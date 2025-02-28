Місячний календар стрижок на березень 2025: найкращі дати для зміни зачіски

Весна – чудовий час для оновлення зачіски та догляду за волоссям

Календар сприятливих днів для стрижки волосся за фазами Місяця

Місячні цикли досі відіграють важливу роль у плануванні відвідин майстра-перукаря. Вдалий вибір дня візиту до перукаря за місячним календарем може суттєво покращити ефективність косметичних процедур та забезпечити більш вражаючі результати.

Тому онлайн-видання «Главком» створило спеціальний довідник, що стане вашим надійним помічником у виборі ідеального часу для відвідування салону краси. Місячний календар стрижок містить детальні поради щодо оптимальних днів для підстригання, зміни кольору та інших маніпуляцій із волоссям.

Сприятливі дні для стрижки у березні 2025

Місячний календар стрижок на березень 2025 року інфографіка: glavcom.ua

Місячний довідник для догляду за волоссям у березні вказує на такі сприятливі дати:

Ключові дні для кардинальної зміни зачіски: 2, 6-7, 14-15, 19, 23, 27 березня.

2, 6-7, 14-15, 19, 23, 27 березня. Оптимальні дні для незначного підстригання: 4, 9, 18, 22, 25 березня.

4, 9, 18, 22, 25 березня. Періоди для делікатної корекції та живильних процедур: 5, 11, 16-17, 29 березня.

У зазначені дні волосся демонструє найкраще сприймає різноманітні маніпуляції. Це відзначається прискореним ростом та зберігає природний здоровий вигляд.

Невдалі дні для стрижки у березні 2025

Не рекомендується стригти волосся: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 21, 24, 26, 28, 30-31 березня. У ці дні краще обмежитися базовим доглядом та уникати серйозних змін у зовнішності.

Якщо все ж таки доведеться записатися до салону в не найкращий день, варто врахувати, що результат може вийти непередбачуваним. Волосся може рости повільніше або не тримати укладку так, як хотілося б.

Коли фарбувати волосся у березні 2025

Найкращі дні для експериментів з кольором волосся:

Для кардинальної зміни кольору: 2, 13, 20, 28 березня.

2, 13, 20, 28 березня. Для додавання нових відтінків: 3, 9, 15, 19, 24 березня.

3, 9, 15, 19, 24 березня. Для легкого оновлення кольору: 6, 17, 22, 27 березня.

У ці дні сміливо експериментуйте з кольором – результат порадує вас яскравістю та стійкістю.

Коли не слід фарбувати волосся у березні 2025

Уникайте фарбування: 1, 7, 11, 16, 21, 26, 30 березня.

Будь-які маніпуляції з кольором у ці дні можуть призвести до непередбачуваних результатів. Фарбування в несприятливі дні може спричинити нерівномірне нанесення кольору або надмірне пошкодження структури волосся. Для досягнення найкращого результату дочекайтеся більш сприятливого періоду. \їхшщзгпанівекупенг7690-х