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Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
Між станціями метро «Либідська» – «Деміївська» пройшов перший пробний поїзд
фото: КМДА

У столичному метро в нічний час перевірятимуть інженерні та безпекові системи перед повноцінним відновленням руху поїздів

У ніч на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями метро «Либідська» – «Деміївська» пройшов перший пробний поїзд. Ворог окупував ще одне село на Донеччині. Очільник Пентагону зробив заяву після зустрічі з Умєровим. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 31 серпня, щоб ви були в курсі подій.

Між станціями метро «Либідська» – «Деміївська» пройшов перший пробний поїзд

У ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями метро «Либідська» – «Деміївська» пройшов перший пробний поїзд. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«У складі потяга також спеціальний вагон, який перевіряє нове колійне полотно, зокрема щодо дотримання належної ширини колії, відступів та можливої просадки. Перевіряє та тестує пробний поїзд і безпекові системи руху на різних швидкостях», – зазначив Кличко.

Мер додав, що для запуску першого пробного поїзда було здійснено комплекс підготовчих робіт зі сполученням конструкцій тунелю з новою частиною тунелю та ділянок, які посилили. Надалі в нічний час ретельно перевірятимуть інженерні та безпекові системи перед повноцінним відновленням руху поїздів з пасажирами. 

Очільник Пентагону зробив заяву після зустрічі з Умєровим

Міністр оборони США Ллойд Остін висловив непохитну рішучість США у підтримці України під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Пентагоні. 

Остін засудив напад Росії на критично важливу цивільну інфраструктуру України на початку цього тижня і сказав, що США продовжуватимуть очолювати союзників і партнерів у наданні ключових можливостей, щоб допомогти Україні захистити себе.

Водночас очільник Пентагону нічого не сказав про дозвіл на удари по РФ.

Ворог окупував ще одне село на Донеччині

Російські загарбники окупували село Карлівка Покровського району Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Окрім цього ворог просунувся в Галицинівці, Стельмахівці, біля Долинівки та Піщаного.

Венесуела видала Росії колумбійців, які воювали за Україну

Федеральна служба безпеки Росії 30 серпня повідомила, що затримала двох громадян Колумбії, які, за заявою спецслужби, брали участь у бойових діях на боці України як найманці. Як пише колумбійське видання El Tiempo, насправді обидва вони були затримані у столиці Венесуели та екстрадовані до Росії.

Влада Колумбії, Венесуели та Росії подію не коментувала. Про можливу екстрадицію пише також Politico. Ймовірне затримання та висилання колумбійців із Каракаса стало першим відомим випадком екстрадиції до Росії громадян іноземних держав, які воювали на боці України.

ФСБ опублікувала відео, на якому, ймовірно, колумбійців ведуть коридором СІЗО Лефортово. Спецслужба повідомляє, що проти громадян Колумбії порушено кримінальну справу за найманство, їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Чехія оголосила в розшук активіста, який закликав зривати прапори України 

У Чехії суд призначив пів року в’язниці 68-річному активісту Ярославу Попелці, який закликав зривати українські прапори з громадських будівель. На суд він не з’явився і зараз його розшукує поліція.

У 2023 році суди призначили Попелку чотири місяці позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у півтора року. Крім того, йому заборонили протягом наступних півтора року перебувати у Празі.

Він порушив заборону суду, і в червні цього року активісту призначили два реальних місяці позбавлення волі. Проте до в’язниці Попелка не потрапив, оскільки його не знайшли за місцем проживання. Поліція оголосила чоловіка у розшук.

Теги: Ллойд Остін відео ворог розшук поліція напад метро Віталій Кличко

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