Три дрони полетіли до РФ та Білорусі. Деталі нічної атаки на Україну

Захисники збили 24 «шахеди»

У ніч на 31 серпня російські загарбники запустили по Україні ракети та дрони. Три БпЛА полетіли до Росії та Білорусі. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«У ніч на 31 серпня ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької обл., чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Курської обл.», – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

«У результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА Shahed-131/136, 25 – локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один – у республіку Білорусь», – додали повітряники.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що вночі ворог атакував Черкащину ударними дронами. Через падіння уламків збитих цілей пошкоджені чотири будинки.

Крім того, в ніч на 31 серпня російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ із повітря. Ворог застосував ударні БпЛА. Усі російські ударні дрони, які загрожували столиці, були знищені.

До відома, станом на ранок 31 серпня у Харкові внаслідок учорашнього ворожого обстрілу міста керованими авіабомбами постраждали 97 людей.