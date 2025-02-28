Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Місячний календар стрижок на березень 2025: найкращі дати для зміни зачіски

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Весна – чудовий час для оновлення зачіски та догляду за волоссям
фото: freepik.com

Календар сприятливих днів для стрижки волосся за фазами Місяця

Місячні цикли досі відіграють важливу роль у плануванні відвідин майстра-перукаря. Вдалий вибір дня візиту до перукаря за місячним календарем може суттєво покращити ефективність косметичних процедур та забезпечити більш вражаючі результати.

Тому онлайн-видання «Главком» створило спеціальний довідник, що стане вашим надійним помічником у виборі ідеального часу для відвідування салону краси. Місячний календар стрижок містить детальні поради щодо оптимальних днів для підстригання, зміни кольору та інших маніпуляцій із волоссям.

Сприятливі дні для стрижки у березні 2025

Місячний календар стрижок на березень 2025 року
Місячний календар стрижок на березень 2025 року
інфографіка: glavcom.ua

Місячний довідник для догляду за волоссям у березні вказує на такі сприятливі дати:

  • Ключові дні для кардинальної зміни зачіски: 2, 6-7, 14-15, 19, 23, 27 березня.
  • Оптимальні дні для незначного підстригання: 4, 9, 18, 22, 25 березня.
  • Періоди для делікатної корекції та живильних процедур: 5, 11, 16-17, 29 березня. 

У зазначені дні волосся демонструє найкраще сприймає різноманітні маніпуляції. Це відзначається прискореним ростом та зберігає природний здоровий вигляд.

Невдалі дні для стрижки у березні 2025 

Не рекомендується стригти волосся: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 21, 24, 26, 28, 30-31 березня. У ці дні краще обмежитися базовим доглядом та уникати серйозних змін у зовнішності.

Якщо все ж таки доведеться записатися до салону в не найкращий день, варто врахувати, що результат може вийти непередбачуваним. Волосся може рости повільніше або не тримати укладку так, як хотілося б.

Коли фарбувати волосся у березні 2025 

Найкращі дні для експериментів з кольором волосся:

  • Для кардинальної зміни кольору: 2, 13, 20, 28 березня.
  • Для додавання нових відтінків: 3, 9, 15, 19, 24 березня.
  • Для легкого оновлення кольору: 6, 17, 22, 27 березня.

У ці дні сміливо експериментуйте з кольором – результат порадує вас яскравістю та стійкістю.

Коли не слід фарбувати волосся у березні 2025 

  • Уникайте фарбування: 1, 7, 11, 16, 21, 26, 30 березня.

Будь-які маніпуляції з кольором у ці дні можуть призвести до непередбачуваних результатів. Фарбування в несприятливі дні може спричинити нерівномірне нанесення кольору або надмірне пошкодження структури волосся. Для досягнення найкращого результату дочекайтеся більш сприятливого періоду. \їхшщзгпанівекупенг7690-х

Читайте також:

Теги: поради календар мода Місяць

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірина Кормішкіна змінила аватарку у Facebook
Екснардепка Кормишкіна засвітилася у сукні вартістю понад $2,5 тисячі
26 лютого, 18:30
26 лютого – День кримського спротиву російській окупації
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 лютого, 00:00
Релігійні свята у березні 2025 року
Церковний календар на березень 2025: коли розпочинається Великий піст та святкуємо Благовіщення
25 лютого, 22:00
Пишний нагадав, що НБУ одразу пояснював – ці обмеження тимчасові і самі собою не зможуть побороти таке явище, як дропи
Голова НБУ назвав умову, за якої обмеження у 150 тис. грн на перекази буде ліквідоване
13 лютого, 16:06
Раніше очільник РПЦ патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) закликав росіян не боятися ядерної війни, адже «християнам не страшний кінець світу – вони чекають на господа Ісуса»
Патріарх Кирило привселюдно принизив священника, який закликав церкву вести людей не на війну, а в Царство небесне
12 лютого, 20:53
Якщо ви залишились самотніми в День закоханих, це не привід сумувати
Що робити людям без другої половинки на День закоханих: поради
5 лютого, 04:49
Військовому призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років
На Полтавщині засуджено військового, який заступився за дружину
2 лютого, 19:45
Завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Олександр Попазогло наголосив, що лікування хлопчика було важким і тривалим
Був на апараті ШВЛ 62 дні. Луцькі лікарі врятували малюка, який народився з вагою 900 грамів
28 сiчня, 19:23
Міністерство розвитку громад: «Укрпошта матиме власний банк, який працюватиме за спеціальними правилами»
Будуть спеціальні правила. Кабмін пояснив, як працюватиме новий поштовий банк
28 сiчня, 17:16

Життя

Місячний календар стрижок на березень 2025: найкращі дати для зміни зачіски
Місячний календар стрижок на березень 2025: найкращі дати для зміни зачіски
Британець пережив зупинку серця та розповів про те, що побачив у потойбічному світі
Британець пережив зупинку серця та розповів про те, що побачив у потойбічному світі
«Раша гудбай». Чому фільм, який зняв «Квартал 95», збурив соцмережі
«Раша гудбай». Чому фільм, який зняв «Квартал 95», збурив соцмережі
Відомий письменник став на захист 87-річного професора, звинуваченого у домаганнях: реакція мережі
Відомий письменник став на захист 87-річного професора, звинуваченого у домаганнях: реакція мережі
Меланія Трамп уперше за місяць з'явилася на публіці (фото, відео)
Меланія Трамп уперше за місяць з'явилася на публіці (фото, відео)
Російський дрон вибухнув поруч із будинком, де живе Володимир Остапчук з сім'єю (фото)
Російський дрон вибухнув поруч із будинком, де живе Володимир Остапчук з сім'єю (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 лютого 2025
32K
Прокурор, який втрапив в «інвалідний» скандал, зробив собі на Новий рік подарунок за 2 млн
13K
У Стамбулі закінчилися переговори між Росією та США: перші деталі
5664
Операція «Чисте місто»: НАБУ оприлюднило записи прослушки у справі Комарницького
5034
Росія дістає з консервації рідкісну техніку: чи свідчить це про дефіцит?

Новини

28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
Вчора, 21:10
Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
Вчора, 13:15
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
26 лютого, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
26 лютого, 09:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua