Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Три дрони полетіли до РФ та Білорусі. Деталі нічної атаки на Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Три дрони полетіли до РФ та Білорусі. Деталі нічної атаки на Україну
Уночі протиповітряна оборона працювала у восьми областях
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Захисники збили 24 «шахеди»

У ніч на 31 серпня російські загарбники запустили по Україні ракети та дрони. Три БпЛА полетіли до Росії та Білорусі. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«У ніч на 31 серпня ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької обл., чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із Курської обл.», – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

«У результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА Shahed-131/136, 25 – локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один – у республіку Білорусь», – додали повітряники.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.

Три дрони полетіли до РФ та Білорусі. Деталі нічної атаки на Україну фото 1
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, що вночі ворог атакував Черкащину ударними дронами. Через падіння уламків збитих цілей пошкоджені чотири будинки. 

Крім того, в ніч на 31 серпня російські загарбники вчетверте за тиждень атакували Київ із повітря. Ворог застосував ударні БпЛА. Усі російські ударні дрони, які загрожували столиці, були знищені. 

До відома, станом на ранок 31 серпня у Харкові внаслідок учорашнього ворожого обстрілу міста керованими авіабомбами постраждали 97 людей.

Читайте також:

Теги: Україна дрон росія Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що Джо Байден зробив правильно?
Що Байден зробив краще за своїх попередників?
29 серпня, 17:43
Сили оборони та керівництво держави дійшли висновку, що Фінляндії необхідна присутність солдатів із країн НАТО на її території для посилення превентивного стримування
Фінляндія розмістить бронетанкову бригаду біля кордону з Росією – Iltalehti
22 серпня, 23:49
Андрій Мельников на лікуванні у Німеччині, 2024 рік
Звільнений з полону оборонець Маріуполя Андрій Мельников: Чеченці добріші за росіян Інтерв'ю
21 серпня, 10:30
Співпраця юнака з російськими спецслужбами розпочалася наприкінці березня 2022 року
«Наводив артилерію РФ на свій коледж»: підліток з Донеччини пояснив, чому став колаборантом
19 серпня, 20:42
Берлінська: «Війна – це завжди математика»
Волонтерка Берлінська пояснила, хто переможе у війні
17 серпня, 11:02
Бріджит Брінк заявила, що тривога та вибухи лунали всю ніч навколо Києва
Ракетна атака РФ на Київщину: реакція посла США в Україні
11 серпня, 14:43
Кремль наказав журналістам всіляко уникати розмірковувань про відкриття нового фронту
Кремль наказав ЗМІ порівнювати операцію на Курщині з Курською битвою
8 серпня, 20:49
На початку повномасштабної війни Володимир Спиридонов брав участь у захопленні Херсонщини та спробах придушення руху опору в регіоні
Розганяв мирні протести під час окупації Херсонщини: СБУ повідомила про підозру генералу Росгвардії
7 серпня, 16:38
Путін удвічі підвищив одночасну виплату тим, хто підписує контракт на «СВО»
Ми можемо і маємо перемогти РФ. І ось чому
2 серпня, 09:06

Події в Україні

У Харкові 31 серпня оголошено днем жалоби
У Харкові 31 серпня оголошено днем жалоби
Три дрони полетіли до РФ та Білорусі. Деталі нічної атаки на Україну
Три дрони полетіли до РФ та Білорусі. Деталі нічної атаки на Україну
Уламки ворожих дронів наробили лиха під Черкасами (фото)
Уламки ворожих дронів наробили лиха під Черкасами (фото)
Скандал із призначенням начальника штабу Сил безпілотних систем. Генштаб відреагував
Скандал із призначенням начальника штабу Сил безпілотних систем. Генштаб відреагував
Відключення світла восени та взимку: до чого готуватися українцям
Відключення світла восени та взимку: до чого готуватися українцям
Втрати ворога станом на 31 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 31 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Візит до Монголії: Путін випросив для себе одну гарантію, Україна відреагувала
48K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
22K
Інститут вивчення війни оцінив наслідки втрати Україною першого винищувача F-16
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
Хто «наварив» 20 млн грн на неіснуючих дронах. Колишній голова ОДА і екскомбриг зробив заяву
9106
Дуров заявив, що більшість програмістів в Telegram є українцями

Новини

Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
Сьогодні, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Вчора, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
29 серпня, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua