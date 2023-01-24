24 січня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

За погодою 24 січня можна визначити якою буде весна: у цей день існує чимало прикмет

Нині в Україні відзначають День зовнішньої розвідки

Сьогодні, 24 січня, в Україні – День зовнішньої розвідки, а в світі святкують Міжнародний день освіти та Міжнародний жіночий спортивний день. Віряни моляться до преподобного Феодосія Великого.

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Який сьогодні день в Україні і світі

24 січня в Україні святкують День зовнішньої розвідки. Дата була вибрана не випадково, тому що саме 24 січня 1919 року створили перший підрозділ розвідки в Українській Народній Республіці. 2018 року президентом України це свято було затверджено офіційно.

Цього дня вшановують особливий внесок офіцерів, завдяки праці яких зберігається суверенітет і незалежність нашої держави. Ще в минулому столітті зовнішня розвідка допомагала захистити громадян України від впливу недоброзичливо налаштованих сторін. Цікавий факт: щось схоже на сучасну зовнішню розвідку існувало навіть за часів Гетьманщини (XVII століття).

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Відомство у 2004 році створив президент України Леонід Кучма, підписавши указ про створення Служби зовнішньої розвідки України фото з відкритих джерел

Свято запровадили, щоб відзначити значний внесок розвідників у забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз. Особливого значення роль розвідки має в час російсько-української війни.

Також 24 січня святкують Міжнародний день освіти. Його створили лише у грудні 2018 року під час міжнародної конференції. На ній обговорювали різноманітні проблеми сучасної освіти і відбулася вона в Брюсселі.

Запропонували створити свято представники африканської країни Нігерії. Ідея була такою: щороку 24 січня проводити заходи на певну тему, яка пов’язана з проблемами сучасної освіти.

24 січня святкують Міжнародний жіночий спортивний день, який запровадили у Франції і підтримали його створення Міністерство спорту та Державного секретаріату питань про гендерну рівність та боротьбу з дискримінацією. Проблема сексуалізації жінок в спорті і насилля над ними виявилася надто гострою, тож було вирішено за допомогою певних заходів створити кращий рівень життя та здоров'я спортсменок.

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Релігійне свято

24 січня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Феодосія Великого. Народився він в Каппадокії в родині благочестивих Євлогії і Проєресія. Ще в дитинстві батьки помітили, що у Феодосія гарний голос, тому його відразу посвятили у церковні читці. 451 року Феодосій поїхав до Єрусалиму і по дорозі зустрів Симеона Стовпника. Там він відвідав різні місця, які мають для християн особливе значення, а потім став учнем преподобного Лонгіна.

Вчитель доручив Феодосію переселитися до церкви Пречистої Владичиці Богородиці. Однак він хотів жити усамітнено, тому пішов в пустелю і поселився там в печері. Цікаво, що за легендами, саме в ній зупинялися волхви, які йшли привітати новонародженого Ісуса Христа.

Невдовзі навколо Феодосія зібралася чимала чернеча громада, тому незабаром тут виріс цілий монастир, який потім переріс у обитель. Нині вона називається Лавра Феодосія Великого. Цікаво, що вона стала першим чернечим монастирем на території сучасної Палестини. За життя Феодосія там проживало приблизно 400 ченців.

Преподобний Феодосій Великий підтримував дружні стосунки із Саввою Освяченим. Разом з ним він навіть отримав сан архімандрита. За часів правління імператора Анастасія почалися сильні гоніння за християнами, які не підтримували монофізитство (одна з течій християнства, згідно з якою Ісус Христос має лише одну божественну природу). Феодосій цю течію не підтримував, тому його схопили і кинули до в'язниці. Вийшов він лише 518 року, коли імператор помер.

Свою смерть преподобний зустрів 529 року після тривалої хвороби. На той час було йому 105 років.

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Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: якщо відлига, то весна буде затяжною і досить ранньою;

якщо сильний мороз – пізній посів ярових;

24 січня туман – навесні річки сильно розіллються;

на небі де-не-де хмари – скоро буде мороз;

яка погода 24 січня таким буде і листопад;

кажуть, якщо у цей день вся родина збереться разом, то вона буде дружна і міцна.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

24 січня забороняється позичати гроші;

не можна стригти нігті і волосся, адже три місяці житимите в боргах;

не варто виходити вдосвіта на вулицю;

у цю дату варто викупати дитину, щоб вона була здоровою і щасливою, тож не можна, щоб дитина була брудною;

не приймайте у цей день ніяких подарунків від чужих людей.

Іменини

Нині святкують День ангела: Віталій, Володимир, Йосип, Микола, Михайло, Федосій, Федот, Степан (Стефан), Терентій, Федір, Феодосій.