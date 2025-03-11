Вибухи у Росії та антиукраїнські заяви Маска: головне за ніч

У Москві, Підмосков'ї, Курську, Курчатові та Рязанській області вночі лунали вибухи

Росія масовано атакувала Одесу безпілотниками, Ілон Маск запідозрив Україну у кібератаках, а росіяни в Москві, Підмосков'ї, Курську, Курчатові та Рязанській області чули вибухи. «Главком» зібрав головні події ночі проти 11 березня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Росії

Невідомі дрони атакували Рязанську область, а також вибухи чули у Підмосков'ї. Про повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Повідомляється, що мешканці Рязанської області чули характериний звук дрона та від 10 до 17 вибухів. Росіяни пишуть про атаку у районі аеродрому «Дягілєво».

Жителі Москви та Підмосков'я теж чули вибухи. Мер столиці Росії Сергєй Собянін повідомив про знищення шести безпілотників у Раменському районі. Потім про збиття ще кількох дронів.

Раніше у Курську та Курчатові пролунали вибухи. Росіяни скаржаться на атаку дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Російські канали зазначили, що працює ППО. Місцеві мешканці писали про близько 5 вибухів над Курськом та не менше 6 над Курчатовим. Також росіяни бачили яскраві спалахи в небі.

Крім того, ймовірно, через уламок БпЛА у Курчатові сталося займання.

Дрони атакували Одесу

Цієї ночі окупанти масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки сталося загорання приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним», – написав Кіпер.

Маск запідозрив Україну у кібератаках

10 березня по всьому світу користувачі фіксують зброї в роботі X (Twitter). Ілон Маск запідозрив в кібератаках Україну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox news.

Власник соціальної мережі X (Twitter) Ілон Маск запідозрив Україну у причетності до масштабної кібератаки на соцмережу Х. За його словами, атака велася, зокрема, з українських IP-адрес.

«X (Twitter) сьогодні під масовою кібератакою. IP-адреси кіберзловмисників знаходяться в Україні», – сказав Ілон Маск.

Конфлікт Маска та сенатора США Келлі

Сенатор США від штату Арізона Марк Келлі під час візиту до Києва заявив про підтримку України та наголосив на важливості допомоги українцям у боротьбі з агресією Росії. Водночас бізнесмен Ілон Маск різко відреагував на позицію сенатора, назвавши його зрадником. Про це повідомляє «Главком» із посиланням публікацію Келлі у соцмережі Х.

Під час перебування в Києві сенатор відвідав одну з лікарень, де поспілкувався з пораненими військовими та медиками.

«Україна не починала цю війну і не просила про постійні ракетні та безпілотні атаки, які тероризують населення. Урядовці, які не можуть визнати фактичну інформацію, повинні переглянути свій кар'єрний вибір», – наголосив Келлі.

На цей допис відреагував Ілон Маск, публічно назвавши сенатора зрадником. Келлі відповів йому:

«Зрадник? Ілоне, якщо ви не розумієте, що захист свободи є основним принципом того, що робить Америку великою і забезпечує нашу безпеку, можливо, вам варто залишити це тим, хто це розуміє».