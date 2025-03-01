Місячний посівний календар на березень 2025: готуємо сад до весняного сезону

Березень – це час, коли садівники та городники починають активну підготовку до нового сезону

Посадковий календар на березень по днях

У березні садівникам слід звернути увагу на підготовчі роботи, такі як посадка та догляд за рослинами, а також забезпечення їхнього здоров'я в умовах мінливого весняного клімату.

Важливо провести необхідні роботи, щоб забезпечити хорошу основу для врожаю. Щоб ефективно спланувати роботи на ділянці, «Главком» підготував місячний календар садівника на березень 2025 року. З ним можна визначити найкращі дні для весняних посадок, обробки ґрунту та догляду за рослинами.

Сприятливі та несприятливі дні у березні

Березень – період, коли особлива увага приділяється підготовці до посадок, удобренню ґрунту та боротьбі зі шкідниками. Важливо забезпечити сприятливі умови для активного росту рослин.

Сприятливі дні для підготовчих робіт та обробки рослин: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 березня.

3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 березня. Несприятливі дні для будь-яких робіт: 1, 2, 16, 30, 31 березня.

Цей час чудово підходить для підготовки до нових посадок, обробки ґрунту і заготовки живців для майбутніх рослин.

Місячний посівний календар на березень 2025

Орієнтуючись на місячний календар садівника, ви зможете правильно розподілити час та сили для підготовки вашої ділянки до нового садового сезону.

Посівний календар на березень 2025 інфографіка: glavcom.ua

Посівний календар на березень 2025

Овочі до столу та на зберігання Томати 9-15 Перець солодкий 9-15 Баклажани 9-15 Картопля, морква, буряк в теплицях 19-21 Зелень та трави Коріандр, рукола, кріп, петрушка, шпинат, редиска, рання капуста 3-7, 19-21 Меліса, м’ята, базилік, цибуля, селера 5-7 Квіти Однорічні квіти 3=7, 19=21 Багаторічні квіти 10-15 Кімнатні квіти 17-21

Місячний календар садівника-городника на березень 2025

1–3 березня. 1 і 2 березня – несприятливі дні, краще утриматися від робіт. 3 березня – сприятливий день для підготовки ґрунту, обробки насіння та посадки ранніх культур: ранньої капусти, редиски, шпинату, петрушки, кропу, рукола, коріандру. Також можна висаджувати однорічні квіти.

4–8 березня. 4 та 5 березня – хороший час для підготовчих робіт: можна перекопувати ґрунт, розпушувати, удобрювати.

5–7 березня – сприятливий період для посадки селери, цибулі, базиліка, м’яти, меліси. Також можна продовжити висівання редиски, шпинату, петрушки, кропу, рукола, коріандру, а також однорічних квітів. 8 березня – нейтральний день, активних посадкових робіт краще уникати.

9–11 березня. 10 та 11 березня – сприятливі дні для садових робіт. Варто займатися підживленням рослин, обрізкою дерев та доглядом за розсадою. Також можна висаджувати томати, перець, баклажани, капусту білокачанну.

12–15 березня. Несприятливий період для посадок, але можна активно готувати ґрунт: розпушувати, перекопувати, обробляти від шкідників. До 15 березня можна висаджувати томати, перець, баклажани, капусту білокачанну. Також цей період підходить для посадки багаторічних квітів.

16–20 березня. 16 березня – несприятливий день, краще не займатися садовими роботами.19–20 березня – чудовий час для посадки буряка, моркви, картоплі у теплицях. Також можна продовжити висаджувати ранню капусту, редиску, шпинат, петрушку, кріп, руколу, коріандр і однорічні квіти.

21–23 березня. Сприятливі дні для висадки зелені (салату, шпинату, кропу, рукола) та догляду за теплицями. 21 березня – останній день для посадки буряка, моркви, картоплі у теплицях. Також можна висаджувати кімнатні квіти.

24–31 березня. 24–29 березня – завершальні підготовчі роботи: облаштування грядок, пересадка розсади, висівання пізніх культур. 30–31 березня – несприятливі дні, краще відмовитися від будь-яких садових робіт.

Також буде корисно приділити увагу й іншим видам роботи, зокрема:

розпушування та збагачення ґрунту корисними речовинами,

обслуговуванням і заточуванням садового інвентарю,

складанням детального плану майбутніх посівів,

ознайомленням із сучасними агротехнічними прийомами,

турботою про кімнатні рослини та їх пересадкою.

Зазвичай на початку весни розпочинають висаджувати теплолюбні рослини. Якщо ж температура залишається низькою, оптимальні умови забезпечують у парниках і теплицях.

Окрім цього, у березні приділяють увагу догляду за плодовими деревами та кущами, а також активно готують ґрунт для майбутніх посадок.