В Україні заборонено пальмову олію. Як це вплине на якість продуктів та ціни

Пальмова олія, що широко використовується в харчовій промисловості, має кілька потенційних негативних наслідків для здоров'я

«Ціна зросте не тому, що оператори ринку хочуть отримати надприбуток, а тому, що вони будуть змушені використовувати безпечну сировину»

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №5148, який обмежує використання пальмової олії у харчових продуктах, зокрема у дитячому харчуванні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Закон №5148 обмежує використання гідрогенізованих рослинних жирів та олій (зокрема, пальмової) при виробництві деяких продуктів, а саме:

у традиційних молочних продуктах;

у дитячому харчуванні;

у кондитерських виробах – шоколад, морозиво тощо.

Законом також буде введено штрафні санкції за відповідні порушення, а також чітке та зрозуміле маркування харчової продукції, що містить пальмову олію.

Граничний вміст трансжирних кислот у харчових продуктах має бути не більше, ніж 2 грами на 100 грамів загальної кількості всіх жирів у продукті, а на маркуванні повинно бути чітко вказано, який саме трансжир у ньому міститься.

Членкиня Української гастроентерологічної Асоціації Алла Курилець розповіла детально про шкоду пальмової олії: «Пальмова олія містить багато насичених (некорисних жирів), які можуть накопичуватися в клітинах печінки, що призводить до фіброзу, а потім і до цирозу. Крім того, насичені жири мають негативний вплив на серцево-судинну систему, оскільки, як вже згадувалося, порушується обмін холестерину, що сприяє утворенню бляшок, які закупорюють судини, і виникає ризик інсульту».

Незважаючи на це, виробнику вигідно використовувати саме пальмову олію. Заступник начальника Управління безпечності харчових продуктів і ветеринарної медицини та начальник відділу державного контролю ГУ Держпродспоживслужби в Києві Юрій Миркєєв пояснив, чому так.

«Трансжир – це речовина, яка здешевлює вартість продукту. Умовно – молочний жир коштує 300 грн за кілограм, а трансжир – удвічі дешевший. Завдяки такій різниці в ціні можна отримати надприбуток. Оператор ринку може знижувати ціну і розповідати, що в нього класний продукт, але якщо ми бачимо, що кондитерські вироби дешеві, то ми маємо розуміти, що «дешева рибка – погана юшка», – наголосив Миркєєв.

За словами чиновника, заборона пальмової олії не вплине на вартість натуральних продуктів, але ті продукти, в яких використовувалися трансжирні кислоти, або зовсім зникнуть, або виробники будуть змушені перейти в правове поле і використовувати незаборонені інгредієнти.

«Ціна зросте не тому, що оператори ринку хочуть отримати надприбуток, а тому, що вони будуть змушені використовувати безпечну сировину. Завдяки цьому ми отримуватимемо безпечний харчовий продукт, але відповідно і ціна підніметься на цей сегмент продуктів», – повідомив Юрій Миркєєв для «Уніан».

Нагадаємо, парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №5148, який забороняє використання пальмової олії у традиційних молочних продуктах та у дитячому харчуванні. Про це повідомила заступниця голови комітету ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом Марія Мезенцева.