для цих дивовижних тварин та для нас самих.

День захисту дітей в Індонезії

23 липня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 3

23 липня в Індонезії відзначають Hari Anak Nasional, або Національний день захисту дітей. Це свято, яке підкреслює важливість захисту прав та добробуту дітей, а також визнає їхній внесок у розвиток суспільства. Національний день захисту дітей в Індонезії вперше був відзначений у 1984 році. Його встановлення було пов'язане з прийняттям Закону про добробут дітей у 1979 році, який визначив права дітей на освіту, охорону здоров'я, захист від насильства та експлуатації.

У цей день по всій Індонезії проводяться різноманітні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності про права дітей та їхні потреби. Школи організовують спеціальні програми, конкурси та виставки, присвячені дітям. Урядові установи та громадські організації проводять семінари та конференції, де обговорюються питання захисту дітей. Національний день захисту дітей в Індонезії є важливим нагадуванням про те, що діти є майбутнім нації, і їхній розвиток та добробут є пріоритетом для суспільства. Це день, коли ми можемо відзначити досягнення дітей, підтримати їхні мрії та прагнення, а також закликати до створення безпечного та сприятливого середовища для їхнього зростання.

Незважаючи на значний прогрес у сфері захисту дітей, Індонезія все ще стикається з низкою проблем, таких як дитяча праця, торгівля дітьми, насильство та дискримінація. Національний день захисту дітей є можливістю привернути увагу до цих проблем та закликати до спільних зусиль для їх вирішення.

День дружби у Болівії

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23 липня у Болівії відзначають Día de la Amistad, або День дружби. Це свято, що підкреслює важливість дружніх стосунків та взаємопідтримки між людьми.День дружби у Болівії був встановлений відносно недавно, у 2011 році, і відзначається щорічно 23 липня. Ідея цього свята виникла під впливом Міжнародного дня дружби, який відзначається 30 липня за рішенням Генеральної Асамблеї ООН.

У цей день болівійці висловлюють свою вдячність друзям та близьким, обмінюються подарунками та вітаннями. У школах та університетах проводяться заходи, присвячені дружбі, такі як конкурси, вистави та спортивні змагання. У багатьох містах організовуються фестивалі та концерти, де люди можуть зустрітися та весело провести час разом.

День дружби в Болівії є важливим нагадуванням про те, що дружба є однією з найцінніших речей у житті. Друзі підтримують нас у складні часи, допомагають нам рости та розвиватися, роблять наше життя яскравішим та цікавішим. Це свято закликає нас цінувати дружбу та робити все можливе для її збереження та зміцнення.

Однією з найпопулярніших традицій Дня дружби у Болівії є обмін «пульсерами дружби» – браслетами, які символізують міцні та довготривалі дружні стосунки. Також у цей день прийнято дарувати друзям квіти, листівки та інші подарунки. День дружби у Болівії – це свято, яке об'єднує людей та нагадує про важливість взаємопідтримки та взаєморозуміння. Це день, коли ми можемо висловити свою вдячність друзям та близьким за їхню присутність у нашому житті.

День народження Хайле Селассіє 

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23 липня – особливий день для послідовників растафаріанства, адже це день народження Хайле Селассіє I, останнього імператора Ефіопії, якого вони вважають втіленням Бога на Землі. Народившись 23 липня 1892 року, Хайле Селассіє I був не просто монархом, а й символом надії та звільнення для багатьох людей по всьому світу. Його боротьба за незалежність Ефіопії від італійської окупації, його мудрість та справедливість, а також його відданість панафриканізму зробили його легендарною фігурою.

Для растафаріанців Хайле Селассіє I – це Джа, втілення Бога у людській подобі. Його промови та вчинки вважаються священними текстами, а його день народження – одним з найважливіших свят у році. У цей день растафаріанці збираються разом, щоб співати пісні, танцювати, курити ганджу та віддавати шану своєму духовному лідеру.

День народження Хайле Селассіє I – це не лише релігійне свято, а й день, коли світ згадує про важливість боротьби за свободу, рівність та справедливість. Це день, коли ми можемо дізнатися більше про історію та культуру Ефіопії, а також про внесок Хайле Селассіє I у розвиток панафриканізму та боротьбу за права людини.

Яке сьогодні релігійне свято

23 липня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 6

23 липня православні християни вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського, видатного духовного діяча та засновника Києво-Печерської лаври. Антоній Печерський, родом з міста Любеч, з юних років обрав шлях чернецтва.

Він розпочав свій духовний подвиг у власноруч викопаній печері, яка стала початком Антонієвого монастиря. Згодом Антоній продовжив свій шлях на святій горі Афон, де й донині збереглася його печера. Наприкінці 40-х років XI століття Антоній повернувся на Русь та оселився у печері на березі Дніпра. З часом навколо нього зібралася група однодумців, які прагнули до чернечого життя.

Антоній призначив їхнім ігуменом Варлаама, а сам знову усамітнився. Пізніше він повернувся до Києво-Печерського монастиря, але через конфлікт з князем Ізяславом Ярославовичем перебрався до Чернігова, де заснував новий печерний монастир. У 1073 році Антоній повернувся до Києва та заклав кам'яний Успенський собор Києво-Печерського монастиря.

Свій земний шлях він завершив в одному зі скитів монастиря. Преподобний Антоній Печерський був канонізований православною церквою на межі XIII-XIV століть. Його життя та діяльність є прикладом глибокої віри, аскетизму та відданості Богові.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто підмітати у хаті і прибирати на подвір'я. Також ходіть до водойм.
  • Не бажано сьогодні планувати відпочинок на природі.
  • Також не варто у цей день виконувати жодних фінансових операцій, аби не накликати проблем з грішми;
  • Не слід влаштовувати гучних гулянь і застіль, аби не свято не закінчилось слізьми.
  • Стригти волосся. Одягати брудний одяг. Це може привести до хвороб.

Народні прикмети

  • Якщо вночі у цей день гроза, то вдень буде тепла погода.
  • Якщо жаби вилізли на берег та стрибають, буде приємна погода.
  • Якщо 23 липня припадає на п’ятницю або середу, і в цей день гримить грім – значить, риба буде добре ловитися.
  • Різкий грім на Антонія – ознака, яка говорить про те, що буде невеликий дощ. Гучний грім – чекай зливи.

Пам’ятні події 23 липня

  • 1992 – Верховна Рада Абхазії проголосила незалежність від Грузії.
  • 1990 – Леонід Кравчук обраний головою Верховної Ради УРСР.
  • 1980 – Запуск космічного корабля Союз – 37 з першим космонавтом з Азії, в'єтнамцем Фам Туаном.
  • 1979 – Аятолла Хомейні заборонив трансляцію музики в Ірані.
  • 1975 – Канада закрила свої атлантичні порти для іноземних риболовних суден.
  • 1974 – Повалення диктатури «чорних полковників» у Греції.
  • 1965 – Прем'єра комедії Леоніда Гайдая «Операція» «И» та «інші пригоди Шурика».
  • 1951 –  Відкриття штаб-квартири НАТО у Рокенкорті (Франція).
  • 1944 – Червоноармійські війська звільнили в'язнів концтабору Майданек.
  • 1900 – Відкриття Паризького метро.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Георгій, Данило, Степан, а також Роман.

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