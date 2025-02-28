Календар рибалки на березень 2025: коли краще ловити рибу?

У березні риба поступово виходить із зимового заціпеніння

З приходом весни рибалки отримують більше можливостей для успішного улову. У березні риба починає проявляти більше активності, особливо в сонячні та теплі дні.

Водночас, різкі зміни погоди та атмосферного тиску можуть впливати на її поведінку. Для вдалої риболовлі корисним інструментом стане місячний календар рибалки на березень 2025 року від «Главком», який урахував фази Місяця.

Календар рибалки на березень 2025

Дані календаря рибалки ґрунтуються на астрономічних даних і враховують вплив Місяця на поведінку риби. Дослідження свідчать, що фази Місяця суттєво впливають на активність водних мешканців. У березні цей фактор особливо важливий, адже саме в цей період починається активний пошук їжі.

Календар рибалки на березень 2025 інфографіка: glavcom.ua

Які найбільш сприятливі дні березня 2025 року для риболовлі:

Найкращі дні для клювання: 1–9, 21–24 березня.

1–9, 21–24 березня. Хороші дні для клювання: 10–12, 18–20, 25–26 березня.

10–12, 18–20, 25–26 березня. Слабкі дні для клювання: 13, 15–17, 27–28, 30–31 березня.

13, 15–17, 27–28, 30–31 березня. Несприятливі дні для клювання: 14 березня (повний Місяць), 29 березня (молодий Місяць).

Що найбільше клює у березні?

Березень – місяць, коли риба стає активнішою, але все ще залишається залежною від температури води. Мирна риба, така як лящ, плітка та карась, починає активніше клювати на мілководді та біля берегів. Для них ефективними наживками залишаються мотиль, опариш і хробак.

Хижі риби, такі як щука, судак і окунь, активно полюють у пошуках їжі. У цей період добре працюють живець, воблери та блешні.

На що краще ловити У березні приманки для хижих риб стають більш ефективними. Щука добре реагує на воблери та силіконові приманки, а судак – на джигові приманки та твістери.

Для мирної риби залишаються актуальними класичні наживки: мотиль, опариш та хробак. Крім того, можна експериментувати з комбінованими насадками.

Підгодовування

З приходом весни риба активніше реагує на підгодовування. Найкраще використовувати дрібні частинки – панірувальні сухарі, подрібнене зерно, мотиль або спеціальні весняні суміші.

Штрафи за порушення правил риболовлі

Любительська риболовля – це не лише захоплення, а й відповідальність. В Україні діють суворі правила щодо вилову риби, і порушення може призвести до штрафів або навіть кримінальної відповідальності.

Вид Розмір штрафу (грн) Щука 3468 Судак 3587 Окунь 3162 Білизна 1649 Плітка 1564 Лящ 1649 Краснопірка 1564 Плоскірка 1564 Сазан 3706 Сом 5117 Лин 1598 Рак 3332

Перед риболовлею варто ознайомитися з актуальними нормами та правилами. Відповідальний підхід до рибальства допоможе зберегти біорізноманіття водойм та сприятиме їхньому збереженню для майбутніх поколінь.