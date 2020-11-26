26 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і традиції
Наші предки вірили, що цього дня не можна байдикувати, тож не лежіть цілий день на дивані
Сьогодні, 26 листопада, відзначають Всесвітній день інформації, а віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста.
Яке сьогодні релігійне свято
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста. Це святий, прославлений у лику святителів, учителів і чудотворців, один із засновників Константинопольського патріархату, патріарх Константинопольський, блискучий оратор, адвокат і релігійний полеміст.
Народні прикмети й традиції
- На Златоуста було заведено ліпити пельмені. Чим більше наліпити й з’їсти – тим успішнішим буде наступний рік.
- Якщо вітер затихає тільки до вечора, то чекай потепління найближчими днями.
- Коли зірки на небі мерехтять яскраво – буде снігова та вітряна погода.
- Шум лісу – до нещастя.
- Снігова буря вдень – вночі буде мороз.
- Дерева вкрилися інеєм – наступний рік буде урожайний.
Що не можна робити сьогодні
- Не гоже цього дня бути скупим, аби не зустріти Новий рік у злиднях;
- Наші предки вірили, що цього дня не можна байдикувати, тож не лежіть цілий день на дивані;
- Не варто нині вирушати в подорож. Вважається, що вона не принесе бажаних емоцій;
- Не гоже нині сваритися та ображатися.
Хто святкує день ангела
У четвер, 26 листопада, іменини відзначають Антон (Антонін), Герман, Іван, Манефа, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, а також Сильвестр.