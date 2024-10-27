У раціоні ЗСУ буде більше калорійних продуктув: нові стандарти від Міноборони

У Міністерстві оборони зазначили, що військовим потрібно більше енергетично цінних та калорійних продуктів

Міністерство оборони визначило вимоги до калорійності основних продуктів, які постачаються для Збройних сил України. Це рішення стало наслідком перевірок військових частин, під час яких виявили певні недоліки, зокрема випадки постачання продуктів з недостатньою калорійністю, повідомили в Міноборони.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, в умовах війни фізичні та психологічні навантаження на військовослужбовців є надзвичайно високими. Тому особливо важливо, щоб харчові продукти повністю задовольняли їхні потреби за поживністю й енергетичною цінністю.

«Встановлення чітких вимог до енергетичної цінності продуктів – це не просто питання стандартів, а гарантія того, що наші захисники отримають необхідне для підтримання бойової готовності та здоров’я», – наголосив він.

Очікується, що закупівельна агенція Міноборони «Державний оператор тилу» почне застосовувати ці вимоги як додаток до державних контрактів на закупівлю харчових продуктів, які набудуть чинності з початку 2025 року.

Раніше енергетичну цінність визначав сам постачальник під час укладання контракту з ДОТ.

Нові стандарти закріплені в документі «Вимоги до енергетичної цінності окремих харчових продуктів за Каталогом продуктів харчування, показники яких визначені державними стандартами».

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони встановило нові вимоги до контролю за якістю предметів речового забезпечення Збройних сил України.

До слова, звільненого начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого замінить на посаді екскомандир 28-ї окремої механізованої бригади, полковник Олексій Халабуда.

Нагадаємо, станом на 14 жовтня до центрів української армії звернулися майже 21 тисяча громадян.