Звіт щодо «вагнерівців», тисяча від Зеленського, санкції проти Білорусі. 15 листопада за хвилину

У Міністерстві оборони Польщі повідомляють про стрілянину на польському кордоні, яку вважають черговою провокацією з боку Білорусі

«Слуги народу» обрали Олену Шуляк головою партії, в Україні вже 19 областей у «червоній» зоні карантину, ЄС затвердив нові санкції проти Білорусі

Зеленський виплатить 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що держава продовжує підтримувати бізнес та пообіцяв 1 тисячу гривень кожному українцю, який отримав дві дози Covid-щеплення.

«Кожен, хто отримав, два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто, через додаток «Дія», – зазначив президент.

«Слуги народу» обрали нову голову партії

Народна депутатка Олена Шуляк стало новою головою партії «Слуга народу». Відповідне рішення сьогодні було ухвалено на з’їзді політсили. Кандидатуру Шуляк запропонував перший віцеспікер Верховної Ради, депутат від «Слуги народу» Олександр Корнієнко, який очолював «слуг» до призначення в Раді.

Спецоперація з «вагнерівцями»: комісія Ради не знайшла витоку інформації

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради не знайшла підтвердження витоку інформації про спецоперацію щодо затримання членів ПВК «Вагнер» із української сторони. Про це повідомила під час брифінгу в понеділок голова ТСК, яка, зокрема, займається розслідуванням операції із затримання представників ПВК «Вагнер», народна депутатка із фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла.

Усі матеріали, які з’явилися в інтернеті, були датовані починаючи з 13 липня 2020 року та походили з СБУ та Офісу генпрокурора, а жодного документа розвідувальних органів у публічному доступі немає.

Вже 19 регіонів: ще одна область переходить у «червону» зону

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила з 18 листопада Вінницьку область у «червону» зону карантину через поширення коронавірусу.

Таким чином, Вінниччина стала 19-м регіоном, враховуючи столицю, який переходить у «червону» зону.

Слідча комісія парламенту назвала головну причину Іловайської трагедії

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради вважає, що основною причиною, яка призвела до Іловайської трагедії, є неналежна організація оборони країни.

Про це під час брифінгу повідомила заступниця комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова ТСК Мар'яна Безугла.

Члени ТСК у висновках також наголосили, що керівництво Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ часів Іловайської трагедії системно протидіяло та блокувало роботу попередньої комісії Ради з цього питання.

ЄС затвердив нові санкції проти Білорусі

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу затвердили нові критерії санкцій щодо Білорусі. Під санкції можуть потрапити білоруські аеропорти, які приймають літаки з мігрантами, а також авіакомпанії, які їх перевозять.

Захід вкотре попередив Україну, що Росія готує масштабне вторгнення

Співробітники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про високу ймовірність нового російського вторгнення в Україну та дестабілізації ситуації біля кордону.

Видання Financial Times пише, що Росія сконцентрувала на кордонах понад 90 тисяч військовослужбовців. Крім того, західним експертам відомо про інші секретні дані, які можуть підтвердити цю інформацію.

Польща готується до спроби масового прориву кордону з боку мігрантів

Польська сторона підозрює білоруських силовиків у підготовці прориву мігрантів через пункт пропуску Брузги–Кузня на білорусько-польському кордоні.

Мігранти влаштували тисняву та знесли частину дротяної огорожі.