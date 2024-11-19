Прем'єр-міністр Британії закликав Путіна припинити війну та вивести свої війська з України

«У 1000-й день незаконної війни Росії в Україні я знову кажу: Припиняй війну, забирайся з України»

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну та вивести свої війська з України. Про це пише The Guardian.

Британський прем'єр заявив, що «безвідповідальна риторика Путіна щодо ядерної зброї» не зупинить підтримку України.

«Ми зараз на 1000-му дні конфлікту, це 1000 днів російської агресії, 1000 днів жертв в Україні. Ми були з Україною з самого початку. Я подвоїв свій чіткий сигнал про те, що ми повинні забезпечити Україну всім необхідним для перемоги у цій війні проти Путіна», – наголосив Стармер.

У прямому зверненні до російського диктатора Стармер сказав: «У 1000-й день незаконної війни Росії в Україні я знову кажу: Припиняй війну, забирайся з України».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Кір Стармер відкинув ідею розмови з російським лідером Володимиром Путіним після негативної реакції на канцлера Німеччини Олафа Шольца за телефонний дзвінок російському диктатору.