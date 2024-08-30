Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч

Унаслідок ворожого удару в Сумах є посраждалі

У ніч на 30 серпня ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Сум. У Криму пролунали вибухи. РФ захопила Коренево на Курщині. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 30 серпня, щоб ви були в курсі подій.

Удар по Сумах

Уночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, унаслідок чого здійнялась пожежа. За інформацією місцевої влади, внаслідок пожежі спостерігається задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста.

Жителів міста просять щільно зачинити вікна та двері і по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

«Мешканців районів Веретенівки, Аннівки та Ковпака просимо не відкривати вікна. Можливе задимлення повітря», – уточнив начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

Зазначається, що попередньо в результаті ворожого удару є потерпілі. Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби. Інформація про наслідки уточнюється.

У Криму пролунали вибухи

У ніч на 30 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунало кільках вибухів. Наразі офіційної інформації про вибухи немає.

За словами очевидців, над Кіровським прогриміли чотири вибухи: три в районі аеродрому й один – над місцевою залізничною станцією. Також один вибух було чутно в районі Джанкоя.

Гарріс збільшує відрив від Трампа у виборчому рейтингу

Кандидатка в президенти США від демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа в опитуванні серед виборців.

Камала Гарріс випередила Дональда Трампа співвідношенням 48% до 43%, згідно з новим опитуванням USA Today спільно зі Саффолкським університетом. Віцепрезидентка здобула таку перевагу завдяки деяким ключовим демографічним групам, традиційно важливим для демократів – ідеться про іспаномовних і темношкірих виборців та молодь.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, Гарріс випереджає Трампа з результатом 45% до 41% За цим дослідженням Гарріс випередила Трампа з різницею 49% до 36% – або на 13 відсоткових пунктів – серед жінок та іспаномовних виборців.

РФ захопила Коренево на Курщині

Ворог захопив село Коренево у Курській області Росії. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Ворог захопив село Кореньово (Курщина), а також просунувся у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки на Донеччині», – йдеться у повідомленні.

США та Китай не погодили план завершення війни в Україні

Сполучені Штати та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні. Про це повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу. За його словами, Китай наполягає на тому, що війна має закінчитися дипломатичним шляхом.

Упродовж останніх трьох днів, Салліван та Сі Цзіньпін обмінювалися думками щодо російської війни проти України.

«Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже жорстко дотримуються простого принципу «нічого про Україну без України», – заявив Салліван.

Радник президента США з питань нацбезпеки додав, що саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси.