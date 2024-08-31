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Путін зробив новий подарунок Кім Чен Ину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Путін зробив новий подарунок Кім Чен Ину
Путіна і Кім Чен Ин оглядають коня під час прогулянки в саду Кумсусан, 20 червня 2024 року
фото: KCNA

КНДР створює мережу кінних військових підрозділів

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин отримав нову партію коней із Росії – 19 жеребців та п'ять кобил. Це орловські рисаки, яких так полюбляє диктатор. Він неодноразово позував на них для пропагандистських фото. Про це пише The Times.

Ця поставка є продовженням договору, згідно з яким у 2022 році до Пхеньяна відправили 30 коней цієї ж породи. КНДР із 2020 по 2023 рік витратила щонайменше 600 тисяч доларів на імпорт породистих коней із Росії.

Північна Корея активно розвиває ядерну зброю та балістичні ракети, однак при цьому також створює мережу кінних військових підрозділів. Проте значення цих тварин для Кіма носить більше символічний, ніж військовий характер. Вони є невід’ємною частиною культу особистості, що був створений навколо нього та його родини. Державні ЗМІ неодноразово показували, як Кім Чен Ин у дитинстві та юності їздив верхи разом із батьком Кім Чен Іром.

Орловські рисаки є невід’ємною частиною культу особистості Кім Чен Ина
Орловські рисаки є невід’ємною частиною культу особистості Кім Чен Ина
фото: KCNA

У 2018 році північнокорейські медіа оприлюднили серію фотографій, на яких Кім верхи на орловському рисаку скаче засніженими схилами священної гори Пекту разом із дружиною Лі Соль Чжу та сестрою Кім Е Чжон. Ці знімки сприймаються як частина пропагандистської кампанії, що має підкреслити міцність та традиції правлячої династії.

Орловські рисаки є невід’ємною частиною культу особистості Кім Чен Ина
Орловські рисаки є невід’ємною частиною культу особистості Кім Чен Ина
фото: KCNA

Крім того, в лютому 2023 року державні ЗМІ Північної Кореї показали, як Кім Чен Ин під час військового параду на честь 75-річчя Корейської народної армії разом із донькою Чжу Е, яку дехто вважає його ймовірною спадкоємицею, також катався верхи на орловських рисаках.

Нагадаємо, що раніше, під час свого візиту до КНДР, Путін подарував Кім Чен Ину лімузин Aurus. Утім, як виявилося, багато деталей в автомобілі були виготовлені у Південній Кореї. Цю державу Кім назвав «основним ворогом» його країни.

Теги: Північна Корея росія Кім Чен Ин путін

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