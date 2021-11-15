Суд відкрив справу щодо заборони перевірки Covid-сертифікатів

Підготовче засідання суду призначено на 8 грудня

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження щодо права перевірки сертифікатів вакцинації в громадських місцях. Це стосується й перевірки на наявність негативного ПЛР-тесту чи документу про одужання від Covid-19. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що позов до Кабміну та Державної казначейської служби подав житель Миколаєва. Він просить, аби суд скасував відповідний пункт постанови уряду.

«Позивач просить суд скасувати п. 18 постанови №1236 від 9.12.20 в частині надання права працівникам Нацполіції, Нацгвардії та посадовим особам, проводити на вулицях, у парках, інших громадських місцях вибіркову перевірку документів, а також документів, що підтверджують вакцинацію від Covid-19, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби», – зазначається у заяві.

Крім скасування пункту про перевірки, позивач хоче стягнути з Державної казначейської служби 1 мільйон гривень моральної шкоди на свою користь.

Суд розглядатиме справу за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначили на 8 грудня.