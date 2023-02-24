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24 лютого: що сьогодні відзначається, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
24 лютого: що сьогодні відзначається, традиції та заборони
Сьогодні виповнюється рік від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну
фото з відкритих джерел

Українці вже рік ефективно стримують російську збройну агресію завдяки зусиллям на військовому, дипломатичному та інформаційному фронтах

Сьогодні, 24 лютого, виповнюється 365 днів від початку злочинного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Крім того, у цей день відзначається День Власа, який присвячений святому Власію Севастійському. Також світова спільнота відзначає Всесвітній день інформаційної архітектури та День народження лотереї.

Річниця повномасштабної війни в Україні

Сьогодні виповнився рівно рік, як російські загарбники розпочали агресивне повномасштабне вторгнення на українські території. Цей напад став кульмінацією загарбницької війни, яку Москва розв’язала проти України дев’ять років тому з окупації Криму у 2014 році.

24 лютого: що сьогодні відзначається, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Своєю збройною агресією росія розпочала першу в XXI столітті континентальну війну в Європі, підірвавши систему колективної світової безпеки, встановлену після Другої світової війни. Світ знову зіткнувся з режимом, який прагне силової ревізії кордонів і прямує до новітнього тоталітаризму. 

За рік, що минув від повномасштабного вторгнення, український народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом, що чисельно переважає. Україна продовжить боротися, доки не звільнить від окупанта останній сантиметр української землі. Обов’язково переможемо!

Всесвітній день інформаційної архітектури

Всесвітній День інформаційної архітектури (World IA Day) з 2012 року відзначається у лютому 24 числа. За підтримки Інституту інформаційної архітектури та засновника урочистості Річарда Вурмана подію святкують працівники цієї області щорічно.

24 лютого: що сьогодні відзначається, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Інформаційна архітектура тісно пов’язана з ІТ. Це поняття означає графічну структуру даних, що ґрунтується на інформаційних технологіях.

День народження лотереї

24 лютого – офіційний день народження лотереї. Ця дата вибрана не дарма, адже 551 рік тому в Бельгії була влаштована перша благодійна лотерея, яка і поклала початок найпопулярнішій азартній грі усіх часів і народів.

У перекладі з італійської слово «лотерея» означає «доля». І цю долю щодня випробовують сотні тисяч людей.

24 лютого: що сьогодні відзначається, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

А от перша лотерея, де офіційно виграш сплачувався грошима, відбулася у Флоренції. І саме з Італії ця гра розійшлася по всьому світу.

День Власа

24 лютого згадують про християнського святого Власія Севастійського. Священномученик жив у Малій Азії в ІІІ-ІV століттях. Згідно з житієм, Власій з юності вирізнявся благочестивим життям. Під час гоніння християн Власій сховався в печері з різними хижаками. Однак, ті не чіпали його, а навпаки, охороняли.

24 лютого: що сьогодні відзначається, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

У народі цей день називали Коров'ячим святом, оскільки худобі 24 лютого випадав найкращий корм. Також селяни присвячували коровам ритуальні обряди, щоб уберегти тварин від нечистої сили.

У цей день також починалися скотинячі базари, на яких продавали й купували корів.

З давніх часів існує традиція готувати 24 лютого печеню. Ідеально, якщо її приготують зі щойно зарізаної домашньої худоби. Водночас корів сьогодні чіпати не можна, і печеня з телятини не принесе у вашу сім'ю добробуту.

Заборони

  • У цей день категорично заборонені сварки в сім’ї.
  • Не рекомендується цього дня перебувати в неприбраному будинку.

Народні прикмети

  • Якщо цього дня багато снігу, то незабаром настане весна і в травні буде багато зелені.
  • Відлига наступила в цей день – морозів більше не буде.
  • Якщо багато довгих бурульок, то весна пізня буде.
  • Грім – до сильних вітрів.

Іменини

24 лютого День ангела святкують: Влас (Власій Севастійський), Дмитро, Федора, Захар, Всеволод, Гаврило.

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