В окупованому Криму впав міст над залізничною колією: є постраждалі
Дорожні служби організували об’їзд аварійної ділянки
13 листопада ввечері у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму впав автомобільний міст, збудований над залізничними коліями. Про це повідомило Крим.Реалії з посиланням на місцеві телеграм-канали.
За даними пабліків, у момент падіння на мосту між селами Ізумрудне та Маслове знаходилися вантажівка і легковий автомобіль, рятувальники допомогли деблокувати двох потерпілих.
Як повідомило МНС окупантів, в момент падіння на мосту була вантажівка і легковик.
Дорожні служби організували об’їзд аварійної ділянки.
Нагадаємо, СБУ підірвала керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту.
А в окупованому Севастополі сьогодні вранці вибухнув автомобіль. Попередньо спрацював вибуховий пристрій. У машині був капітан першого рангу Чорноморського флоту РФ.
Як повідомлялося, 6 травня 2023 року в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль російського письменника-пропагандиста та колишнього бойовика угруповання «ДНР» Захара Прилєпіна.
Також окупантам вдалося відновити використання раніше закинутого запасного командного пункту Чорноморського флоту в Севастополі.
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