Місячний календар на березень 2025: коли Повня та Молодик?

Календар місячних фаз на перший місяць весни 2025 року

Здавна наші предки сприймали Місяць як небесного провідника у повсякденних справах: від вирощування врожаю до виходу в море та риболовлі. Попри стрімкий розвиток сучасних технологій, місячні цикли не втратили свого значення для орієнтації людини у просторі та часі.

«Главком» підготував розгорнутий місячний календар на березень 2025 року, де детально висвітлено всі фази нічного світила.

Фази Місяця у березні 2025

1-13 березня – зростаючий Місяць.

– зростаючий Місяць. 14 березня – повний Місяць.

– повний Місяць. 15-28 березня – спадаючий Місяць.

– спадаючий Місяць. 29 березня – новий Місяць (Молодик).

– новий Місяць (Молодик). 30-31 березня – зростаючий Місяць.

Щоб легко запам'ятати фази Місяця, придивіться до його контуру в нічному небі. Якщо силует нагадує літеру «С» – це означає, що Місяць «старіє» (спадає). Якщо ж до видимого контуру подумки поставити риску і утворюється літера «Р», то Місяць «росте» (прибуває).

Ця проста асоціація з українськими літерами допоможе безпомилково визначати поточну фазу Місяця, якщо під рукою немає календаря місячних фаз.

Новий Місяць у березні 2025

Фаза Молодика у березні припадає на 29 число. У цей період нічне світило займає проміжну позицію на лінії «Земля-Сонце», через що стає фактично невидимим для земних спостерігачів.

Астрологи та прихильники місячних циклів традиційно вважають цю фазу найсприятливішим моментом для започаткування нових проєктів, формування свіжих цілей та окреслення майбутніх перспектив.

Місячний календар на березень 2025 інфографіка: glavcom.ua

Як новий Місяць впливає на людину

Під час фази Молодика багато людей відчувають підвищений рівень енергії та натхнення. Це період, коли творчі сили активізуються, і з’являється бажання розпочати нові справи.

Повний Місяць у березні 2025

Третього місяця року повня припадає на 14 березня. Це час, коли найкраще завершувати розпочаті справи та підводити підсумки.

Як повний Місяць впливає на людину

Під час Повні можуть спостерігатися емоційні перепади та зміни в енергетичному стані. Дехто відчуває посилену чутливість або, навпаки, відчуває втому.

Це цілком нормально – у цей період емоційний фон та життєва енергія можуть коливатися більше, ніж зазвичай. Вплив місячних фаз на кожну людину може бути різним: для одних зміни непомітні, а для інших вони можуть бути дуже відчутними.

Сприятливі та несприятливі дні березня

Сприятливі дні для реалізації нових ідей та проєктів у березні припадають на період з 1 по 13 березня, коли Місяць зростає.

Найкращі дати для досягнення цілей: 3, 7, 10, 15, 20, 24, 28 березня.

3, 7, 10, 15, 20, 24, 28 березня. Несприятливі дні: 29 березня (Молодик) та 14 березня (Повня)У ці дні краще уникати важливих рішень або великих покупок. Потенційно складніші дні: 2, 6, 9, 13, 18, 22, 26 березня.

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