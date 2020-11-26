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    Суспільство

    26 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і традиції

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    Сьогодні&nbsp;відзначають Всесвітній день інформації - 26 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і традиції
    Сьогодні відзначають Всесвітній день інформації

    Наші предки вірили, що цього дня не можна байдикувати, тож не лежіть цілий день на дивані

    Сьогодні, 26 листопада, відзначають Всесвітній день інформації, а віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Іоанна Златоуста. Це святий, прославлений у лику святителів, учителів і чудотворців, один із засновників Константинопольського патріархату, патріарх Константинопольський, блискучий оратор, адвокат і релігійний полеміст.

    Народні прикмети й традиції

    • На Златоуста було заведено ліпити пельмені. Чим більше наліпити й з’їсти – тим успішнішим буде наступний рік.
    • Якщо вітер затихає тільки до вечора, то чекай потепління найближчими днями.
    • Коли зірки на небі мерехтять яскраво – буде снігова та вітряна погода.
    • Шум лісу – до нещастя.
    • Снігова буря вдень – вночі буде мороз.
    • Дерева вкрилися інеєм – наступний рік буде урожайний.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не гоже цього дня бути скупим, аби не зустріти Новий рік у злиднях;
    • Наші предки вірили, що цього дня не можна байдикувати, тож не лежіть цілий день на дивані;
    • Не варто нині вирушати в подорож. Вважається, що вона не принесе бажаних емоцій;
    • Не гоже нині сваритися та ображатися.

    Хто святкує день ангела

    У четвер, 26 листопада, іменини відзначають Антон (Антонін), Герман, Іван, Манефа, Никифор, Кіндрат, Леон, Леонард, а також Сильвестр.

    Теги: свята традиції
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