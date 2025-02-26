Трамп підтвердив, що умови угоди щодо корисних копалин уже узгоджені

Президент США Дональд Трамп заявив, що США повернуть гроші, які надали Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресконференцію американського лідера.

Під час першого засідання свого кабінету міністрів Трамп підтвердив, що умови угоди щодо корисних копалин уже узгоджені:

«Це буде дуже велика угода щодо рідкоземельних металів та інших ресурсів. Все вже відпрацьовано, і ми цьому раді. Також домовимося з Росією та Україною про припинення вбивств».

Нагадаємо, що Україна погодиться на зобов'язання відшкодовувати нову допомогу від США, якщо Вашингтон висуне таку вимогу. Про це під час спілкування з журналістами 26 лютого сказав президент Володимир Зеленський.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що візит президента України Володимира Зеленського до США 28 лютого, у пʼятницю, вже підтверджено.