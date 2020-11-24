24 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Погода тепла на Федора – значить, і зима теплою буде

Сьогодні, 24 листопада, у світі відзначають День завоювання друзів. Свято започаткували у США, на честь дня народження Дейла Карнегі (1888-1955), автора книги — бестселера «Як здобувати друзів і впливати на людей».

Дейл Карнегі став автором чималої кількості книг, присвячених успіху, мотивації, ораторському мистецтву, публічним виступам. І саме через його вплив на розвиток комунікацій у суспільстві День завоювання друзів започаткували на день його народження.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять преподобного Федора Студита. Під впливом свого дядька, який був ігуменом, він підстригся в ченці. Незабаром і сам Федір став ігуменом. Він вів аскетичний спосіб життя, активно вивчав Святе Письмо. За викриття пороків царя Костянтина святий був ув’язнений.

Народні прикмети й традиції

Якщо на вулиці дощ або мокрий сніг, то до грудня ще потеплішає.

Погода тепла на Федора – значить, і зима теплою буде.

Світить сонце – до похолодання.

Якщо вночі на небі багато зірок, то наступний рік буде врожайним на гриби.

Щоб багато ягід вродило, заварювали чай з сушеними ягідками.

Якщо гуси на лід вийшли, то на Різдво потеплішає.

Що не можна робити сьогодні

Наші пращури на Федота варили щі. Вірили, що якщо блюдо з'їсти гарячим, то зима буде теплою. Тож не ігноруйте цю традицію.

Щоб не відчувати потреби в майбутньому, переберіть у будинку посуд і викиньте той, на якому є тріщини або відколи.

Позичати гроші сьогодні – погана прикмета. Ви їх не отримаєте назад і ще інші матеріальні цінності можете втратити.

Хто святкує день ангела

У вівторок, 24 листопада, іменини відзначають Вікентій, Віктор, Євгеній, Максим, Степан, Федір.