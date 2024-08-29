Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч

У Парижі відбулася церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024, які триватимуть до 8 вересня

У ніч на 29 серпня ворог атакував Україну безпілотниками, унаслідок чого в кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків. У Парижі відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор. У Харкові пролунали вибухи. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 серпня, щоб ви були в курсі подій.

Атака БпЛА на Київ

У ніч на 29 серпня ворог атакував Київ безпілотниками, унаслідок чого в кількох районах столиці зафіксовано падіння уламків.

У Деснянському районі міста уламки впали на територію приватного домогосподарства. Загорілася альтанка в котеджному містечку. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Також унаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Уламками пошкоджені вікна та двері в квартирі на шостому поверсі житлового будинку. У квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку.

У Дніпровському районі Києва уламки БпЛА впали на дитячий майданчик між будинками. На місці падіння уламків БпЛА без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено.

Відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор

У Парижі відбулася урочиста церемонія відкриття літніх Паралімпійських ігор-2024, які триватимуть до 8 вересня. Як і під час відкриття Олімпіади-2024, яке проходило здебільшого на річці Сені, відкриття паралімпійських змагань вперше пройшло поза межами стадіону.

11-денні змагання відкрив президент Франції Еммануель Макрон. Учасники Паралімпіади пройшли Єлисейськими полями до центральної площі Парижа – площі Згоди.

Український прапор на церемонії відкриття Паралімпіади-2024 несли 38-річна фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва та 37-річний веслувальник Роман Полянський.

У Харкові пролунали вибухи

У ніч на 29 серпня в Харкові пролунала низка вибухів. Перший вибух у місті було чути близько 00:20. Ще дві серії вибухів пролунали близько 00:40. А через 20 хвилин пролунала третя серія вибухів.

У моніторингових групах та харківських пабліках писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.

Команда МВФ відвідає Україну наступного тижня

Команда Міжнародного валютного фонду наступного тижня відвідає Україну. Про це пише Bloomberg. За даними видання, вже наступного тижня команда МВФ зустрінеться з українськими офіційними особами, щоб розглянути перспективи бюджету України.

Команда Міжнародного валютного фонду перебуватиме в Україні близько тижня, починаючи з 4 вересня. Під час поїздки МВФ планує вирішити, чи виплачувати наступні $1,1 млрд із програми допомоги на $15,6 млрд.

Засновника Telegram Дурова взято під судовий нагляд у Франції

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров звільнений під судовий нагляд у Франції. Дурову було висунуто обвинувачення, а також йому заборонено залишати територію Франції. Засновник Telegram також має двічі на тиждень з'являтися в поліції та внести заставу в розмірі п'яти мільйонів євро.

За даними Reuters, суддя дійшов висновку, що є підстави для офіційного розслідування щодо всіх обвинувачень, за якими спочатку був затриманий Дуров.

До обвинувачень входять підозри у співучасті в управлінні онлайн-платформою, яка дозволяє здійснювати незаконні операції, дитячу порнографію, наркоторгівлю та шахрайство, а також відмову передавати інформацію владі, відмивання грошей і надання криптографічних послуг злочинцям.