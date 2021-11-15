Кабмін виділив 67 млн для виявлення штаму «Дельта» у регіонах

67,5 млн грн були виділені на закупівлю 4,5 тис. наборів тест-систем для виявлення штаму «Дельта»

На виділені кошти вдасться провести 450 тисяч досліджень

Кабінет міністрів України виділив 67,5 млн грн на закупівлю тест-систем для виявлення штаму «Дельта» на рівні регіонів. Як інформує пресслужба МОЗ, це рішення дозволить провести 450 тисяч досліджень.

МОЗ зазначає, що для забезпечення більш ефективного контролю за епідситуацією виникла потреба забезпечити виявлення штаму «Дельта» на регіональних рівнях.

67,5 млн грн були виділені на закупівлю 4,5 тис. наборів тест-систем, які дозволять провести 450 тисяч досліджень для ідентифікації вищезгаданого штаму. Йдеться про 150 тисяч досліджень щомісячно.

«Кошти перерозподілили з програми «Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою Covid-19, спричиненою коронавірусом Sars-CoV-2, та її наслідками», – додає пресслужба.

Варто вказати, що у вересні Центр громадського здоров’я МОЗ отримав обладнання, що дозволяє визначати штами коронавірусу, зокрема, йдеться про штам «Дельта». Раніше зразки відправляли до лабораторій ВООЗ.

До слова, МОЗ заявив про проходження піку захворюваності на Covid-19.

В Україні упродовж 14 листопада зробили понад 97,3 тис. щеплень проти Covid-19. Першу дозу отримали 641 тис. людей, а завершили вакцинацію – майже 56,3 тис.

Нагадаємо, в Україні вчора, 14 листопада, виявили понад 10 тис. нових випадків коронавірусу. Також 442 людини померли від ускладнень хвороби, а 11,2 тис. – одужали.

Також головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.