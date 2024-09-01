День підприємця: привітання у прозі, віршах та листівках

Цього року українських підприємців вітають з професійним святом у неділю, 1 вересня

Щорічно в Україні у першу неділю вересня відзначається День підприємця. Цей день – особлива нагода віддати належне внеску підприємців у розбудову української економіки та подякувати їм за їхню працю та ініціативність.

День підприємця був встановлений указом президента України Леоніда Кучми 5 жовтня 1998 року. Це свято визнає важливу роль підприємництва у здійсненні економічних реформ, розв'язанні соціально-економічних проблем та розвитку національної економіки України.

«Главком» зібрав найгарніші вітання та листівки на День підприємця в 2024 році, щоб ви могли привітати друзів та знайомих.

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День підприємця в Україні: вітання в прозі

Вітаю з Днем підприємця! Нехай ваша справа квітне, а кожна нова ідея перетворюється на прибутковий проект. Бажаю невичерпного натхнення, сміливих рішень та вірних партнерів на шляху до успіху.

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З Днем підприємця! Нехай ваша бізнес-інтуїція завжди веде вас правильним шляхом, а кожне рішення приносить успіх та процвітання. Бажаю вам невичерпного джерела креативних ідей та сил для їх втілення. Хай фінансові потоки завжди течуть у ваш бік, а доля дарує нові можливості для розвитку та зростання. Надійних вам партнерів та клієнтів!

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Щиро вітаю з Днем підприємця! Нехай ваша бізнес-інтуїція ніколи не підводить, а фортуна завжди буде на вашому боці. Бажаю стабільного зростання, вигідних контрактів та фінансового процвітання у всіх ваших починаннях.

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Щирі вітання з нагоди Дня підприємця! Бажаю вам завжди бути на крок попереду конкурентів та вміло передбачати тенденції ринку. Хай кожен ваш проект перетворюється на історію тріумфу, а труднощі лише загартовують ваш характер. Мудрості вам у прийнятті рішень, сміливості у впровадженні інновацій та удачі у всіх починаннях.

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З Днем підприємця! Нехай ваша енергія та креативність завжди знаходять вихід у нових перспективних проектах. Бажаю вам мудрості у прийнятті рішень, витримки у складних ситуаціях та незгасаючого ентузіазму.

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Вітаю з Днем підприємця! Нехай ваша енергія та наполегливість завжди знаходять гідну винагороду у вигляді успішних проектів та фінансового благополуччя. Бажаю вам завжди знаходити оптимальний баланс між ризиком та обережністю, вміло долати будь-які перешкоди на шляху до мети. Невичерпного вам ентузіазму та нових звершень у вашій важливій справі і нехай ваше підприємницьке чуття ніколи не підводить!

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Вітаю з Днем підприємця! Нехай кожен ваш бізнес-план перетворюється на історію успіху. Бажаю вам невичерпних ресурсів, надійних партнерів та вдячних клієнтів. Нехай ваша справа приносить не лише прибуток, але й задоволення.

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Щирі вітання з нагоди Дня підприємця! Бажаю вам завжди бути на хвилі інновацій, вміло долати перешкоди та відкривати нові горизонти у бізнесі. Дякуємо за те, що ваша підприємницька діяльність сприяє розвитку нашої країни та приносить вам особисте задоволення.

Привітання з Днем підприємця у віршах

Вітаємо вас, підприємці, з вашим святом,

Бажаємо успіхів на економічних фронтах!

Хай бізнес росте приносить прибутку багато,

Щоб справу вести й бути завжди при грошах.

Нехай кожен день приносить нові досягнення!

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З Днем підприємця вас вітаємо,

Процвітання й сил вам бажаємо,

Щоб бізнес ваш ріс і щороку міцнів,

Щоб не бракувало вам перспектив

Хай плани й проєкти всі легко здійсняться,

Іти лише вперед і не здаваться !

Хай успіх супроводжує кожен ваш крок,

Бажаємо жити без жодних тривог!

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Вітаємо тебе з Днем підприємця,

Бажаємо вам щастя й безмежних перспектив,

Щоб бізнес ріс, процвітав і не зупинявся,

Щоб нові й неймовірні горизонти вам відкрив.

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Сьогодні ваш день, підприємці, вітаємо,

Бажаємо розвитку і великих досягнень.

Спасибі, що економіку нам розвиваєте,

Бажаємо здійснення всіх ваших прагнень!

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З Днем підприємця, наші друзі в бізнесі,

Бажаємо процвітання у мирі і радості!

Ідеї круті хай приходять щоденно,

І хай не відпустить вас сильне натхнення.

Нехай бізнес-шлях вас веде вершин,

І серед конкурентів бути номер один!

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Бажаємо сил і великих досягнень.

Завжди добиватись усіх своїх прагнень,

Нехай попри ринка шаленої мінливості

Кожен день приносить нові можливості.

Вітальні листівки з Днем підприємця