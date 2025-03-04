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Українські роботи поїхали на тестування в NASA

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Українські роботи поїхали на тестування в NASA
Тестова партія українських роботів відправилася до американського штату Вірджинія
фото з відкритих джерел

Ініціативу щодо співпраці висунула саме американська сторона

Резидент Дія.City DroneUA починає поставку роботів для американського NASA (Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За інформацією очільника Мінцифри, співпрацю ініціювало саме NASA. Тестова партія українських роботів вже поїхала до американського штату Вірджинія.

Розробники з DroneUA сподіваються найближчим часом налагодити системне партнерство з NASA.  «Класний кейс того, як це може працювати. Українські технології ефективні всюди. На землі, у воді та ще й у космосі», – прокоментував , Михайло Федоров.

Раніше «Главком» повідомляв, що команда з Києва виграла хакатон NASA – щорічний міжнародний захід, що об’єднує інноваторів, розробників, дизайнерів з усього світу. Цьогоріч хакатон зібрав понад 90 тис. учасників.

Також стало відомо, що Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Сил оборони наземні роботизовані комплекси (НРК) Spextr різних модифікацій. Дистанційно керовані роботи убезпечують та полегшують роботу військових там, де важливо зменшити ризики для людей.

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Теги: NASA Україна Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України робототехніка

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