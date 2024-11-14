В окупованому Криму впав міст над залізничною колією: є постраждалі

Дорожні служби організували об’їзд аварійної ділянки

13 листопада ввечері у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму впав автомобільний міст, збудований над залізничними коліями. Про це повідомило Крим.Реалії з посиланням на місцеві телеграм-канали.

За даними пабліків, у момент падіння на мосту між селами Ізумрудне та Маслове знаходилися вантажівка і легковий автомобіль, рятувальники допомогли деблокувати двох потерпілих.

Як повідомило МНС окупантів, в момент падіння на мосту була вантажівка і легковик.

Дорожні служби організували об’їзд аварійної ділянки.

Нагадаємо, СБУ підірвала керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту.

А в окупованому Севастополі сьогодні вранці вибухнув автомобіль. Попередньо спрацював вибуховий пристрій. У машині був капітан першого рангу Чорноморського флоту РФ.

Як повідомлялося, 6 травня 2023 року в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль російського письменника-пропагандиста та колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна.

Також окупантам вдалося відновити використання раніше закинутого запасного командного пункту Чорноморського флоту в Севастополі.