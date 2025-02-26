Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Місячний календар на березень 2025: коли Повня та Молодик?

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Місячний календар на березень 2025: коли Повня та Молодик?
Третій місяць року розпочнеться зростаючим Місяцем, а Повня очікується 14 березня
фото: glavcom.ua

Календар місячних фаз на перший місяць весни 2025 року

Здавна наші предки сприймали Місяць як небесного провідника у повсякденних справах: від вирощування врожаю до виходу в море та риболовлі. Попри стрімкий розвиток сучасних технологій, місячні цикли не втратили свого значення для орієнтації людини у просторі та часі. 

«Главком» підготував розгорнутий місячний календар на березень 2025 року, де детально висвітлено всі фази нічного світила.

Фази Місяця у березні 2025 

  • 1-13 березня – зростаючий Місяць. 
  • 14 березня – повний Місяць. 
  • 15-28 березня – спадаючий Місяць. 
  • 29 березня – новий Місяць (Молодик). 
  • 30-31 березня – зростаючий Місяць.

Щоб легко запам'ятати фази Місяця, придивіться до його контуру в нічному небі. Якщо силует нагадує літеру «С» – це означає, що Місяць «старіє» (спадає). Якщо ж до видимого контуру подумки поставити риску і утворюється літера «Р», то Місяць «росте» (прибуває). 

Ця проста асоціація з українськими літерами допоможе безпомилково визначати поточну фазу Місяця, якщо під рукою немає календаря місячних фаз.

Новий Місяць у березні 2025 

Фаза Молодика у березні припадає на 29 число. У цей період нічне світило займає проміжну позицію на лінії «Земля-Сонце», через що стає фактично невидимим для земних спостерігачів. 

Астрологи та прихильники місячних циклів традиційно вважають цю фазу найсприятливішим моментом для започаткування нових проєктів, формування свіжих цілей та окреслення майбутніх перспектив.

Місячний календар на березень 2025
Місячний календар на березень 2025
інфографіка: glavcom.ua 

Як новий Місяць впливає на людину 

Під час фази Молодика багато людей відчувають підвищений рівень енергії та натхнення. Це період, коли творчі сили активізуються, і з’являється бажання розпочати нові справи.

Повний Місяць у березні 2025 

Третього місяця року повня припадає на 14 березня. Це час, коли найкраще завершувати розпочаті справи та підводити підсумки.

Як повний Місяць впливає на людину

Під час Повні можуть спостерігатися емоційні перепади та зміни в енергетичному стані. Дехто відчуває посилену чутливість або, навпаки, відчуває втому. 

Це цілком нормально – у цей період емоційний фон та життєва енергія можуть коливатися більше, ніж зазвичай. Вплив місячних фаз на кожну людину може бути різним: для одних зміни непомітні, а для інших вони можуть бути дуже відчутними.

Сприятливі та несприятливі дні березня 

Сприятливі дні для реалізації нових ідей та проєктів у березні припадають на період з 1 по 13 березня, коли Місяць зростає. 

  • Найкращі дати для досягнення цілей: 3, 7, 10, 15, 20, 24, 28 березня. 
  • Несприятливі дні: 29 березня (Молодик) та 14 березня (Повня)У ці дні краще уникати важливих рішень або великих покупок. Потенційно складніші дні: 2, 6, 9, 13, 18, 22, 26 березня.

Рекомендовані дні за сферами діяльності

  • Робота та бізнес: найбільш продуктивний період для покращення справ у роботі та бізнесі – з 15 по 28 березня.
  • Особисті стосунки: сприятливі дати для створення романтичної атмосфери – 5, 11, 17, 19, 23, 28 березня.
  • Подорожі: вдалий час для дослідження нових місць – 2, 9, 15, 20, 24, 27 березня.
  • Спорт і творчість: рекомендовані дати для активностей – 3, 8, 12, 16, 22, 26 березня.

Читайте також:

Теги: Планета Земля Сонце Місяць календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч зі старцем Семеоном стала уособленням єдності Старого та Нового Завітів
Стрітення Господнє 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 лютого, 07:30
Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Олександр Попазогло наголосив, що лікування хлопчика було важким і тривалим
Був на апараті ШВЛ 62 дні. Луцькі лікарі врятували малюка, який народився з вагою 900 грамів
28 сiчня, 19:23
Лютий – це час, коли садівники та городники починають підготовку до весняного сезону
Місячний посівний календар на лютий 2025: готуємо сад до весняного сезону
31 сiчня, 22:10
24 лютого 2025 року – треті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Державні і міжнародні свята у лютому 2025 року
1 лютого, 01:00
У 2026 році Китай запустить космічний зонд Chang’e-7, який шукатиме лід на Південному полюсі Місяця
Китай відправить на Місяць інноваційний зонд: у чому його особливість
4 лютого, 08:43
Точні розміри астероїда 2024 YR4 ще невідомі, але припускають, що він може бути від 40 до 100 м
Астрономи розповіли про астероїд, який може врізатися в Землю
3 лютого, 21:30
Пара пригадала першу зустріч на вокзалі, побачення на «Холостяку» та емоції, які «залишаться в пам'яті назавжди»
«Холостяк» Терен розійшовся з обраницею через місяць після фіналу шоу. Реакція мережі
4 лютого, 12:47
Модернізація сортувальних центрів Укрпошта змогла провести за власний кошт
Пʼять посилок за секунду. «Укрпошта» завершила повну автоматизацію сортування
4 лютого, 14:18
Активність Сонця з 10 по 12 лютого 2025 року
Прогноз магнітних бур на 10-12 лютого: якою буде сонячна активність
10 лютого, 07:35

Суспільство

Місячний календар на березень 2025: коли Повня та Молодик?
Місячний календар на березень 2025: коли Повня та Молодик?
Військовий, який 68 днів бився в оточенні, отримав звання Героя України
Військовий, який 68 днів бився в оточенні, отримав звання Героя України
Андрія Гнатова звільнено з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ
Андрія Гнатова звільнено з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ
Зеленський присвоїв парамедикині Ірині Цибух звання Героя України посмертно
Зеленський присвоїв парамедикині Ірині Цибух звання Героя України посмертно
Як повернутися із СЗЧ за спрощеним алгоритмом: роз'яснення Міноборони
Як повернутися із СЗЧ за спрощеним алгоритмом: роз'яснення Міноборони
Командувач Сил безпілотних систем розповів про результативний метод збиття «шахедів»
Командувач Сил безпілотних систем розповів про результативний метод збиття «шахедів»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
19K
Чому Путін радісно закрутив хвостом перед Трампом
18K
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
8605
Будівництво фортифікацій доручено… працівниці суші-ресторану. Хто заробив на обороні Харкова
7429
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу

Новини

Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Сьогодні, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Сьогодні, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
Вчора, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua