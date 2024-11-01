Польща розпочала будівництво «Східного щита» на кордоні з РФ та Білоруссю

Загалом на «Східний щит» планується витратити щонайменше $2,55 млрд

У Польщі розпочалося будівництво оборонних укріплень «Східний щит», який передбачає створення військової інфраструктури на кордоні з Білоруссю та Росією. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Розпочато будівництво «Східного щита»! Перші роботи на кордоні з Росією», – зазначив він.

Проєкт «Східний щит» був презентований цьогоріч у травні. Він передбачає будівництво різних типів укріплень, фортифікаційних споруд та природних перешкод на кордонах Польщі з Росією та Білоруссю.

Також планується будівництво відповідних систем розвідки і виявлення загроз, передових баз, логістичних вузлів, складів або розгортання систем протидії безпілотникам.

Проєкт, вартістю 10 млрд злотих або $2,55 млрд, співфінансується з фондів ЄС і має завершитися до 2028 року, з метою протидії загрозам з боку Білорусі та Росії.

Нагадаємо, у Генштабі збройних сил Польщі 27 травня відбулася презентація проєкту Tarcza Wschód («Східний щит») – зведення лінії оборони, включаючи спільну ділянку кордону з Білоруссю. Проєкт презентували міністр оборони країни Владислав Косиняк-Камиш та голова Генштабу Веслав Кукула. Генерал Кукула підкреслив, що «Східний щит» не буде «Лінією Мажино» або «Лінією Маннергейма».

Враховуючи, що протяжність кордону Польщі з Росією (в Калінінградській області) та Білорусією становить близько 600 км, на один кілометр лінії оборони Варшава планує витратити близько $4,25 млн.

Як повідомлялося, буферну зону на польсько-білоруському кордоні було запроваджено Варшавою з 13 червня 2024 року. Зокрема, це передбачає тимчасову заборону перебування на кордоні з Білоруссю. У серпні цього року відбулась операція «Безпечне Підляшшя» на кордоні з Білоруссю, у якій взяли участь 17 тис. військових. Для навчання солдатів на кордоні відправили поліцейських, зокрема й тих, які брали участь у місії в Косово.

До слова, з початку 2024 року на польсько-білоруському кордоні постраждали 63 військовослужбовці через агресивні дії нелегальних мігрантів, які намагалися проникнути на територію Польщі.