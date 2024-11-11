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Росіяни атакували Миколаїв дронами: горять житлові будинки

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росіяни атакували Миколаїв дронами: горять житлові будинки
фото з відкритих джерел

Місто атакували російські ударні дрони

В ніч проти 11 листопада у Миколаєві виникли пожежі у житлових будинках. Місто атакували російські ударні дрони. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Є пожежі в житлових будинках в місті, всі служби на місцях», – розповів Кім.

В свою чергу мер міста Олександр Сєнкевич додав, що є пошкодження у житловій забудові.

Зазначимо, перед тим Повітряні Сили повідомляли про атаку російських безпілотників на місто і область. Близько 2:45 у Миколаєві знову пролунали вибухи.

Нагадаємо, російські війська вдарили вночі 15 жовтня по Миколаєву. Внаслідок атаки загинула одна людина та ще 16 отримали поранення. В одному з районів міста пошкоджено інфраструктурний об'єкт, приватні житлові будинки та автомобілі. Виникли пожежі, що вже ліквідували вогнеборці.

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Теги: Миколаїв місто Віталій Кім поранення дрон пожежа війна Україна росія

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