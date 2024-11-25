Грузини закидали яйцями будівлю парламенту (фото)

Різними засобами мітингувальники намагаються донести свій голос до депутатів

У Тбілісі тривають масштабні протести в день першого засідання нового парламенту Грузії. Учасники акції закидали будівлю законодавчого органу яйцями. Про це пише Sova.

Біля правого входу до парламенту, як і раніше, залишаються протестувальники. Різними засобами вони намагаються донести свій голос до депутатів, які перебувають у парламенті.

На місці також є співробітники міністерства внутрішніх справ Грузії, які створили кордон на вулиці Зубалашвілі та не дають учасникам мітингу можливості наблизитися до заднього входу парламенту.

Нагадаємо, що сотні громадян у перший день засідання нового парламенту Грузії виходять на масштабні протести. На деяких вулицях поліції значно більше аніж протестувальників. Депутати «Грузинської мрії» вже прибули до парламенту. Перше засідання мало розпочатися о 12:00. Сесія парламенту вважатиметься легітимною, якщо в засіданні візьме участь більшість – 76 депутатів. Сесію парламенту очолює депутат Ладо Кахадзе. Опозиція не братиме участі у засіданні.

Грузинська опозиція зібрала масштабну акцію протесту на перший день засідання нового парламенту pic.twitter.com/3hupdt4BYd — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 25, 2024

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

4 листопада у Тбілісі відбулася друга акція протесту проти результатів парламентських виборів.

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що в разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці.