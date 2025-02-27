Скільки населення залишиться в Україні до 2100 року? Дані The Washington Post

За даними ЗМІ, населення України становить менше як 36 млн осіб

Демографічні показники України навіть до війни були одними з найгірших у світі

Чисельність населення України стрімко скорочується, і це може мати серйозний вплив на країну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Згідно з оцінками, населення України, включно з окупованими Росією територіями, становить трохи менше ніж 36 млн осіб.

«Якщо демографічні тенденції збережуться, очікується, що населення України становитиме близько 25 млн до середини століття і лише 15 млн у 2100 році», – пише WP.

Як зазначає ЗМІ, навіть до війни демографічні показники України були одними з найгірших у світі. У 2001 році в Україні було зареєстровано в середньому 1,1 дитини на жінку – значно нижче за «коефіцієнт заміщення» у 2,1. У наступні роки цифри покращилися, однак розпочалася війна.

Велика кількість жінок репродуктивного віку живе за межами України, водночас кількість чоловіків дедалі зменшується.

Нагадаємо, ООН повідомляла у 2024 році, що населення України скоротилося на 10 млн осіб з початку повномасштабного вторгнення Росії через низку причин. Йдеться про відтік біженців, падіння народжуваності та загибель людей на війні.

Як повідомлялося, західні експерти наводять дані, що кількість населення на підконтрольній Україні території становить 29 млн людей.

До слова, директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова зазначила, що для повернення українців з-за кордону вирішальними факторами є безпека, робота та житло.